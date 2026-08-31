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Ασιατικές αγορές: Απώλειες μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
09:10 - 31 Αυγ 2026

Ασιατικές αγορές: Απώλειες μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Με απώλειες κινήθηκαν τη Δευτέρα οι ασιατικές αγορές, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε την επιφυλακτικότητα των επενδυτών και αναζωπύρωσε τους φόβους για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή αγορά.

Πιο αναλυτικά, τα futures των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν νωρίς τη Δευτέρα, μετά το αμερικανικό πλήγμα σε ιρανικούς εκτοξευτήρες πυραύλων στη νήσο Λαράκ, στο Στενό του Ορμούζ, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Τα futures του Dow Jones Industrial Average υποχωρούσαν κατά 155 μονάδες ή 0,29%. Τα futures του S&P 500 σημείωναν πτώση 0,36%, ενώ εκείνα του Nasdaq-100 έχαναν 0,4%.

Στην Ασία, ο νοτιοκορεατικός Kospi περιόρισε τις αρχικές απώλειες και υποχωρούσε κατά 0,52%. Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωνε πτώση 0,57%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχωρούσε 0,71%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 έχανε 0,81%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κινείτο χαμηλότερα κατά 0,26%.

Η Wall Street οδεύει προς την ολοκλήρωση ενός ακόμη μήνα κερδών, με τον τεχνολογικό κλάδο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανόδου. Ο Dow καταγράφει κέρδη 2,1% τον Αύγουστο, οδεύοντας προς τον πέμπτο διαδοχικό μήνα ανόδου. Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite κατευθύνονταν προς την πρώτη μηνιαία άνοδο από τον Μάιο, με κέρδη 3% και 4% αντίστοιχα. Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow κατέγραψαν επίσης ιστορικά υψηλά νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο.

Ο τεχνολογικός κλάδος πρωταγωνίστησε στην άνοδο του μήνα, με τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη να υπεραποδίδουν. Ο τεχνολογικός δείκτης του S&P 500 ενισχύεται σχεδόν 6% τον Αύγουστο. Η Nvidia έχει σημειώσει άνοδο άνω του 8%, ενώ οι Microsoft και Micron Technology έχουν ενισχυθεί κατά 11% και 13% αντίστοιχα.

Παρά τα κέρδη, ο Αύγουστος χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό οδήγησαν τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε υψηλά πολλών ετών.

Το υπουργείο Οικονομικών επιχείρησε να περιορίσει τις πιέσεις στην αγορά ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τις επαναγορές χρέους, ωστόσο οι αποδόσεις στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, δήλωσε την Παρασκευή ότι ανησυχεί για τον πληθωρισμό, σημειώνοντας πως, παρότι οι μετρήσεις του πληθωρισμού αυτό το καλοκαίρι ήταν καλύτερες από τις αναμενόμενες, δεν δείχνουν ότι οι υποκείμενες τάσεις έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά.

«Παρότι αμφιβάλλουμε ότι αυτό είχε ως στόχο να προαναγγείλει μια αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, δεδομένης της απροθυμίας του να στέλνει σχετικά μηνύματα, η επιθετική στάση που υιοθέτησε καθιστά πιθανότερη από ποτέ μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο. Με βάση τους δείκτες πληθωρισμού που παρακολουθεί, το βασικό μας σενάριο προβλέπει ακόμη μία αύξηση τον Δεκέμβριο», ανέφερε σε σημείωμά του ο οικονομολόγος της Barclays, Τζόναθαν Μίλαρ.

Οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνέβαλαν επίσης στις έντονες διακυμάνσεις των αγορών τον Αύγουστο. Την Κυριακή, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. Central Command) επιβεβαίωσε στο MS NOW ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτήρες πυραύλων στο ιρανικό νησί Λαράκ.

Η εξέλιξη προκάλεσε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές. Το αμερικανικό αργό WTI ενισχυόταν κατά 2,1%, στα 85,14 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα futures του Brent σημείωναν άνοδο 2%, στα 89,90 δολάρια.

Οι επενδυτές αναμένεται να αποκτήσουν περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας μέσα στην εβδομάδα, με τα στοιχεία για την αγορά εργασίας του Αυγούστου να ανακοινώνονται το πρωί της Παρασκευής. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης τα μηνιαία στοιχεία για τη μεταποίηση και τον κλάδο των υπηρεσιών.

Υποχωρούν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου υποχώρησε τη Δευτέρα κατά λιγότερο από μία μονάδα βάσης, στο 4,716%, παραμένοντας κοντά στα αυξημένα επίπεδα που διαμορφώθηκαν μετά την επιθετική ομιλία του Κέβιν Γουόρς στο Jackson Hole την Παρασκευή.

Στο Jackson Hole, ο Γουόρς παρουσίασε μια πιο «σκληρή» εκτίμηση για την πορεία της οικονομίας σε σχέση με εκείνη που είχε διατυπώσει τον Ιούλιο.

Υποστήριξε ότι οι αυξημένες τιμές θα πρέπει να αποτελούν την κύρια προτεραιότητα της Fed και εκτίμησε ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες δεν είναι συνολικά περιοριστικές. Η θέση αυτή διαφοροποιείται από τη συνέντευξη Τύπου του Ιουλίου, όταν είχε κάνει λόγο για ανομοιόμορφες χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Παράλληλα, ο Γουόρς απάντησε στους επικριτές του, επιμένοντας ότι η πολιτική της σκόπιμης ασάφειας ως προς τις μελλοντικές αποφάσεις της Fed θα συνεχιστεί.

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