ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καφούνης: Να διασφαλιστεί πραγματική ισονομία στις αγορές
Επιχειρήσεις
15:19 - 13 Νοε 2025

Καφούνης: Να διασφαλιστεί πραγματική ισονομία στις αγορές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η ισχυρή θέση της Ελλάδας, μέσω των δηλώσεων του κ. Πιερρακάκη, υπέρ της άμεσης κατάργησης του απαράδεκτου κανονισμού deminimis, σε συντονισμό με χώρες όπως η Γαλλία που ζητούν ακόμη ταχύτερη εφαρμογή των νέων κανόνων, αποτελεί ένα εξαιρετικά θετικό βήμα», αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, με αφορμή τις δηλώσεις Πιερρακάκη για τη φορολόγηση δεμάτων.

Όπως τονίζει ο κ. Καφούνης, «είναι πλέον απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα σε δεσμευτικές αποφάσεις, με πρώτη και κύρια την κατάργηση του “deminimis για πακέτα αξίας έως 150 ευρώ, ώστε να διασφαλιστεί πραγματική ισονομία στις αγορές, ουσιαστική προστασία του καταναλωτή και ένα υγιές πλαίσιο λειτουργίας για τις ευρωπαϊκές εμπορικές επιχειρήσεις.»

«Η ΕΣΕΕ έχει αναδείξει εγκαίρως –και με πλήρη τεκμηρίωση– τη σοβαρότητα του προβλήματος για τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Το προνομιακό καθεστώς για τους ψηφιακούς γίγαντες που αποστέλλουν δισεκατομμύρια πακέτα στους ευρωπαίους καταναλωτές, χωρίς τους αντίστοιχους δασμούς, ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας, φορολογικές και τελωνειακές υποχρεώσεις, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών και ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων και αποδυναμώνει τα δημόσια έσοδα των κρατών-μελών», σημειώνει ακόμη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ασία σε ράλι: Ο Nikkei 225 απογειώθηκε πάνω από τις 65.000 μονάδες
Χρηματιστήρια

Ασία σε ράλι: Ο Nikkei 225 απογειώθηκε πάνω από τις 65.000 μονάδες

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι
Χρηματιστήρια

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Σε υψηλό 12μήνου το ρύζι – Γιατί εκτοξεύονται οι τιμές
Εμπορεύματα

Σε υψηλό 12μήνου το ρύζι – Γιατί εκτοξεύονται οι τιμές

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου
Εμπορεύματα

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:53

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Αναμένεται ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής 

Ναυτιλία
26/05/2026 - 17:48

D-Marin: Θέτει νέα πρότυπα με την αναβάθμιση ύψους €8.5 εκατ. της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα

Πολιτική
26/05/2026 - 17:41

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 17:35

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία

Σχόλια Αγοράς
26/05/2026 - 17:33

ΧΑ: Ανθεκτικό παρά το γεωπολιτικό σοκ – ΓΔ σε ανοδική τροχιά με οδηγό τη ΔΕΗ

Πολιτική
26/05/2026 - 17:25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Εργασιακά
26/05/2026 - 17:20

Κεραμέως: Ο μισθός σου να εξαρτάται από τη δουλειά σου, όχι από το φύλο σου

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:19

METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις €250 εκατ. το 2026–2029 - Η πορεία του 2025

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:09

ΥΠΑΝ κατά Παντελιάδη: Στα ύψη η κόντρα για τιμές, πλαφόν κέρδους και πληθωρισμό

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:07

ΕΣΗΕΑ: Διοργανώνει ημερίδα για την αντιμετώπιση των slapps

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 16:57

Wall Street: Τεχνολογία και γεωπολιτικές προσδοκίες «εκτοξεύουν» τις μετοχές

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 16:57

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
26/05/2026 - 16:49

ΥΠΑΑΤ: Περισσότεροι από 149 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο από 19 έως 25 Μαΐου

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:42

Η Navios επιστρέφει στα VLCC με επένδυση μισού δισ. δολαρίων

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
26/05/2026 - 16:40

ICAP CRIF: Εντείνεται το ενδιαφέρον των τραπεζών για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:40

«Μπλόκο» στο διαγωνισμό για τις «έξυπνες» κάμερες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:33

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Πώς βαθμολογούνται τα γραπτά

Πολιτική
26/05/2026 - 16:26

Χρηστίδης: Απαιτείται άμεση ενημέρωση για την οσμή αερίου στην Αττική – Ερώτηση στη Βουλή

Ακίνητα
26/05/2026 - 16:25

Υπερταμείο: Εκκίνηση διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή Λουτρών Θερμοπυλών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:19

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:19

Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν: Ασφαλές το πλήρωμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα

Οικονομία
26/05/2026 - 16:07

Επιδόματα diesel και παιδιού: Ποιοι δικαιούνται τα 150 ευρώ (πίνακας)

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:05

Γκιλφόιλ από Αλεξανδρούπολη: Κρίσιμος κόμβος για ΝΑΤΟ και ΗΠΑ

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:03

Με 5.800 πλοία οι Έλληνες κυριαρχούν στις θάλασσες του κόσμου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:59

Στη Βουλή το νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε άσυλο, σύνορα και επιστροφές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:43

Reuters: Μασκ εναντίον Πενταγώνου - Σημείο τριβής το κόστος του Starlink στον πόλεμο του Ιράν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:30

Βέλγιο: 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο

Πολιτική
26/05/2026 - 15:29

Καρυστιανού: «Όχι άλλα Τέμπη» – Κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/05/2026 - 15:22

Έτσι ξαφνικά ένας υπερτυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ από την Allwyn – Ο Φώτης Α. από την Κοζάνη ήταν ο μεγάλος νικητής του Instant Win

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ