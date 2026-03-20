SKY express: Δεν αυξάνει τις τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια

Η SKY express με ανακοίνωση της, ενημερώνει ότι παρά τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, που προκύπτουν από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επιλέγει να διατηρήσει σταθερές τις τιμές των εισιτηρίων της, όπως διαμορφώνονται βάσει της ζήτησης, χωρίς καμία αύξηση στην παρούσα φάση. Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και το ενεργειακό κόστος και θα επανεξετάσει την πολιτική της, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Η απόφαση αυτή συνδέεται με τη συνολικά θετική πορεία της εταιρείας. Το 2025 έκλεισε με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, ενώ και το πρώτο τρίμηνο του 2026 κινείται στην ίδια δυναμική κατεύθυνση, επιτρέποντας στην εταιρεία να απορροφά μέρος των πιέσεων.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει «η SKY express διατηρεί το νεότερο στόλο αεροσκαφών στην Ελλάδα και έναν από τους νεότερους στην Ευρώπη. Η στρατηγική επένδυση σε κινητήρες CFM LEAP 1A, που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων έως και 15%, προσφέρουν σημαντική ανθεκτικότητα σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας, όπως η σημερινή.

Για την SKY express, προτεραιότητα παραμένει ο επιβάτης, ο ταξιδιωτικός πράκτορας και η στήριξη του ελληνικού τουρισμού συνολικά.

Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και το ενεργειακό κόστος και θα επανεξετάσει την πολιτική της, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Παράλληλα, καλεί το επιβατικό κοινό να προγραμματίσει έγκαιρα τα ταξίδια του, καθώς για κάθε εισιτήριο που εκδίδεται για την περίοδο του Πάσχα έως τις 31 Μαρτίου 2026 προσφέρεται voucher 50 ευρώ για επόμενη πτήση στο εξωτερικό.

Η SKY express παραμένει σταθερά δίπλα στους ταξιδιώτες, προσφέροντας αξιοπιστία, συνέπεια και ξεκάθαρη δέσμευση: να συνεχίσει να κάνει το ταξίδι προσιτό για όλους.»