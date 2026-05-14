Metlen: Εγκρίθηκε η επένδυση γαλλίου – Νέα εποχή για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:13 - 14 Μάι 2026

Metlen: Εγκρίθηκε η επένδυση γαλλίου – Νέα εποχή για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Reporter.gr Newsroom
Την επένδυση της Metlen – μία στρατηγική επένδυση εμβληματικής σημασίας στον τομέα τον κρίσιμων πρώτων υλών – ύψους 340 εκατ. ευρώ, ενέκρινε την Πέμπτη (14/5) η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, την οποία συγκάλεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.  

Ειδικότερα, πρόκειται για επένδυση της Metlen Energy & Metals συνολικού προϋπολογισμού 340 εκατ. ευρώ, που δίνει στην Ελλάδα την δυνατότητα να παράγει γάλλιο, μία κρίσιμη πρώτη ύλη, σε ικανές ποσότητες που μπορούν να καλύψουν το 100% των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αυτονομία και την ασφάλεια σε μία κρίσιμη περίοδο σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων και ενισχύοντας παράλληλα σε πολύ σημαντικό βαθμό τον ρόλο της Ελλάδας σε γεωστρατηγικό επίπεδο.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που αναμφίβολα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια εφοδιασμού και τη γεωοικονομική θέση της Ευρώπης.

Το γάλλιο, το οποίο παράγεται κατά την διαδικασία επεξεργασίας βωξίτη, έχει εφαρμογές σε κρίσιμες τεχνολογίες, όπως τους ημιαγωγούς, αμυντικά συστήματα, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αλλά και σε σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Η ανάπτυξη εγχώριας παραγωγικής ικανότητας συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της στρατηγικής εξάρτησης, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απέναντι σε εξωγενείς διαταραχές και εμπορικούς περιορισμούς. Το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη στρατηγική αυτονομία.

Σε εθνικό επίπεδο, ενισχύει την ελληνική βιομηχανική βάση και διασφαλίζει υψηλής προστιθέμενης αξίας θέσεις εργασίας. Είναι το πρώτο που εγκρίνεται για ενίσχυση με το καθεστώς του CISAF 6.1, για το οποίο η χώρα έλαβε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Φεβρουάριο του 2025.

Επιπλέον, το Υπουργείο Ανάπτυξης δια μέσου της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού και εξασφάλισε την κάλυψη μεγάλου μέρους του προϋπολογισμού του έργου. Συνολικά η επένδυση θα λάβει χρηματοδότηση σε επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές ύψους 118 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.


Τελευταία τροποποίηση στις 14/05/2026 - 17:15
