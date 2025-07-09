ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπασταύρου: Σημαντικό εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας το ακριβό ρεύμα
Πολιτική
09:45 - 09 Ιουλ 2025

Παπασταύρου: Σημαντικό εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας το ακριβό ρεύμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για ένα ακόμα καλοκαίρι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας προβληματίζουν τους πολίτες με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να παραδέχεται πως «είναι ένας βραχνάς στα νοικοκυριά και ένα σημαντικό εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Όπως δήλωσε ο ίδιος, παρατηρείται ανισότητα ως προς τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε βόρεια και νοτιοανατολική Ευρώπη, θέμα που έχει τεθεί συστηματικά από την Ελλάδα, ζητώντας εξομάλυνση του ζητήματος. «Είναι στοίχημα για τη χώρα μας να διατηρήσουμε την ενεργειακή μας επάρκεια», είπε.

Παράλληλα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ‘τρέχει’ πολλά προγράμματα και επιχειρείται προσπάθεια να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά στάδια, ώστε τα προγράμματα αυτά να γίνονται όλο και πιο εύχρηστα για τους πολίτες.

Ακόμη, το υπουργείο ανακοίνωσε πρόγραμμα ύψους 80 εκατ. ευρώ όπου όλοι οι δήμοι της χώρας θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή για να αναλάβουν πρωτοβουλίες πρασίνου, αλλά και για να γίνουν περισσότερο προσβάσιμες οι παιδικές χαρές.

«Θέλουμε να ενισχύσουμε την αποκέντρωση, να μπορεί ο άλλος να μείνει στον τόπο του», είπε, συμπληρώνοντας πως οι αιτήσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 31/07.

Τέλος, ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στην κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας.

«Η κυβέρνηση προχωρά στην κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Θα φύγουν όλοι οι προηγούμενοι νόμοι, θα είναι ένα νομοθέτημα σε συνεργασία με έγκριτους νομικούς και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το φθινόπωρο θα είμαστε έτοιμοι», είπε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Προτεραιότητα η απελευθέρωση ομήρων και η εξουδετέρωση της Χαμάς
Ειδήσεις

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Προτεραιότητα η απελευθέρωση ομήρων και η εξουδετέρωση της Χαμάς

Σε ιστορικά υψηλά η τιμή του χαλκού, δια χειρός Τραμπ
Εμπορεύματα

Σε ιστορικά υψηλά η τιμή του χαλκού, δια χειρός Τραμπ

Ο ΑΣΕΠ εξακολουθεί να αγνοεί τους επαγγελματίες μεταφραστές
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ο ΑΣΕΠ εξακολουθεί να αγνοεί τους επαγγελματίες μεταφραστές

Διαμάχη Ιταλίας - ΕΕ με φόντο την εξαγορά της Banco BPM από την UniCredit
Ειδήσεις

Διαμάχη Ιταλίας - ΕΕ με φόντο την εξαγορά της Banco BPM από την UniCredit

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;
Business Facts

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο
Οικονομία

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 20:17

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 19:56

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:35

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:15

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/07/2026 - 18:53

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:47

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Πολιτική
31/07/2026 - 18:33

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:11

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 17:48

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:39

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:21

Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οικονομία
31/07/2026 - 17:11

ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, λεφτά μέχρι και… παπαγάλους βρήκαν οι ελεγκτές στα τελωνεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ