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Bank of America: Γιατί οι μικρές επιχειρήσεις πατάνε «φρένο» στις προσλήψεις
Επιχειρήσεις
10:27 - 20 Αυγ 2025

Bank of America: Γιατί οι μικρές επιχειρήσεις πατάνε «φρένο» στις προσλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Τα τελευταία στοιχεία της Bank of America δείχνουν πως οι πληρωμές μικρών επιχειρήσεων προς εταιρείες εύρεσης προσωπικού μειώθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Παράλληλα, ενώ περισσότεροι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων εκφράζουν αισιοδοξία για τις μελλοντικές συνθήκες της αγοράς, η ανησυχία για την ποιότητα του εργατικού δυναμικού αυξήθηκε σημαντικά τον Ιούλιο – κατά 31% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων (NFIB).

Ένας από τους παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζει το κλίμα είναι οι δασμοί. Αν και συνολικά η κερδοφορία των μικρών επιχειρήσεων παραμένει σε θετικό έδαφος, για εκείνες που καταβάλλουν άμεσα δασμούς στο τελωνείο, οι σχετικές πληρωμές έχουν εκτοξευθεί κατά 170% από τον Ιανουάριο. Στις επιχειρήσεις με έσοδα άνω του 1 εκατ. δολαρίων, η επιβράδυνση των προσλήψεων καταγράφηκε ιδιαίτερα έντονη γύρω από την «Ημέρα Απελευθέρωσης».

Ωστόσο, δεν επηρεάζονται όλοι οι κλάδοι με τον ίδιο τρόπο. Στις κατασκευές και τη μεταποίηση, οι πληρωμές προς εταιρείες προσλήψεων ήταν αυξημένες κατά 33% σε σχέση με τον μέσο όρο του 2024 τον Ιούλιο. Πρόκειται για μια «διπλή» εικόνα: από τη μια πλευρά, τα κίνητρα επαναπατρισμού παραγωγής (reshoring) δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, από την άλλη, οι περιορισμοί στην προσφορά εργατικού δυναμικού προκαλούν σοβαρές ελλείψεις.

Η πίεση αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Bank of America για τις μισθολογικές πληρωμές: ο πληθωρισμός μισθών είναι πιο εμφανής σε τομείς όπως οι κατασκευές και η εστίαση, όπου η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε αυξημένο κόστος και ανταγωνισμό για την προσέλκυση εργαζομένων.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2025 - 10:28
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