Χρηστίδης: Η κυβέρνηση επιστρέφει στους πολίτες πολύ λιγότερα χρήματα από όσα τους έχει ήδη πάρει

«Προφανώς και μας ενδιαφέρει η ελληνική οικονομία να πηγαίνει καλά. Οι ενδείξεις, όμως, δεν είναι τόσο αισιόδοξες όσο επιχειρεί να τις παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή “ΣΗΜΕΡΑ”, μιλώντας για την οικονομία, την ακρίβεια και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Όπως σημείωσε, «τα χρήματα που διανέμονται αυτή την περίοδο από τον κ. Μητσοτάκη είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Είναι χρήματα που έχουν εισπραχθεί μέσα από την έμμεση φορολογία, η οποία επιβαρύνει περισσότερο τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Και αυτό είναι βαθιά άδικο».

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη στεγαστική κρίση, επισημαίνοντας ότι «όταν σήμερα πληρώνουμε κατά μέσο όρο το 36% του εισοδήματός μας για το ενοίκιο, αυτό είναι δυσβάσταχτο. Δεν αμφισβητεί κανένας ότι τα εισοδήματα έχουν αυξηθεί σε σχέση με το 2019. Αυτό που λέμε είναι ότι το κόστος ζωής και η ακρίβεια τρώνε τα χρήματα που μπαίνουν στο σπίτι των Ελλήνων πολιτών».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε παράλληλα ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αγοραστική δύναμη. Η ακρίβεια παραμένει εδώ. Χάνουμε θέσεις, δεν κερδίζουμε».

Τόνισε εκ νέου την ανάγκη για μια άλλη πολιτική επιλογή, υπενθυμίζοντας ότι τα κόμματα της Βουλής έχουν ψηφίσει τη διαδικασία κοστολόγησης των προγραμμάτων τους, ώστε «όταν φτάσουμε στις εθνικές εκλογές οι πολίτες να γνωρίζουν ακριβώς τι έχουμε να κάνουμε».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία της κατοικίας, ώστε οι πολίτες να μην χάνουν τα σπίτια τους απέναντι σε τράπεζες, funds και servicers έναντι πολύ χαμηλών τιμημάτων. Έχει επίσης καταθέσει εδώ και έναν χρόνο ολοκληρωμένη πρόταση για τις συντάξεις χηρείας. Τότε μας κατηγορούσαν για “λεφτόδεντρα”. Τώρα έρχονται να κάνουν ένα μέρος από αυτά που είχαμε προτείνει. Ο νόμος Κατρούγκαλου, όμως, είναι ακόμη εδώ», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση του εισοδήματος, σημειώνοντας:

«Εμείς δεσμευόμαστε για την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, με κόστος περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, με κόστος περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο και 800 εκατομμύρια ευρώ τον τρίτο χρόνο. Αυτά είναι μέτρα κοστολογημένα και τα έχουμε προτείνει πολλές φορές».

«Η Νέα Δημοκρατία, μετά από επτά χρόνια, δεν μπορεί να επανιδρύσει τον εαυτό της. Δεν μπορεί να φέρει κάτι εντελώς καινούργιο. Χρειάζεται μια άλλη πολιτική επιλογή και αυτή είναι η επιλογή που προτείνει το ΠΑΣΟΚ», κατέληξε.