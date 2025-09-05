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Απεριόριστα data από τη Vodafone και διαγωνισμός για 10 δωροεπιταγές
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
11:54 - 05 Σεπ 2025

Απεριόριστα data από τη Vodafone και διαγωνισμός για 10 δωροεπιταγές

Reporter.gr Newsroom
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Η Vodafone καλωσορίζει τον Σεπτέμβρη δίνοντας τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να απολαύσουν απεριόριστα data για 15 ημέρες με μόλις 6,90€, και να ζήσουν  στιγμές ατελείωτης ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, όπου κι αν βρίσκονται, χωρίς να σκέφτονται τα data τους.

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες συμβολαίου και καρτοπρογράμματος μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, είτε μέσω της εφαρμογής My Vodafone App, είτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://bit.ly/summeroffer25

Επιπλέον, όσοι ενεργοποιήσουν την προσφορά μέσω της ιστοσελίδας μπορούν να συμμετάσχουν σε κλήρωση για να κερδίσουν μία από τις 10 δωροεπιταγές αξίας 300€ από τα Public, για να πραγματοποιήσουν τις φθινοπωρινές τους αγορές.

Η προσφορά μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου μόλις ολοκληρωθούν οι 15 ημέρες από την πρώτη επιτυχή ενεργοποίησή της, εξασφαλίζοντας μια επιπλέον συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού ΕΔΩ

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