Συνάντηση Ναρίσκιν-Ράτκλιφ: Προειδοποίηση ΗΠΑ στη Ρωσία για πιθανή επίθεση στο ΝΑΤΟ; Διαψεύδει Κρεμλίνο - ΕΕ

Όπως ανέφερε, οι δύο άνδρες συζήτησαν μη προσδιορισμένα και ευαίσθητα ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των αντίστοιχων υπηρεσιών πληροφοριών τους.
Ο Ναρίσκιν υποστήριξε ότι το γεγονός πως πραγματοποιήθηκε η συνάντηση δεν είναι κάτι ασυνήθιστο.
Η επίσκεψη του Ράτκλιφ στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, ενώ παράλληλα έχουν σημειώσει εμπλοκή οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει χαρακτηρίσει την επίσκεψη του Ράτκλιφ «ημι-εθιμοτυπική/σχεδόν ρουτίνας», ενώ το Κρεμλίνο έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.
Τουλάχιστον δύο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δικές τους πηγές, μετέδωσαν ότι ο Ράτκλιφ προειδοποίησε τη ρωσική πλευρά να μην επιτεθεί σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ.
Ωστόσο, μέχρι στιγμής ούτε η Ουάσινγκτον ούτε η Μόσχα έχουν επιβεβαιώσει ότι τέτοια προειδοποίηση διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.
WSJ: Πήγε για να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ
Ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα μέσα, η Wall Street Journal, αναφέρει ότι – σύμφωνα με πηγές της- η αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ.
Το ταξίδι ήταν η πρώτη δημοσίως γνωστή επίσκεψη του επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη ρωσική πρωτεύουσα. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από νέες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, για τις οποίες είχε γράψει νωρίτερα η Wall Street Journal, σύμφωνα με τις οποίες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να επιχειρήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με μια περιορισμένη επίθεση εναντίον χώρας της Συμμαχίας μέσα στα επόμενα χρόνια.
Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ο Πούτιν, πιεζόμενος στην Ουκρανία και αντιμέτωπος με προβλήματα στο εσωτερικό, θα μπορούσε να εξαπολύσει μια επίθεση, από κυβερνοεπίθεση έως μια μικρής κλίμακας χερσαία εισβολή, πιθανότατα σε χώρα της Βαλτικής, ανέφερε η Journal.
ΕΕ: Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για προετοιμασίες ρωσικής επίθεσης κατά ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ
Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν καμία ένδειξη για μια ρωσική στρατιωτική επίθεση εναντίον ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος.
"Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες δεν βλέπουν κανέναν κίνδυνο ρωσικής επίθεσης εναντίον ευρωπαϊκών χωρών", δήλωσε ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.
Η Wall Street Journal και το CBS μετέδωσαν ότι ο Τζον Ράτκλιφ προσπάθησε να αποτρέψει τη Ρωσία από οποιαδήποτε επίθεση εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, την ώρα που, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Μόσχα ενδέχεται να προσπαθήσει να δοκιμάσει τη Συμμαχία.
Το Κρεμλίνο απέρριψε τα δημοσιεύματα αυτά μιλώντας για "ιστορίες τρόμου".