Συνάντηση Ναρίσκιν-Ράτκλιφ: Προειδοποίηση ΗΠΑ στη Ρωσία για πιθανή επίθεση στο ΝΑΤΟ; Διαψεύδει Κρεμλίνο - ΕΕ

Ο Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), δήλωσε την Πέμπτη ότι είχε «συνάντηση εργασίας» με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Όπως ανέφερε, οι δύο άνδρες συζήτησαν μη προσδιορισμένα και ευαίσθητα ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των αντίστοιχων υπηρεσιών πληροφοριών τους.

Ο Ναρίσκιν υποστήριξε ότι το γεγονός πως πραγματοποιήθηκε η συνάντηση δεν είναι κάτι ασυνήθιστο.

Η επίσκεψη του Ράτκλιφ στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, ενώ παράλληλα έχουν σημειώσει εμπλοκή οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει χαρακτηρίσει την επίσκεψη του Ράτκλιφ «ημι-εθιμοτυπική/σχεδόν ρουτίνας», ενώ το Κρεμλίνο έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Τουλάχιστον δύο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δικές τους πηγές, μετέδωσαν ότι ο Ράτκλιφ προειδοποίησε τη ρωσική πλευρά να μην επιτεθεί σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής ούτε η Ουάσινγκτον ούτε η Μόσχα έχουν επιβεβαιώσει ότι τέτοια προειδοποίηση διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

WSJ: Πήγε για να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ

Ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα μέσα, η Wall Street Journal, αναφέρει ότι – σύμφωνα με πηγές της- η αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ.

Το ταξίδι ήταν η πρώτη δημοσίως γνωστή επίσκεψη του επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη ρωσική πρωτεύουσα. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από νέες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, για τις οποίες είχε γράψει νωρίτερα η Wall Street Journal, σύμφωνα με τις οποίες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να επιχειρήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με μια περιορισμένη επίθεση εναντίον χώρας της Συμμαχίας μέσα στα επόμενα χρόνια.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ο Πούτιν, πιεζόμενος στην Ουκρανία και αντιμέτωπος με προβλήματα στο εσωτερικό, θα μπορούσε να εξαπολύσει μια επίθεση, από κυβερνοεπίθεση έως μια μικρής κλίμακας χερσαία εισβολή, πιθανότατα σε χώρα της Βαλτικής, ανέφερε η Journal.

ΕΕ: Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για προετοιμασίες ρωσικής επίθεσης κατά ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν καμία ένδειξη για μια ρωσική στρατιωτική επίθεση εναντίον ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

"Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες δεν βλέπουν κανέναν κίνδυνο ρωσικής επίθεσης εναντίον ευρωπαϊκών χωρών", δήλωσε ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η Wall Street Journal και το CBS μετέδωσαν ότι ο Τζον Ράτκλιφ προσπάθησε να αποτρέψει τη Ρωσία από οποιαδήποτε επίθεση εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, την ώρα που, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Μόσχα ενδέχεται να προσπαθήσει να δοκιμάσει τη Συμμαχία.

Το Κρεμλίνο απέρριψε τα δημοσιεύματα αυτά μιλώντας για "ιστορίες τρόμου".