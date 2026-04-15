Συνάντηση Σχοινά – Βέρχελι για τον αφθώδη πυρετό

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Βέρχελι υπογράμμισε τη στήριξη της Κομισιόν στις ενέργειες της χώρας μας για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί.
Σύμφωνα με ανάρτηση του στο Χ ο κ. Βέρχελι τόνισε πως μόνον «έγκαιρα και αυστηρά μέτρα μπορούν να αποτρέψουν σοβαρές επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία και τη ζωή της υπαίθρου».
Τέλος, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους «να τηρήσουν αυστηρά τις αποφάσεις των ελληνικών αρχών, οι οποίες έλαβαν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού».
{https://x.com/OliverVarhelyi/status/2044135383504445930}