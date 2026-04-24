ΕΕΚΕ: Δωρεάν υπηρεσία το άνοιγμα λογαριασμού στις Τράπεζες

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Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας εφιστά την προσοχή των πελατών των τραπεζών σε ζητήματα που αφορούν το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

Υπενθυμίζουμε ότι το άνοιγμα λογαριασμού αποτελεί δωρεάν υπηρεσία, είτε πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών καναλιών είτε με φυσική παρουσία σε κατάστημα τράπεζας. Οποιαδήποτε επιβάρυνση για τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι αδικαιολόγητη.

Παράλληλα, καταγγέλλουμε ότι κάθε ενημέρωση ή πρακτική που παρουσιάζει ως «υποχρεωτική» τη σύναψη ασφαλιστικού ή επενδυτικού προϊόντος για το άνοιγμα λογαριασμού είναι παράνομη και καταχρηστική. Οι καταναλωτές δεν έχουν καμία τέτοια υποχρέωση και πρέπει να αρνούνται σχετικές πιέσεις.

Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να καταγγέλλουν κάθε μονομερή προσπάθεια των τραπεζών να αντικαθιστούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου με "προνομιακούς", οι οποίοι όμως επιβαρύνονται με έξοδα διαχείρισης λογαριασμών, χωρίς να υπάρχει τέτοια ανάγκη.

Σε μια περίοδο όπου οι τράπεζες καταγράφουν κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι απαράδεκτο να επιβαρύνουν τους πελάτες με αχρείαστα κόστη ή να προωθούν πρακτικές που περιορίζουν την ελεύθερη επιλογή τους.

Καλούμε τους καταναλωτές:

Να είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους

Να μην αποδέχονται παράνομες χρεώσεις ή πιέσεις

Να καταγγέλλουν άμεσα τέτοιες πρακτικές στους αρμόδιους φορείς

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα και να παρεμβαίνει υπέρ της προστασίας των καταναλωτών.

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

On line φόρμα υποβολής καταγγελίας: https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/