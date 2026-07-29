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Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants
Επιχειρήσεις
18:35 - 29 Ιουλ 2026

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος Qualco προχωρά στην απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής 60% στο μετοχικό κεφάλαιο της Lever Development Consultants («Lever»), μιας από τις κορυφαίες ελληνικές συμβουλευτικές εταιρείες που εξυπηρετούν οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Μέσω της συμφωνίας, ο όμιλος ενισχύει την παρουσία του στην αγορά των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω της πλατφόρμας της Lever, διευρύνοντας παράλληλα τις δυνατότητές του σε νέες αγορές και τεχνολογικές εφαρμογές.

Η εξαγορά αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου, ενισχύοντας το αποτύπωμά του σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης. Η Lever, που δραστηριοποιείται από το 2011, αποτελεί κορυφαίο αναπτυξιακό σύμβουλο στην Ελλάδα, έχοντας αναπτύξει ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε ως απόκτηση μετοχών, έναντι αρχικού τιμήματος €3,0 εκατ., με συμπληρωματικό τίμημα (earn-out) έως €0,5 εκατ., συνδεδεμένο με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων απόδοσης. Οι ιδρυτές της Lever παραμένουν μέτοχοι και θα συνεχίσουν να ηγούνται της εταιρείας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια για τους πελάτες και την ευθυγράμμιση με τα μακροπρόθεσμα σχέδια ανάπτυξης του Ομίλου.

Η συνεργασία εντάσσεται πλήρως στο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου Qualco και στη δέσμευσή του για ισορροπημένη οργανική και ανόργανη ανάπτυξη, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους. Παράλληλα, ενισχύει τη στρατηγική του Ομίλου σε τρεις βασικούς άξονες:

  • Ισχυρότερη παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά τεχνολογίας. Η Lever ενισχύει ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου Qualco στη διεκδίκηση μεριδίου από τα €5 δισ. των ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονται για έξυπνες πόλεις και έργα ανθεκτικότητας. Η εμπειρία και οι σχέσεις εμπιστοσύνης της Lever συμπληρώνουν την επιτυχημένη πορεία του Ομίλου σε συμβάσεις με κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και σε έργα μεγάλης κλίμακας ψηφιακού μετασχηματισμού.
  • Νέες δυνατότητες αξιοποίησης των τεχνολογικών πλατφορμών της Qualco. Δημιουργείται πρόσβαση σε νέες αγορές για τις πλατφόρμες διαχείρισης απαιτήσεων του Ομίλου και ανοίγονται νέες προοπτικές ανάπτυξης και πηγές εσόδων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Διεύρυνση των τεχνολογικών λύσεων για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ενισχύεται περαιτέρω η αξιοποίηση της τεχνολογίας της Qualco στη διαχείριση απαιτήσεων, και αξιοποιείται η αποδεδειγμένη επιτυχία των πλατφορμών του Ομίλου σε μεγάλους θεσμικούς πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εξαγορά έρχεται μετά από μία χρονιά κατά την οποία ο Όμιλος Qualco υπερέβη τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει κατά την Αρχική Δημόσια Προσφορά του, καταγράφοντας αύξηση εσόδων κατά 17%, στα €216 εκατ. το 2025, με Προσαρμοσμένο EBITDA €43 εκατ. και περιθώριο EBITDA 20%.

Ο κ. Ορέστης Τσακαλώτος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Qualco, δήλωσε: «Η Lever είναι ακριβώς το είδος εταιρείας που αναζητούμε: ένας διακεκριμένος ηγέτης της αγοράς, χτισμένος πάνω σε εμπιστοσύνη που κερδήθηκε μέσα σε δεκαπέντε χρόνια, σε μια αγορά όπου η τεχνολογία μας μπορεί να πολλαπλασιάσει το αντίκτυπό της. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν σήμερα την ίδια πρόκληση που αντιμετώπιζαν οι πελάτες μας στον τραπεζικό τομέα και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας πριν από μια δεκαετία, και η Qualco έχει αφιερώσει είκοσι πέντε χρόνια στην ανάπτυξη της λειτουργικής υποδομής που απαιτείται για την επίλυσή της. Αυτή η εξαγορά συνδέει αυτή την ικανότητα με τους φορείς που τη χρειάζονται περισσότερο.»

Ο κ. Μιλτιάδης Γεωργαντζής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Qualco, πρόσθεσε: «Αυτή η συναλλαγή αντικατοπτρίζει την πειθαρχία που διέπει την αναπτυξιακής μας στρατηγική. Κάθε εξαγορά που πραγματοποιούμε πρέπει να δημιουργεί αξία από την πρώτη ημέρα και να δημιουργεί ευκαιρίες για τις υπόλοιπες εταιρείας του Ομίλου. Η Lever πετυχαίνει και τα δύο. Ενισχύει το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου σε προγράμματα της ΕΕ, φέρνει πρόσβαση σε νέες αγορές για την ενίσχυση της εμβέλειας των πλατφορμών μας, και θέτει τα θεμέλια για την επέκτασή μας στη διαχείριση απαιτήσεων δημόσιου τομέα.»

Η εν λόγω συνεργασία υποστηρίζει τη στρατηγική φιλοδοξία του Ομίλου να επιταχύνει την ανάπτυξή του, να υπερδιπλασιάσει τα προ της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο έσοδά του έως το 2028 και να αντλεί πάνω από το 40% των εσόδων του από τις διεθνείς αγορές.

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