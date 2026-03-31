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Σύγκρουση ΝΔ-αντιπολίτευσης με φόντο το Predator - ΠΑΣΟΚ: «Φοβάται κάτι ο Μητσοτάκης;»
Πολιτική
19:41 - 31 Μαρ 2026

Σύγκρουση ΝΔ-αντιπολίτευσης με φόντο το Predator - ΠΑΣΟΚ: «Φοβάται κάτι ο Μητσοτάκης;»

Reporter.gr Newsroom
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Η απόφαση της κυβέρνησης να αναβάλλει για μετά το Πάσχα τη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τη μεριά της αντιπολίτευσης. Προσωπικές αιχμές εναντίον του πρωθυπουργού από το ΠΑΣΟΚ.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί ευθέως τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 143», καθώς –όπως υποστηρίζει– αρνείται τη διεξαγωγή της συζήτησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η οποία λήγει στις 4 Απριλίου.

Όπως σημειώνει, η κυβέρνηση ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί μετά το Πάσχα, επιλογή που, κατά το ΠΑΣΟΚ, συνιστά μεθόδευση αποφυγής της δημόσιας λογοδοσίας.

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Η θέση της κυβέρνησης

Απάντηση στην ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εγκαλώντας την αξιωματική αντιπολίτευση για «όλο και μεγαλύτερη ένταση, ακραία και τοξική ρητορική».

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης επισημαίνει ότι:

1. Ο κ. Ανδρουλάκης προανήγγειλε την κατάθεση αιτήματος για τη διεξαγωγή προ ημερησίας συζήτησης για το Κράτος Δικαίου στις 28 Ιανουάριου 2026 και κατέθεσε το σχετικό αίτημα στις 4 Μαρτίου 2026.

2. Με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, ο καθορισμός της ημερομηνίας γίνεται σε συνεννόηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος στη συνέχεια ενημερώνει τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και το Σώμα, ενώ κατά την πάγια κοινοβουλευτική πρακτική, η συζήτηση αυτή προγραμματίζεται εντός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

3. Η αρχική ημερομηνία η οποία είχε προταθεί από τον Πρωθυπουργό για τη διεξαγωγή της συζήτησης η 27η Μαρτίου, όμως, λόγω του ότι το απόγευμα εκείνης της ημέρας ξεκινούσε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αναζητήθηκαν άλλες ημερομηνίες και σήμερα έγιναν οι προβλεπόμενες ενημερώσεις για την Παρασκευή 17 Απριλίου.

4. Μολονότι από τον Κανονισμό της Βουλής, αλλά και την κοινοβουλευτική πρακτική, δεν προβλέπεται συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας σε περίπτωση που, όπως διαρρέεται, ο κ. Ανδρουλάκης έχει κόλλημα για τις 17 Απριλίου, έχει προταθεί στον Πρόεδρο της Βουλής και η Πέμπτη 16 Απριλίου ως εναλλακτική ημερομηνία.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου θα γίνει. Εντούτοις, ειδικά σε μια τόσο ταραγμένη περίοδο παγκοσμίως, η πρόκληση τεχνητών εντάσεων από την αντιπολίτευση και μάλιστα για διαδικαστικά ζητήματα δεν λύνει κανένα πρόβλημα, αλλά αντιθέτως στέλνει μόνο λάθος μηνύματα στην κοινωνία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhh3iicn7tqx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

ΠΑΣΟΚ: Φοβάται κάτι ο Μητσοτάκης;

Η ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου είναι άλλο ένα δείγμα της θεσμικής ασέβειας, της αλαζονείας και της αμετροέπειας που διακρίνει τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανταπάντησε το ΠΑΣΟΚ που άφησε προσωπικές αιχμές στον πρωθυπουργό.

Όπως αναφέρει «σε 4+2 παραγράφους επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν κανέναν απολύτως ενδοιασμό να καταπατήσουν τον Κανονισμό της Βουλής και να ευτελίσουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Ανέχονται να προστεθεί άλλη μια κηλίδα στο προφίλ του «φιλελεύθερου, θεσμικού» Πρωθυπουργού, για να κερδίσουν χρόνο να διαπραγματευτούν στο παρασκήνιο μετά τον ωμό εκβιασμό από απόστρατους συνταγματάρχες ξένων χωρών.

Τι απέγινε η «ανυπομονησία» του κ. Μητσοτάκη να έρθει να τα πει όλα στη Βουλή για το κράτος δικαίου; Φοβάται κάτι;

Μάλιστα προσπαθώντας να κρύψουν την παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής, ξεκίνησαν τα παιχνίδια της κολοκυθιάς με τις ημερομηνίες.

Αν έχετε στοιχειώδη σεβασμό στο κοινοβούλιο, σας απομένουν τρεις μέρες -σύμφωνα με τον Κανονισμό- για να γίνει η συζήτηση. Σταματήστε να υπονομεύετε την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών με τις πρακτικές σας.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/2026 - 21:18
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