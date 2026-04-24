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Σαλακάς: Συγχωνεύσεις και εξαγορές το «κλειδί» για την επόμενη φάση ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:05 - 24 Απρ 2026

Σαλακάς: Συγχωνεύσεις και εξαγορές το «κλειδί» για την επόμενη φάση ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
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Η μετάβαση της ελληνικής οικονομίας στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ισχυρότερες τράπεζες, μεγαλύτερη κλίμακα και ενεργή αξιοποίηση συγχωνεύσεων και εξαγορών. Αυτό υπογράμμισε ο Νίκος Σαλακάς, Chief of Corporate Center & General Counsel της Alpha Bank, μιλώντας στο πάνελ “The Deal Engine: Consolidation, Capital and Competitiveness” του Delphi Economic Forum XI, επισημαίνοντας ότι η Τράπεζα συμβάλλει ενεργά στην προσπάθεια αυτή τόσο μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων και της στρατηγικής συνεργασίας με τη UniCredit, όσο και μέσω ενός δυναμικού προγράμματος σύνθετων συναλλαγών και χρηματοδότησης έργων μεγάλης κλίμακας.

Σημείωσε δε εμφατικά ότι «για να διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και να προωθηθεί η Μ&Α ατζέντα χρειάζονται ισχυρές, ανθεκτικές τράπεζες που μπορούν να υποστηρίξουν σύνθετες συναλλαγές, μεγάλες επενδύσεις και έργα στρατηγικής σημασίας», καθώς παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών «έχουμε μόλις επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα».

Η ανάγκη για μεγαλύτερη κλίμακα στην οικονομία

Όπως εξήγησε, «οι περισσότεροι τομείς της ελληνικής αγοράς παραμένουν έντονα κατακερματισμένοι», με περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων που μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά την ανάπτυξη, και πρόσθεσε ότι η περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση της κλίμακας αφορά και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα, το οποίο καλείται να υποστηρίξει πιο σύνθετες συναλλαγές και μεγαλύτερες επενδύσεις: «Χωρίς ισχυρές τράπεζες με δυνατότητα να στηρίξουν μεγάλες συμφωνίες, η οικονομία δεν μπορεί να περάσει στο επόμενο επίπεδο ανάπτυξης».

Ο τριπλός ρόλος της Alpha Bank

Σε αυτό το περιβάλλον, η Alpha Bank διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην προώθηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών και στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας. Όπως επεσήμανε ο Chief of Corporate Center & General Counsel της Alpha Bank, η Τράπεζα έχει κινηθεί τα τελευταία χρόνια σε τρεις βασικούς άξονες.

Πρώτον, η Τράπεζα έχει ήδη λειτουργήσει ως φορέας προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων, αφού το 2023 πέτυχε την πρώτη επένδυση ευρωπαϊκού τραπεζικού ομίλου στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο μετά από 17 χρόνια, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τη UniCredit, επένδυση που σήμερα αγγίζει τα €1,7 δισ. Σύμφωνα με τον κ. Σαλακά, ο στόχος της συναλλαγής αυτής ήταν ο εξής:

«Να εξασφαλίσουμε πρόσβαση, τόσο για εμάς όσο και για τους πελάτες μας, σε μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές τραπεζικές πλατφόρμες». Έτσι λοιπόν, «η συνεργασία μας με τη UniCredit μας έδωσε πρόσβαση σε τεχνογνωσία και τεχνολογία που αξιοποιήθηκε προς όφελος της Τράπεζας.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις-πελάτες μας με εξαγωγική δραστηριότητα απέκτησαν πρόσβαση σε 13 χώρες όπου δραστηριοποιείται η UniCredit, ενώ τα νοικοκυριά σε επενδυτικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας», τόνισε ο κ. Σαλακάς. Δεύτερον, η Alpha Bank, υλοποιεί ένα ιδιαίτερα ενεργό πρόγραμμα συγχωνεύσεων και εξαγορών, αφού τα τελευταία δύο χρόνια έχει ανακοινώσει επτά συναλλαγές σε Ελλάδα και εξωτερικό, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού περιφερειακού ομίλου τραπεζικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα ξεκίνησε με τη UniCredit στη Ρουμανία, δημιουργώντας την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα εκεί, ενώ προχώρησε σε στοχευμένες εξαγορές της FlexFin, της Axia και της AstroBank. Φέτος, συνεχίζει με την εξαγορά της Alpha Trust και δύο κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών την Altius και τη Universal Life, δημιουργώντας τον τρίτο μεγαλύτερο ασφαλιστικό πυλώνα στην Κύπρο.

«Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν για εμάς εργαλείο στρατηγικής ανάπτυξης, ενίσχυσης του ισολογισμού και δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τρίτον, ως τράπεζα χρηματοδότησης, η Alpha Bank στηρίζει σύνθετα έργα και εξαγορές μεγάλης κλίμακας, αξιοποιώντας την εμπειρία και την επενδυτική της δυναμική σε υποδομές, ενέργεια και στρατηγικές συναλλαγές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρεται η χρηματοδότηση της απόκτησης ελέγχου της ΔΕΔΔΗΕ από τη Macquarie, την εξαγορά της Enel στη Ρουμανία από τη ΔΕΗ, καθώς και η εξαγορά της Innovis Pharma από τη Pharmapath, αλλά και η χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής στην Ελλάδα, όπως η επέκταση της Αττικής Οδού, η αναβάθμιση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη.

Οι προϋποθέσεις για την επιτάχυνση των συναλλαγών

Κλείνοντας, ο Chief of Corporate Center & General Counsel της Alpha Bank υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και η επιτάχυνση των συναλλαγών προϋποθέτουν συνεχή βελτίωση σε κρίσιμους τομείς, σε ένα περιβάλλον όπου η Ελλάδα ανταγωνίζεται άμεσα άλλες αγορές για την προσέλκυση κεφαλαίων.

«Όταν επιδιώκουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο τον εαυτό μας, ανταγωνιζόμαστε άλλες χώρες σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο», σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, βασικές προτεραιότητες παραμένουν η περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, η βελτίωση της ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης, καθώς και η ουσιαστικότερη συμμετοχή των φορέων της αγοράς στον σχεδιασμό μεταρρυθμίσεων, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η προβλεψιμότητα του πλαισίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/04/2026 - 17:28
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