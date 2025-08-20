Ξανά σε λειτουργία ο πετρελαιαγωγός Ντρούζμπα προς Ουγγαρία και Σλοβακία

Η ροή πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα αποκαταστάθηκε, όπως ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης κυβερνητικοί αξιωματούχοι των δύο χωρών. Η μεταφορά είχε διακοπεί προσωρινά λόγω επίθεσης ουκρανικού drone που προκάλεσε ζημιές σε αντλητικό σταθμό στην περιφέρεια Ταμπόφ της Ρωσίας.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, καθώς τα έσοδα από την ενέργεια —ιδίως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο— αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τη ρωσική πολεμική μηχανή, καλύπτοντας περίπου το ένα τέταρτο του κρατικού προϋπολογισμού.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σλοβακία και η Ουγγαρία εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη ρωσική ενέργεια, λαμβάνοντας τη μερίδα του λέοντος του αργού πετρελαίου τους από τον αγωγό Ντρούζμπα.

«Η παροχή πετρελαίου προς τη Σλοβακία διεξάγεται κανονικά», ανέφερε σε δήλωσή της η υπουργός Οικονομίας της Σλοβακίας, Ντένισα Σάκοβα.

Ανάλογη ενημέρωση παρείχε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, επιβεβαιώνοντας την επανέναρξη των ροών και ευχαριστώντας μέσω Facebook τον Ρώσο υπουργό Ενέργειας Πάβελ Σορόκιν για την ταχεία αποκατάσταση της ζημιάς.