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Qualco: Με το Philanthropy Award τιμήθηκε ο πρόεδρος του ομίλου Ορέστης Τσακαλώτος
Επιχειρήσεις
15:58 - 04 Δεκ 2025

Qualco: Με το Philanthropy Award τιμήθηκε ο πρόεδρος του ομίλου Ορέστης Τσακαλώτος

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια λαμπρή βραδιά στο Palazzo Colonna της Ρώμης, ο Πρόεδρος του ομίλου Qualco Ορέστης Τσακαλώτος, βραβεύθηκε με το Philanthropy Award, στο πλαίσιο του Maria Callas Monaco Gala & Awards – Rome Edition 2025, ως αναγνώριση της σημαντικής και σταθερής συνεισφοράς του στον τομέα της κοινωφελούς δράσης, με ιδιαίτερη αναφορά στο Qualco Foundation, το οποίο ο ίδιος ίδρυσε.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, της φιλανθρωπίας, του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας και της πολιτικής. Το φιλανθρωπικό MYTHOS Gala & Awards ήταν αφιερωμένο σε δύο εμβληματικούς δημιουργούς που γεννήθηκαν την ίδια ημέρα, τη Maria Callas και τον Gianni Versace.

Το Philanthropy Award απονεμήθηκε στον Ορέστη Τσακαλώτο για τη συστηματική του προσφορά σε δράσεις που ενισχύουν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την κοινωνική συνοχή και την πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες. «Όχημα» της φιλανθρωπικής δράσης αποτελει το Qualco Foundation, το οποίο ο Ορέστης Τσακαλώτος έχει εξελίξει σε βασικό φορέα υλοποίησης πρωτοβουλιών με κοινωνικό αποτύπωμα στην Ελλάδα.

Το Ίδρυμα συνεργάζεται με πανεπιστήμια, πολιτιστικούς οργανισμούς και κοινωνικούς φορείς, υλοποιεί προγράμματα για παιδιά και νέους, υποστηρίζει την τεχνολογική εκπαίδευση και τον αθλητισμό και προωθεί την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά σε διεθνές επίπεδο. Με συνέπεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, το Qualco Foundation επιδιώκει να ενδυναμώνει κοινότητες και να δημιουργεί ευκαιρίες που διαρκούν.

Η εκδήλωση Maria Callas Monaco Gala & Awards – Rome Edition 2025 τελούσε υπό την Αιγίδα της Ολυμπιακής & Παραολυμπιακής Επιτροπής της Ιταλίας και διοργανώθηκε από την Πρόεδρο και ιδρύτρια του θεσμού, διεθνώς καταξιωμένη εικαστικό Ιωάννα Ευθυμίου, σε συνεργασία με την Πριγκίπισσα Olimpia Colonna και την Επίτιμη Πρέσβη του θεσμού, διακεκριμένη νομικό και φιλάνθρωπο Θεοδώρα Μιχαλολιάκου.

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