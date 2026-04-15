Το «ευχαριστώ» του Watsa σε Καραβία, Σαρρηγεωργίου και Χρυσικό

Ιδιαίτερη αναφορά στην απόδοση των επενδύσεών του στην Ελλάδα κάνει ο Prem Watsa στην επιστολή του προς του μετόχους της Fairfax εν αναμονή της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (16/4).

Συγκεκριμένα, για τις δραστηριότητες της Fairfax στην Ελλάδα αναφέρει:

Ο Φωκίων και η εξαιρετική διοικητική του ομάδα στη Eurobank είχαν ακόμη μία εξαιρετική χρονιά το 2025, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) 16%, ενώ οι μέτοχοι έλαβαν το 55% των καθαρών κερδών μέσω μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Στη σελίδα 13 παρουσιάζουμε τα εξαιρετικά αποτελέσματά μας από την επένδυσή μας στη Eurobank. Η Eurobank συνέχισε να εμφανίζει ισχυρή οργανική ανάπτυξη, λόγω της αύξησης των επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα, καθώς και των στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων στη Βουλγαρία (η οποία εντάχθηκε στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2026).

Οι καταθέσεις συνέχισαν να αυξάνονται και, στο τέλος του 2025, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις της Eurobank διαμορφώθηκε στο 66%. Η Eurobank επωφελήθηκε από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Eurobank Cyprus με τη Hellenic Bank στην Κύπρο, καθώς και από την εξαγορά της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας στην Κύπρο.

Η Eurobank συνεχίζει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, καθώς ίδρυσε κέντρο τεχνολογίας πληροφοριών στην Πούνε της Ινδίας, ενισχύοντας τις ψηφιακές της υπηρεσίες στην Ελλάδα και δημιουργώντας ένα «εργοστάσιο» τεχνητής νοημοσύνης στην Αθήνα σε συνεργασία με την Ernst & Young και τη Microsoft, με την υποστήριξη της Fairfax Digital.

Η Eurobank έχει επίσης δημιουργήσει αντιπροσωπευτικά γραφεία στη Μουμπάι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Κατά το τέταρτο τρίμηνο, η Eurobank ανακοίνωσε την εξαγορά της δραστηριότητας ζωής της Fairfax στην Ελλάδα (Eurolife) έναντι 813 εκατ. ευρώ.

Από πλευράς Eurobank, η εξαγορά αυτή θα αυξήσει τις προμήθειες κατά 12% και το ROE κατά 100 μονάδες βάσης. Όπως ίσως θυμάστε, η Fairfax είχε εξαγοράσει την Eurolife από τη Eurobank το 2016 κατά τη διάρκεια της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η εξέλιξη αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής και για τις δύο πλευρές, με τη δραστηριότητα ζωής να επιστρέφει πλέον στη Eurobank.

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι των ευρωπαίων εταίρων της. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει περίπου στο 145% το 2025 και να διαμορφωθεί στο 120% έως το 2030. Η ανεργία έχει μειωθεί περίπου στο 8%, κάτω από χώρες όπως η Ισπανία (10%) και η Φινλανδία (10%).

Η Ελλάδα διατήρησε την επενδυτική βαθμίδα και συνέχισε να επιδεικνύει δημοσιονομική πειθαρχία, διατηρώντας σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και προχωρώντας σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων προς το International Monetary Fund και άλλους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.

Παρά την ισχυρή άνοδο της μετοχής το 2025 (+54%), η Eurobank εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με δείκτη P/E μόλις 10x και μερισματική απόδοση 5% (μέρισμα συν πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών). Παραμένουμε ισχυροί υποστηρικτές του Φωκίωνα, της τράπεζας και της εξαιρετικής διοικητικής του ομάδας.

Μετά από ένα δύσκολο 2024, η Grivalia Hospitality αναδιάρθρωσε τις ομάδες της και επικεντρώθηκε στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης των βασικών της περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Χρυσικός ανέλαβε εκ νέου τον διπλό ρόλο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, προκειμένου να υλοποιήσει τις αλλαγές αυτές και να κατευθύνει την εταιρεία προς τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Στο εμβληματικό της ακίνητο — One & Only Aesthesis στην Αθήνα — τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 25% και η κερδοφορία βελτιώθηκε σημαντικά. Διορίστηκε νέος Γενικός Διευθυντής και αναμένουμε περαιτέρω βελτίωση σε όλους τους δείκτες τα επόμενα χρόνια. Το Amanzoe κατέγραψε επίσης μία ακόμη ισχυρή χρονιά σε όλους τους τομείς.

Η προσοχή στρέφεται πλέον σε ένα πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο την εδραίωση της ηγετικής του θέσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου στον τομέα της υπερπολυτελούς φιλοξενίας. Τα Avant Mar, ON Residence και 91Athens σημείωσαν επίσης αύξηση εσόδων και πρόοδο σε βασικούς δείκτες.

Σε στρατηγικό επίπεδο, το 2025 η Grivalia Hospitality ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της σε δύο τομείς — την Ελλάδα και τις branded residences. Περιουσιακά στοιχεία στην Κρήτη και στον Παναμά πωλήθηκαν, προκειμένου να επικεντρωθεί στον βασικό τομέα των ξενοδοχείων.

Το χαρτοφυλάκιο branded residences περιλαμβάνει υφιστάμενα ακίνητα με τα One & Only και Aman, καθώς και έργα υπό ανάπτυξη με τα Six Senses και Mandarin Oriental. Πρόκειται για έναν σχετικά νέο, αλλά ταχέως αναπτυσσόμενο και δυνητικά ιδιαίτερα κερδοφόρο κλάδο στον τομέα της φιλοξενίας.

Η κατοχή πολυτελών ξενοδοχειακών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί επένδυση μακράς διάρκειας και η Fairfax είναι τυχερή που συνεργάζεται με τον Γιώργο Χρυσικό και την εξαιρετική ομάδα της Grivalia. Ο Φωκίων Καραβίας στην Eurobank, ο Αλέξης Σαρρηγεωργίου στην Eurolife και ο Γιώργος Χρυσικός στη Grivalia έχουν δημιουργήσει σημαντική αξία για τη Fairfax την τελευταία δεκαετία. Όταν τους συναντήσετε στη Γενική Συνέλευση — πείτε «ευχαριστώ»!