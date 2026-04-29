Πυροβολισμοί στο Πρωτοδικείο: «Κενό ασφαλείας» λέει ο Χρυσοχοΐδης – Αντιδρούν οι δικαστικοί αστυνομικοί

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως χώρα με κενά ασφαλείας», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή το χθεσινό περιστατικό με 89χρονο που πυροβόλησε και τραυμάτισε 5 άτομα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Από την πλευρά τους οι δικαστικοί αστυνομικοί με ανακοίνωση τους τονίζουν ότι «Δεν έχουμε ως κύριο σκοπό τη φύλαξη κτηρίων».

Όπως ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε συνέντευξη του στο Action24, πρόκειται για άτομο με βεβαρημένο ψυχολογικό ιστορικό, το οποίο στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί με εισαγγελική παραγγελία, και αναρωτήθηκε πώς ξαναπέκτησε όπλο από τη στιγμή που το 2018 του είχε αφαιρεθεί.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης χαρακτήρισε το περιστατικό «επικίνδυνο και δυσάρεστο» ενώ πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής, όπου όμως υπάρχουν και επικίνδυνοι άνθρωποι, όπως ήταν και ο 89χρονος που δεν συμπεριφερόταν αντίστοιχα με την ηλικία του». Ωστόσο, όπως τόνισε «δεν έχουμε κάθε μέρα περιστατικά στην Ελλάδα, όπου μπαίνει ένας ένοπλος μέσα σε μια υπηρεσία και πυροβολεί υπαλλήλους. Δεν υπάρχει λόγος στην Ελλάδα, μια χώρα τόσο ήσυχη, τόσο ασφαλή, να φυλάσσονται όλες οι υπηρεσίες, να υπάρχουν παντού κάμερες και ιδιωτικοί φύλακες και να κάνουμε τόσες δαπάνες. Δεν είναι η Ελλάδα μια τέτοια χώρα», επανέλαβε.

Πρόσθεσε, επίσης, πως εξετάζονται τα κενά στην ασφάλεια του Πρωτοδικείου λέγοντας: «Κακώς μπήκε στο δικαστικό μέγαρο χωρίς έλεγχο… Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους… Ποιοι είναι υπεύθυνοι εκεί; Ποιοι έχουν υποχρέωση να ελέγξουν;. Υπήρξαν κενά ασφαλείας με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα XRAY και προσωπικό, το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο…».

Σχετικά με το αν υπάρχει ευθύνη της αστυνομίας, είπε πως, ο ίδιος εστίασε στο να είχε συλληφθεί γρηγορότερα ο δράστης, ώστε να πάψει ο κίνδυνος και πρόσθεσε ότι θα γίνει αποτίμηση, ώστε σε τυχόν αντίστοιχες περιπτώσεις οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικές.

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Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας: Δεν έχουμε ως κύριο σκοπό τη φύλαξη κτηρίων

Η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας (ΠΕΔΑ), με αφορμή την πρόσφατη ένοπλη επίθεση στο Πρωτοδικείο, επισημαίνει ότι η Δικαστική Αστυνομία δεν έχει ως βασική αποστολή τη φύλαξη κτηρίων, ιδίως όταν αυτά δεν υπάγονται σε Εισαγγελική Αρχή.

Όπως τονίζει, αν και η αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνεται στο πεδίο δράσης της Υπηρεσίας, οι ανάγκες για φύλαξη δικαστικών καταστημάτων και διατήρηση της τάξης στις αίθουσες θα απαιτούσαν πανελλαδικά από 2.000 έως 3.000 αστυνομικούς, τη στιγμή που το διαθέσιμο προσωπικό είναι σαφώς περιορισμένο.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΕΔΑ εκφράζει τη συμπαράστασή της προς τους δικαστικούς υπαλλήλους που τραυματίστηκαν από την επίθεση στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, ευχόμενη ταχεία σωματική και ψυχική αποκατάσταση.

Παράλληλα, επιδιώκει να αποσαφηνίσει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Δικαστικής Αστυνομίας, υπογραμμίζοντας ότι επικρατεί λανθασμένη εικόνα για τις δυνατότητες και τα καθήκοντά της.

Όπως αναφέρεται, η Υπηρεσία διακρίνεται σε δύο τομείς:

Ο Πολιτικός Τομέας, που στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό και έχει ως κύρια αποστολή την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, καθώς και τη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων και ανακριτικών πράξεων.

Ο Αστυνομικός Τομέας, ο οποίος αποτελείται από αστυνομικό προσωπικό και είναι επιφορτισμένος με την εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης, την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, τη διενέργεια προανακριτικών ενεργειών, την επίδοση δικογράφων, αλλά και τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής των δικαστικών συνεδριάσεων και τη φύλαξη των δικαστικών χώρων.

Η ΠΕΔΑ επισημαίνει ότι ο Αστυνομικός Τομέας ξεκίνησε το 2024 με περίπου 500 άτομα πανελλαδικά, εκ των οποίων περίπου 100 στην Αθήνα, ωστόσο ο αριθμός αυτός έχει ήδη μειωθεί λόγω παραιτήσεων.

Με βάση τα παραπάνω, η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο αρχικός σκοπός ίδρυσης της Δικαστικής Αστυνομίας ήταν η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και όχι η κάλυψη εκτεταμένων αναγκών φύλαξης, κάτι που καθίσταται ανέφικτο με το υπάρχον προσωπικό.

Τέλος, η ΠΕΔΑ αναφέρει ότι έχει ήδη θέσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σειρά ζητημάτων που επηρεάζουν τη λειτουργία της Υπηρεσίας, διαβεβαιώνοντας πως, παρά τις δυσκολίες, οι δικαστικοί αστυνομικοί θα συνεχίσουν να εκτελούν το έργο τους με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης.