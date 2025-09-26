SKY express: Ενημέρωση για το πτητικό πρόγραμμα την 1/10 λόγω πιθανής απεργίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών, η εταιρεία προσφέρει μία από τις παρακάτω επιλογές, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να προχωρήσει σε αλλαγή των εισιτηρίων του:
1) Αλλαγή της ημερομηνίας του εισιτηρίου, για τον ίδιο προορισμό, έως τις 15/10/2025.
2) Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του αρχικού εισιτηρίου και έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.
Για την εξυπηρέτησή τους, οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 215 2156510 ή να αποστείλουν email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σε περίπτωση που η κράτησή έχει πραγματοποιηθεί μέσω τουριστικού γραφείου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο σημείο εξυπηρέτησης.