ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το «ευχαριστώ» του Watsa σε Καραβία, Σαρρηγεωργίου και Χρυσικό
Επιχειρήσεις
10:59 - 15 Απρ 2026

Το «ευχαριστώ» του Watsa σε Καραβία, Σαρρηγεωργίου και Χρυσικό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ιδιαίτερη αναφορά στην απόδοση των επενδύσεών του στην Ελλάδα κάνει ο Prem Watsa στην επιστολή του προς του μετόχους της Fairfax εν αναμονή της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (16/4).

Συγκεκριμένα, για τις δραστηριότητες της Fairfax στην Ελλάδα αναφέρει:

Ο Φωκίων και η εξαιρετική διοικητική του ομάδα στη Eurobank είχαν ακόμη μία εξαιρετική χρονιά το 2025, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) 16%, ενώ οι μέτοχοι έλαβαν το 55% των καθαρών κερδών μέσω μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Στη σελίδα 13 παρουσιάζουμε τα εξαιρετικά αποτελέσματά μας από την επένδυσή μας στη Eurobank. Η Eurobank συνέχισε να εμφανίζει ισχυρή οργανική ανάπτυξη, λόγω της αύξησης των επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα, καθώς και των στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων στη Βουλγαρία (η οποία εντάχθηκε στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2026).

Οι καταθέσεις συνέχισαν να αυξάνονται και, στο τέλος του 2025, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις της Eurobank διαμορφώθηκε στο 66%. Η Eurobank επωφελήθηκε από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Eurobank Cyprus με τη Hellenic Bank στην Κύπρο, καθώς και από την εξαγορά της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας στην Κύπρο.

Η Eurobank συνεχίζει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, καθώς ίδρυσε κέντρο τεχνολογίας πληροφοριών στην Πούνε της Ινδίας, ενισχύοντας τις ψηφιακές της υπηρεσίες στην Ελλάδα και δημιουργώντας ένα «εργοστάσιο» τεχνητής νοημοσύνης στην Αθήνα σε συνεργασία με την Ernst & Young και τη Microsoft, με την υποστήριξη της Fairfax Digital.

Η Eurobank έχει επίσης δημιουργήσει αντιπροσωπευτικά γραφεία στη Μουμπάι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Κατά το τέταρτο τρίμηνο, η Eurobank ανακοίνωσε την εξαγορά της δραστηριότητας ζωής της Fairfax στην Ελλάδα (Eurolife) έναντι 813 εκατ. ευρώ.

Από πλευράς Eurobank, η εξαγορά αυτή θα αυξήσει τις προμήθειες κατά 12% και το ROE κατά 100 μονάδες βάσης. Όπως ίσως θυμάστε, η Fairfax είχε εξαγοράσει την Eurolife από τη Eurobank το 2016 κατά τη διάρκεια της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η εξέλιξη αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής και για τις δύο πλευρές, με τη δραστηριότητα ζωής να επιστρέφει πλέον στη Eurobank.

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι των ευρωπαίων εταίρων της. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει περίπου στο 145% το 2025 και να διαμορφωθεί στο 120% έως το 2030. Η ανεργία έχει μειωθεί περίπου στο 8%, κάτω από χώρες όπως η Ισπανία (10%) και η Φινλανδία (10%).

Η Ελλάδα διατήρησε την επενδυτική βαθμίδα και συνέχισε να επιδεικνύει δημοσιονομική πειθαρχία, διατηρώντας σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και προχωρώντας σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων προς το International Monetary Fund και άλλους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.

Παρά την ισχυρή άνοδο της μετοχής το 2025 (+54%), η Eurobank εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με δείκτη P/E μόλις 10x και μερισματική απόδοση 5% (μέρισμα συν πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών). Παραμένουμε ισχυροί υποστηρικτές του Φωκίωνα, της τράπεζας και της εξαιρετικής διοικητικής του ομάδας.

Μετά από ένα δύσκολο 2024, η Grivalia Hospitality αναδιάρθρωσε τις ομάδες της και επικεντρώθηκε στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης των βασικών της περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Χρυσικός ανέλαβε εκ νέου τον διπλό ρόλο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, προκειμένου να υλοποιήσει τις αλλαγές αυτές και να κατευθύνει την εταιρεία προς τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Στο εμβληματικό της ακίνητο — One & Only Aesthesis στην Αθήνα — τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 25% και η κερδοφορία βελτιώθηκε σημαντικά. Διορίστηκε νέος Γενικός Διευθυντής και αναμένουμε περαιτέρω βελτίωση σε όλους τους δείκτες τα επόμενα χρόνια. Το Amanzoe κατέγραψε επίσης μία ακόμη ισχυρή χρονιά σε όλους τους τομείς.

Η προσοχή στρέφεται πλέον σε ένα πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο την εδραίωση της ηγετικής του θέσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου στον τομέα της υπερπολυτελούς φιλοξενίας. Τα Avant Mar, ON Residence και 91Athens σημείωσαν επίσης αύξηση εσόδων και πρόοδο σε βασικούς δείκτες.

Σε στρατηγικό επίπεδο, το 2025 η Grivalia Hospitality ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της σε δύο τομείς — την Ελλάδα και τις branded residences. Περιουσιακά στοιχεία στην Κρήτη και στον Παναμά πωλήθηκαν, προκειμένου να επικεντρωθεί στον βασικό τομέα των ξενοδοχείων.

Το χαρτοφυλάκιο branded residences περιλαμβάνει υφιστάμενα ακίνητα με τα One & Only και Aman, καθώς και έργα υπό ανάπτυξη με τα Six Senses και Mandarin Oriental. Πρόκειται για έναν σχετικά νέο, αλλά ταχέως αναπτυσσόμενο και δυνητικά ιδιαίτερα κερδοφόρο κλάδο στον τομέα της φιλοξενίας.

Η κατοχή πολυτελών ξενοδοχειακών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί επένδυση μακράς διάρκειας και η Fairfax είναι τυχερή που συνεργάζεται με τον Γιώργο Χρυσικό και την εξαιρετική ομάδα της Grivalia. Ο Φωκίων Καραβίας στην Eurobank, ο Αλέξης Σαρρηγεωργίου στην Eurolife και ο Γιώργος Χρυσικός στη Grivalia έχουν δημιουργήσει σημαντική αξία για τη Fairfax την τελευταία δεκαετία. Όταν τους συναντήσετε στη Γενική Συνέλευση — πείτε «ευχαριστώ»!

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ υπόσχεται restart στα ΜΜΕ με ίδρυση νέας ρυθμιστικής αρχής
Ειδήσεις

Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ υπόσχεται restart στα ΜΜΕ με ίδρυση νέας ρυθμιστικής αρχής

Βουλευτές της ΝΔ ζητούν απαντήσεις από το υπουργείο Παιδείας για τον Λαζαρίδη
Πολιτική

Βουλευτές της ΝΔ ζητούν απαντήσεις από το υπουργείο Παιδείας για τον Λαζαρίδη

Συνάντηση Σχοινά – Βέρχελι για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική

Συνάντηση Σχοινά – Βέρχελι για τον αφθώδη πυρετό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας
Αναλύσεις

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

Eurobank: Επαναγορά 2,9 εκατ. ιδίων μετοχών με κόστος 12,3 εκατ. ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Επαναγορά 2,9 εκατ. ιδίων μετοχών με κόστος 12,3 εκατ. ευρώ

Eurobank: Αγόρασε 2,27 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 9,79 εκατ. ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Αγόρασε 2,27 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 9,79 εκατ. ευρώ

Eurobank: Προχωρά στην ακύρωση 28,1 εκατ. ιδίων μετοχών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Προχωρά στην ακύρωση 28,1 εκατ. ιδίων μετοχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 23:15

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
20/07/2026 - 23:00

Τα παγάκια στον καφέ μπορεί να κρύβουν μικρόβια – Η έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Πολιτική
20/07/2026 - 22:33

Συντάξεις χηρείας: Καταργείται η περικοπή μετά την τριετία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Πολιτική
20/07/2026 - 22:30

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά από 52 χρόνια διχοτόμησης, αλλά με δύσκολες ισορροπίες

Ναυτιλία
20/07/2026 - 22:03

Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 22:00

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Υγεία
20/07/2026 - 21:30

Καύσωνας & Γυναίκες: Γιατί η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για το γυναικείο σώμα – Τι δείχνουν οι έρευνες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 21:21

Καύσιμα: Το «φράγμα» των €2 σπάει ξανά – Νέα πίεση σε οδηγούς και οικονομία

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros

Ειδήσεις
20/07/2026 - 20:56

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 20:37

Πτώση στις Ευρωαγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
20/07/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέος στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες

Εργασιακά
20/07/2026 - 20:12

Υποχρεωτικά μέτρα προστασίας εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
20/07/2026 - 20:00

Τι νέο μας φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 19:45

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους

Πολιτική
20/07/2026 - 19:07

Μητσοτάκης: Ζητώ τρίτη τετραετία για να μη γυρίσουμε τρεις πίσω

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 18:37

Alpha Trust: Έναρξη διαπραγμάτευσης 73.200 νέων μετοχών στο ΧΑ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 18:30

Στρατηγική συμφωνία: Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies

Magazino
20/07/2026 - 18:23

Πώς η FIFA μετέτρεψε το Μουντιάλ σε μηχανή δισεκατομμυρίων

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 17:55

Συνεδρίαση ισορροπίας στο ΧΑ: Οι αγοραστές αντιστέκονται, αλλά η αγορά δοκιμάζεται

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:48

Πέθανε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν

Πολιτική
20/07/2026 - 17:38

ΕΛΑΣ: 5+1 παρεμβάσεις για τη Δημόσια Παιδεία – Κατάργηση πανελλαδικών και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Φορολογία
20/07/2026 - 17:28

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ

Αναλύσεις
20/07/2026 - 17:09

Aktor: Καλύφθηκε πάνω από 2 φορές το βιβλίο της ΑΜΚ των €650 εκατ.

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:02

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 16:56

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή 

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:46

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας

Πολιτική
20/07/2026 - 16:45

Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:41

Επίσημα στο τιμόνι της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ – Ο έβδομος πρωθυπουργός μέσα σε μία δεκαετία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:39

Εθνική Τράπεζα: Βραβεύτηκε για 2η διαδοχική χρονιά ως «Best Investment Bank for Financing Solutions in Greece»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ