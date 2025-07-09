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Χρηματιστήριο: Στις 1922 μονάδες πλέον η πλησιέστερη στήριξη
Αναλύσεις
09:35 - 09 Ιουλ 2025

Χρηματιστήριο: Στις 1922 μονάδες πλέον η πλησιέστερη στήριξη

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 1,44% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 1946,88 μονάδες (6η συνεχόμενη). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 325,2 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία οδηγώντας το ΓΔ σε αδιάλειπτα ανοδική κίνηση με τη μεταβλητότητα των 30 μονάδων να καταγράφεται μόνο επί θετικού εδάφους. Με το υψηλό της συνεδρίασης (νέο υψηλό 183 μηνών) να καταγράφεται στις δημοπρασίες. Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο και συμπαραστάτες αρκετούς δεικτοβαρείς τίτλους (Cenergy, Helleniq Energy, ΕΛΧΑ, Τιτάν). Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,391% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+3,20% κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+4,14%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Cenergy (+5,33%), η Helleniq Energy (+3,14%), ο Τιτάν (+1,99%), η Lamda (+1,56%), η ΕΛΧΑ (+2,51%), η Aegean (+2,24%), η Κύπρου (+2,10%), η Optima (+3,72%, me split 3ν/1π), η Βιοχάλκο (+0,96%) αλλά και η Performance Technologies (+6,78%).

Απολογιστικά, 70 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 40 εκείνων που υποχώρησαν.

Στις 12μμ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Ιούνιο (στο 2,5% το Μάιο) καθώς και τον εναρμονισμένο δείκτη.

Ο Γ.Δ. συνέχισε την ανοδική του πορεία, πετυχαίνοντας και ένα νέο πολυετές ρεκόρ στις 1944 μονάδες. Το αμέσως προηγούμενο στις 1922 μονάδες, αποτελεί πλέον την πλησιέστερη στήριξη, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή.

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