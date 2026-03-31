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Fuel Pass: Τη Μεγάλη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις
Οικονομία
19:27 - 31 Μαρ 2026

Fuel Pass: Τη Μεγάλη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις

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Η αύξηση των τιμών ενέργειας έχει ενισχύσει τον πληθωρισμό, γι’ αυτό η κυβέρνηση ενεργοποιεί από την Τετάρτη (1/4) το πρώτο πακέτο μέτρων στήριξης, με στόχο να συγκρατήσει τις τιμές καυσίμων στην αντλία και να ενισχύσει οικονομικά περισσότερους από 3,1 εκατομμύρια οδηγούς.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις σημερινές μέσες τιμές στα πρατήρια, η αμόλυβδη διαμορφώνεται γύρω στα 2,06 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 2,30 ευρώ. Από την Τετάρτη (1/4) θα ξεκινήσει η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και αναμένεται η τιμή του να μειωθεί κατά περίπου 20 λεπτά, φτάνοντας στα 1,93 ευρώ. Η αμόλυβδη θα παραμείνει σταθερή στα 2,06 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της επιδότησης δεν θα είναι άμεση σε όλα τα πρατήρια, καθώς εξαρτάται από το πότε κάθε πρατήριο προμηθεύεται καύσιμα από το διυλιστήριο. Για αυτό το λόγο, η πλήρης αποτύπωση του μέτρου στην αγορά ενδέχεται να χρειαστεί μερικές ώρες ή και ημέρες. Τα πρατήρια έχουν κίνητρο να προσαρμόσουν τις τιμές άμεσα, για να μην χάσουν πελάτες που θα προτιμήσουν φθηνότερο καύσιμο.

Επισημαίνεται ότι η ισχύς της επιδότησης θα διαρκέσει έως τις 30 Απριλίου, όπως ορίζει η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε χθες, και ενδέχεται να παραταθεί και τον Μάιο, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Χρονοδιάγραμμα για το Fuel Pass

Όσον αφορά το Fuel Pass, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τη Μεγάλη Δευτέρα, σύμφωνα με τον προσανατολισμό που έχουν δώσει τα υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής. Σε αντίθεση με τον προηγούμενο γύρο το 2022, αυτή τη φορά όλοι οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση ταυτόχρονα, χωρίς επιπλέον κριτήρια, με βάση τον λήγοντα Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Η πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς ή στις ψηφιακές κάρτες αναμένεται να γίνει τη Μεγάλη Πέμπτη, ώστε να συμπέσει με το τετραήμερο των εορτών του Πάσχα. Η εξαργύρωση των ποσών στα πρατήρια, στα ταξί ή στα εκδοτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού περιθωρίου μέχρι το καλοκαίρι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhh3e422xji9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/2026 - 19:44
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