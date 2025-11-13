Καφούνης: Να διασφαλιστεί πραγματική ισονομία στις αγορές

«Η ισχυρή θέση της Ελλάδας, μέσω των δηλώσεων του κ. Πιερρακάκη, υπέρ της άμεσης κατάργησης του απαράδεκτου κανονισμού deminimis, σε συντονισμό με χώρες όπως η Γαλλία που ζητούν ακόμη ταχύτερη εφαρμογή των νέων κανόνων, αποτελεί ένα εξαιρετικά θετικό βήμα», αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, με αφορμή τις δηλώσεις Πιερρακάκη για τη φορολόγηση δεμάτων.

Όπως τονίζει ο κ. Καφούνης, «είναι πλέον απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα σε δεσμευτικές αποφάσεις, με πρώτη και κύρια την κατάργηση του “deminimis” για πακέτα αξίας έως 150 ευρώ, ώστε να διασφαλιστεί πραγματική ισονομία στις αγορές, ουσιαστική προστασία του καταναλωτή και ένα υγιές πλαίσιο λειτουργίας για τις ευρωπαϊκές εμπορικές επιχειρήσεις.»

«Η ΕΣΕΕ έχει αναδείξει εγκαίρως –και με πλήρη τεκμηρίωση– τη σοβαρότητα του προβλήματος για τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Το προνομιακό καθεστώς για τους ψηφιακούς γίγαντες που αποστέλλουν δισεκατομμύρια πακέτα στους ευρωπαίους καταναλωτές, χωρίς τους αντίστοιχους δασμούς, ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας, φορολογικές και τελωνειακές υποχρεώσεις, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών και ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων και αποδυναμώνει τα δημόσια έσοδα των κρατών-μελών», σημειώνει ακόμη.