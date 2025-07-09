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ΧΑ: Στο +32,5% η συνολική απόδοση το 2025 - Μεγάλη κινητικότητα για τη ΔΠ της Metlen
Σχόλια Αγοράς
09:28 - 09 Ιουλ 2025

ΧΑ: Στο +32,5% η συνολική απόδοση το 2025 - Μεγάλη κινητικότητα για τη ΔΠ της Metlen

Reporter.gr Newsroom
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Στο +32,5% ανέρχεται πλέον η συνολική απόδοση της αγοράς από την αρχή του χρόνου, μετά την 6η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση και μάλιστα με πολύ υψηλές συναλλαγές στα 320 εκατ. ευρώ.

Cener +5,3% και τράπεζες +3% (και στο +60% από 1.1.25) με τις καλύτερες αποδόσεις, σε αρνητικό έδαφος η ΕΕΕ -1,9%, αλλά πάντα κοντά στα ιστορικά υψηλά της.

Οι επενδυτές - ιδιαίτερα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση - δείχνουν να υποεκτιμούν οικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους , με τις τιμές να συνεχίζουν να ανεβαίνουν πλησιάζοντας - ή και ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις - τους ευρωπαικούς δείκτες αποτίμησης.

Η Optima εκκινεί σήμερα μετά το split με τιμή στα 7,43 (3:1), η ΜΠΕΛΑ έχει ΓΣ μεταξύ άλλων και για την έγκριση του μερίσματος , ενώ σε όλες τις χρηματιστηριακές εταιρίες (αλλά και στις τράπεζες) επικρατεί μεγάλη κινητικότητα για την επιτυχή ολοκλήρωση της προαιρετικής ΔΠ της ΜΥΤΙΛ με τις περισσότερες συστάσεις - από τις εγχώριες ΑΧΕΠΕΥ - να προτρέπουν σε διαπραγμάτευση στην Αθήνα. Θυμίζουμε εδώ ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 90% των μετόχων.

Στα διεθνή, οι αγορές βρίσκονται εν αναμονή εξελίξεων γύρω από τους δασμούς που θα «προτείνουν» οι ΗΠΑ με μικτά πρόσημα και χαμηλότερους τζίρους.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2025 - 09:29
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