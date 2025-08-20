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Πυρόπληκτοι: Η διαδικασία για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών
Οικονομία
11:27 - 20 Αυγ 2025

Πυρόπληκτοι: Η διαδικασία για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών

Reporter.gr Newsroom
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Από σήμερα, 20 Αυγούστου μπορούν οι πολίτες να μεταβούν στους οικείους δήμους τους και να αιτηθούν τα χρήματα που έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων αναγκών, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.

«Η διαδικασία με τις αυτοψίες έχει ολοκληρωθεί. Τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών με τα κλιμάκια τους μετέβησαν στις πληγείσες περιοχές, σε όλες, έχει γίνει πλήρης καταγραφή με βάση τα στοιχεία τα οποία τους έδωσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έγινε επιτόπια καταγραφή και κάναμε τις συσκέψεις με τους τοπικούς παράγοντες, με τον Δήμο και με την Περιφέρεια, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα σφιχτό πλαίσιο, να μειώσουμε τις ημερομηνίες γύρω από την όλη διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει για την καταβολή των αποζημιώσεων.

Από σήμερα, 20 Αυγούστου μέχρι 1η Σεπτεμβρίου μαζί με το δελτίο της αυτοψίας, το Ε1 και το Ε9 τους, οι πολίτες μπορούν να πάνε στο Δήμο να κάνουν μια αίτηση. Μετά την 1η Σεπτεμβρίου θα σταλούν στο Υπουργείο όλα αυτά τα έγγραφα, θα μας στείλουν οι δήμοι τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα, ούτως ώστε να κάνουμε έναν έλεγχο εμείς και μετά να αποστείλουμε τα χρήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Πρώτο Πρόγραμμα ο κ. Κατσαφάδος.

«Αυτά τα χρήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοσκευή είναι 2, 4 και 6 χιλιάρικα ανάλογα με την διαβάθμιση την οποία έχει η ζημιά στο σπίτι του καθενός, για τα πράσινα είναι δύο χιλιάρικα, για τα κίτρινα είναι τέσσερα, για τα κόκκινα είναι έξι χιλιάδες και είναι 600€ το επίδομα πρώτων αναγκών.

Και φυσικά για τους πολίτες, οι οποίοι είναι κίτρινα και κόκκινα τα σπίτια τους έχουν την δυνατότητα από σήμερα, από την επόμενη ημέρα, να νοικιάσουν ένα σπίτι, ξεκινάει το ποσό της επιδότησης πάνω στο ενοίκιο από 300 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 500, ανάλογα με τα πόσα μέλη έχει η οικογένεια και φυσικά μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα έχει βγει για την οριοθέτηση των περιοχών οι οποίες έχουν πληγεί, θα μπορέσει να καταθέσει μία αίτηση μαζί με μία άδεια για την επισκευή για την ανακατασκευή του κτιρίου του, όπου το ποσοστό της επιδότησης του κράτους φτάνει το 80%» συμπλήρωσε.

Ως προς την κριτική που έχει γίνει για τη χρήση του 112 και τη συζήτηση που ανοίγει για τις περιουσίες που διακινδυνεύονται, ο κ. Κατσαφάδος επισήμανε πως «δυστυχώς δεν βιώνουμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αλλά τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης».

«Την κλιματική κρίση την παντρευτήκαμε, είναι εδώ, δημιουργεί πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, βλέπετε τα αποτελέσματά της, τα οποία είναι τραγικά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε από την πλευρά μας είναι να προστατευόμαστε και να θωρακιζόμαστε όλο και περισσότερο. Ξέρετε ότι έχουμε έναν εχθρό ο οποίος είναι πάρα πολύ ισχυρός και αυτό το οποίο οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε εμείς είναι κάθε χρόνο να χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνικές οι οποίες έρχονται, να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, να ακούμε τους ειδικούς, να ακούμε τους επιστήμονες, να ενισχύουμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε έμψυχο δυναμικό και σε μέσα και από κει και πέρα να προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας. Πρωταρχικός στόχος μας είναι να μην χαθεί ούτε μια ανθρώπινη ζωή. Νομίζω ότι το 112 έχει συμβάλει καταλυτικά πάνω σε αυτό. Μετά βέβαια είναι να διαφυλάξουμε τις περιουσίες των ανθρώπων και φυσικά να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον.

Προσπαθούμε κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες να το κάνουμε αυτό και δίνουμε μια καθημερινή μάχη. (…)

Επειδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ επικίνδυνο εχθρό, και επειδή είναι άνιση μάχη τις περισσότερες φορές λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε να δεσμευτούμε ότι ξαφνικά μπορεί να υπάρξουν κάποιες ριπές ανέμων, οι οποίοι να αντιστρέψουν την πορεία μιας πυρκαγιάς και από εκεί που δεν φαίνεται κινδυνεύει ένα σπίτι, μία κατοικία ή ένας οικισμός, ξαφνικά να βρεθούμε και να κινδυνεύουμε και να μην έχει εκκενωθεί ένας οικισμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει σώσει ζωές».

«Στη ζυγαριά δεν μπαίνει μέτρο σύγκρισης σε αυτό το πράγμα. Εμείς πιστεύουμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι μία αξία ανεκτίμητη, μπροστά σε οποιαδήποτε περιουσία. Και νομίζω ότι αυτό κάθε άνθρωπος το αντιλαμβάνεται και συμφωνεί γύρω από αυτό το ζήτημα» συμπλήρωσε ο κ. Κατσαφάδος.

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