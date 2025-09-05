Κέλλας: Δηλώσεις για επιστροφές ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, ευλογιά αιγοπροβάτων και εξαγγελίες ΔΕΘ

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στην εκπομπή News Room της ΕΡΤΝews, αναφέρθηκε σε τρία βασικά ζητήματα: τον τρόπο επιστροφής χρημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις πληρωμές των επιδοτήσεων και την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ο Χρήστος Κέλλας τόνισε ότι περίπου 1.036 ΑΦΜ έχουν λάβει παρανόμως ποσά ύψους 22,5 εκατ. ευρώ. Για αυτά έχουν ήδη εκδοθεί διαταγές πληρωμής, έχουν δεσμευθεί λογαριασμοί και ξεκινά η διαδικασία επιστροφής τους ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα».

Οι παραγωγοί που έλαβαν τα χρήματα θα κληθούν να τα επιστρέψουν, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχουν δεσμευθεί και περιουσιακά στοιχεία. Ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι:

αν τα ποσά μοιράστηκαν μέσω ενδιάμεσων, τότε το ποινικό μέρος θα το εξετάσει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων,

ενώ για τα χρήματα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα απαιτήσει επιστροφή από το ΑΦΜ που τα εισέπραξε.

Ο έλεγχος συνεχίζεται από την ΑΑΔΕ, την υπηρεσία κατά του ξεπλύματος και τις Εσωτερικές Υποθέσεις. Ο Κέλλας υπενθύμισε ότι αντίστοιχη διαδικασία είχε γίνει και το 2022, όταν ζητήθηκαν πίσω λάθος καταβληθέντα ποσά και τα περισσότερα είχαν ήδη επιστραφεί.

Καθυστέρηση πληρωμών και προγραμματισμός

Η διεξαγωγή αυτών των ελέγχων, σύμφωνα με τον κ. Κέλλα, είναι η αιτία που καθυστέρησαν οι προγραμματισμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ (που είχαν οριστεί για τις 30 Ιουνίου). Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι:

ο οργανισμός είναι πλέον έτοιμος να ξεκινήσει τις καταβολές,

πρώτα θα πληρωθούν τα βιολογικά προϊόντα προηγούμενων ετών,

και μέσα στον Σεπτέμβριο θα ακολουθήσουν αλλεπάλληλες πληρωμές για τα υπόλοιπα δικαιώματα.

Για τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ)

Μιλώντας για τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, ο κ. Κέλλας τόνισε πως: «Οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ υποβάλλονται στα εκάστοτε κέντρα υποδοχής των δηλώσεων, τα λεγόμενα ΚΥΔ σε όλη τη χώρα. Έχουν τη δυνατότητα ο κάθε αγρότης κτηνοτρόφος να κάνει και μόνος του τη δήλωση μέσω του gov.gr. Όμως είναι ελάχιστοι αυτοί που το κάνουν, συμβουλεύονται τα ΚΥΔ.

Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται ο έλεγχος από την ΑΑΔΕ και το Εσωτερικών Υποθέσεων ως προς τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν κατατεθεί για την κατά την κατάθεση κατά την δημιουργία του ΟΣΔΕ.

Αυτά τα πιστοποιητικά λοιπόν έχουν ληφθεί όλα από το από το Εσωτερικών Υποθέσεων και βεβαίως αυτά ελέγχονται τα πιστοποιητικά για την γνησιότητα τους και την ακρίβεια τους. Αυτό όμως είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει αρκετό χρονικό διάστημα».

Ο υφυπουργός παραδέχτηκε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάζει παθογένειες διαχρονικές και διακομματικές. Τόνισε ότι ήρθε η ώρα να μπει τέλος σε αυτές, όσοι έλαβαν παρανόμως χρήματα θα τα επιστρέψουν, ενώ στο εξής οι επιδοτήσεις θα δίνονται δίκαια και με διαφάνεια στους πραγματικούς δικαιούχους.

Υπογράμμισε επίσης ότι επειδή οι περισσότερες επιδοτήσεις προέρχονται από την ΕΕ (περίπου 80% ευρωπαϊκοί πόροι, 20% εθνικοί), οι επιστροφές θα κατευθυνθούν αναλόγως στα ευρωπαϊκά κονδύλια και στον ελληνικό προϋπολογισμό.

Ευλογιά αιγοπροβάτων

Για την επιζωοτία, ο κ. Κέλλας δήλωσε ότι υπάρχει ύφεση κρουσμάτων, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Επισήμανε ότι η απόκρυψη κρουσμάτων συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές ευθύνες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε ΦΕΚ για τη χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους κτηνιάτρους των περιφερειών, ως αναγνώριση της συμβολής τους στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Ο υφυπουργός σχολίασε ότι, όπως κάθε χρόνο, ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει από τη ΔΕΘ οικονομικά μέτρα για την επόμενη χρονιά. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να κινηθούν σε κατευθύνσεις όπως:

μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών,

στήριξη μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων,

ελάφρυνση οικογενειών,

αξιοποίηση πλεονασμάτων από τη φοροδιαφυγή για επιστροφή στους πολίτες.

Τέλος, παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια είναι υπαρκτή,τονίζοντας: «Δεν αντιλέγει κανείς ότι υφίσταται η ακρίβεια, το Υπουργείο Ανάπτυξης προσπαθεί να ελέγξει τις τιμές και την αισχροκέρδεια στην αγορά, με διαρκείς ελέγχους και υψηλά πρόστιμα

Από την άλλη μεριά βεβαίως, έχουμε τον αγώνα που δίνει η κυβέρνηση και για να βοηθήσει τους πολίτες, αυξάνοντας τα εισοδήματα, αυξάνοντας τις συντάξεις, αυξάνοντας τους μισθούς και μειώνοντας ταυτόχρονα τη φορολογία. Σε 24 ώρες θα ξέρετε όλες τις εξαγγελίες».