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Μενδώνη: Έργα πολιτισμού άνω των €17 εκατ. στη Χαλκιδική
Ειδήσεις
11:48 - 05 Σεπ 2025

Μενδώνη: Έργα πολιτισμού άνω των €17 εκατ. στη Χαλκιδική

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στην εκδήλωση «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη - Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε, ΜΑΖΙ για τη Χαλκιδική», παρουσίασε το σύνολο των παρεμβάσεων και έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, καθώς και εκείνα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Χαλκιδική από το Υπουργείο Πολιτισμού την εξαετία 2019-2025.

Η υπουργός επεσήμανε ότι «από το 2019, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατέταξε το Υπουργείο Πολιτισμού στα παραγωγικά Υπουργεία, αναγνωρίζοντας ότι ο Πολιτισμός δεν αποτελεί μόνο εργαλείο κοινωνικής συνοχής, αλλά και στρατηγικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης».

Σημαντικά έργα πολιτισμού στη Χαλκιδική

Στο Σπήλαιο των Πετραλώνων, το Υπουργείο Πολιτισμού επένδυσε συστηματικά για την προστασία και ανάδειξή του, με στόχο την παράδοσή του στο κοινό το 2023. Το έργο αυτό και η αποκατάσταση του όμορου Ανθρωπολογικού Μουσείου υλοποιήθηκαν με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2.500.000 ευρώ, από ΕΣΠΑ 2014-2020, το Ταμείο Ανάκαμψης και εθνικούς πόρους του Υπουργείου.

Για το Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου, η κα Μενδώνη, σημείωσε ότι «επενδύουμε συνεχώς πόρους στην ανέγερση νέων μουσείων ή στον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων, έχοντας πάντα την πεποίθηση ότι το μουσείο μπορεί να λειτουργήσει ως πόλος ανάπτυξης και τουριστικής ενίσχυσης, πράγμα που πλέον έχει γίνει γενικά αποδεκτό. Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης και εγκαινιάστηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πολύγυρου, Ιούλιο του 2022, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ 2014-2021. Ακολούθως, εντάχθηκε και η δεύτερη φάση του έργου, που αφορούσε στην επέκταση του, με προϋπολογισμό σχεδόν 1.000.000 ευρώ, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε να αποκτήσει την πληρότητα που απαιτείται. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2026».

Αναφερόμενη στα Αρχαία Στάγειρα, η υπουργός επισήμανε ότι ο χώρος δεν αποτελεί απλώς έναν αρχαιολογικό χώρο ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά συνδέεται με τη διεθνή ακτινοβολία της προσωπικότητας του Αριστοτέλη. Υπογράμμισε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής συνεχίζει τις παρεμβάσεις περαιτέρω συντήρησης και ανάδειξης των μνημείων του χώρου, σε συνεργασία με την Τοπική και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ενώ τόνισε ότι για την υλοποίηση του Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών, το οποίο διεκδικεί η τοπική κοινωνία, απαιτείται θεσμική συνεργασία, με ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Μεγάλη Παναγιά, έργο συντήρησης και αποκατάστασης, προϋπολογισμού περίπου 500.000 ευρώ, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2023 και αποδόθηκε στη λατρεία, αποτελώντας σημαντικό προσκύνημα και ταυτόχρονα μέρος ψηφιακού έργου προβολής της Χαλκιδικής. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η δημιουργία του Ψηφιακού Κέντρου στην Όλυνθο, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και συνολική αναβάθμιση των χώρων εκδηλώσεων και προσβάσεων, τόσο στον αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου, συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

Τρέχοντα έργα και συνεργασίες

Στα έργα, που ήδη υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας-ΕΣΠΑ 2021-2027, περιλαμβάνεται η Πατριαρχική Μονή Αγίας Αναστασίας, Φαρμακολύτριας, με προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ, ενώ ο Πύργος του Προσφορίου, στην Ουρανούπολη, αποκαθίσταται με δωρεά ύψους 1.300.000 ευρώ της «Ελληνικός Χρυσός» και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027. Σημαντική είναι και η ένταξη στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού των έργων αποκατάστασης των σεισμικών βλαβών σε μνημεία του Αγίου Όρους, με χρηματοδότηση ύψους 2.000.000 ευρώ, επιπρόσθετα των έργων συντήρησης που υλοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους σε Μονές του Άθω, συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας- ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η κα Μενδώνη τόνισε ότι η συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής και τις τοπικές κοινότητες, για την προστασία και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι συστηματική, με πολλά στοιχεία να εντάσσονται στο Εθνικό Ευρετήριο. Παράλληλα, η Χαλκιδική συμμετέχει ενεργά στο πολιτιστικό πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα, ένας Πολιτισμός», θεσμό του Υπουργείου Πολιτισμού, που φέρνει σε ώσμωση την πολιτιστική κληρονομιά με τον σύγχρονο πολιτισμό.

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