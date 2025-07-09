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ΥΠΕΘΟ: Ιστορικό υψηλό ρυθμίσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό τον Ιούνιο
Οικονομία
10:03 - 09 Ιουλ 2025

ΥΠΕΘΟ: Ιστορικό υψηλό ρυθμίσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
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Ιστορικό υψηλό ρυθμίσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, τόσο σε πλήθος μηνιαίων ρυθμίσεων όσο και σε ύψος ποσών, καταγράφηκε τον Ιούνιο. Μέσα σε έναν μήνα, υποβλήθηκαν 1.995 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αξία άνω των 670 εκ. ευρώ, το υψηλότερο ρυθμισμένο ποσό έως σήμερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ, τα στοιχεία του Ιουνίου πιστοποιούν για άλλη μια φορά ότι ο διπλασιασμός των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων που εφαρμόζεται από τον Μάιο, μαζί με όλες τις πρόσφατες θεσμοθετημένες βελτιώσεις στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού, δίνει βιώσιμες ρυθμίσεις, καλύπτοντας ουσιαστικά τη μεσαία τάξη.
Η συμβολή του Εξωδικαστικού Μηχανισμού στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους αποτυπώνεται στα τελευταία επίσημα στοιχεία: έως σήμερα, ο συνολικός αριθμός των επιτυχών ρυθμίσεων ανέρχεται σε 38.567 και αντανακλά συνολική αξία αρχικών οφειλών 12,7 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τον Ιούνιο 3.965 ευάλωτα νοικοκυριά και 155 οφειλέτες ΑμεΑ επωφελήθηκαν από ρυθμίσεις οφειλών σύμφωνα με την ήδη θεσπισμένη υποχρεωτικότητα, ενώ 222 οφειλέτες κατάφεραν να αναστείλουν προγραμματισμένους πλειστηριασμούς κάνοντας χρήση του μέτρου της προκαταβολής.

Διμερείς ρυθμίσεις με servicers

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η θετική πορεία στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 0,5 δισ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 6.000 οφειλέτες. Σημειώνεται ότι το 41% αυτών των ρυθμίσεων αφορά στεγαστικά δάνεια. Ταυτόχρονα, το ποσοστό εγκρισιμότητας έχει εκτοξευθεί στο 83,7%.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, μέσω της πλατφόρμας (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh) ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

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