Παπασταύρου: Σημαντικό εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας το ακριβό ρεύμα

Όπως δήλωσε ο ίδιος, παρατηρείται ανισότητα ως προς τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε βόρεια και νοτιοανατολική Ευρώπη, θέμα που έχει τεθεί συστηματικά από την Ελλάδα, ζητώντας εξομάλυνση του ζητήματος. «Είναι στοίχημα για τη χώρα μας να διατηρήσουμε την ενεργειακή μας επάρκεια», είπε.

Παράλληλα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ‘τρέχει’ πολλά προγράμματα και επιχειρείται προσπάθεια να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά στάδια, ώστε τα προγράμματα αυτά να γίνονται όλο και πιο εύχρηστα για τους πολίτες.

Ακόμη, το υπουργείο ανακοίνωσε πρόγραμμα ύψους 80 εκατ. ευρώ όπου όλοι οι δήμοι της χώρας θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή για να αναλάβουν πρωτοβουλίες πρασίνου, αλλά και για να γίνουν περισσότερο προσβάσιμες οι παιδικές χαρές.

«Θέλουμε να ενισχύσουμε την αποκέντρωση, να μπορεί ο άλλος να μείνει στον τόπο του», είπε, συμπληρώνοντας πως οι αιτήσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 31/07.

Τέλος, ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στην κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας.

«Η κυβέρνηση προχωρά στην κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Θα φύγουν όλοι οι προηγούμενοι νόμοι, θα είναι ένα νομοθέτημα σε συνεργασία με έγκριτους νομικούς και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το φθινόπωρο θα είμαστε έτοιμοι», είπε.