Συνάντηση Σχοινά – Βέρχελι για τον αφθώδη πυρετό

Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Όλιβερ Βέρχελι, είχε ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, με το θέμα του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Βέρχελι υπογράμμισε τη στήριξη της Κομισιόν στις ενέργειες της χώρας μας για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί.

Σύμφωνα με ανάρτηση του στο Χ ο κ. Βέρχελι τόνισε πως μόνον «έγκαιρα και αυστηρά μέτρα μπορούν να αποτρέψουν σοβαρές επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία και τη ζωή της υπαίθρου».

Τέλος, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους «να τηρήσουν αυστηρά τις αποφάσεις των ελληνικών αρχών, οι οποίες έλαβαν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού».

{https://x.com/OliverVarhelyi/status/2044135383504445930}