Προϋπολογισμός: Τα ισχυρά έσοδα και οι αυξημένες δαπάνες με ορίζοντα εκλογών

Με ισχυρές επιδόσεις στο σκέλος των εσόδων έκλεισε ο Ιούλιος, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού στο πρώτο επτάμηνο του 2026. Η έναρξη καταβολής του φόρου εισοδήματος, σε συνδυασμό με την επιλογή σημαντικού αριθμού φορολογουμένων να εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλές τους προκειμένου να επωφεληθούν από την προβλεπόμενη έκπτωση, συνέβαλε στην αυξημένη εισροή εσόδων στα κρατικά ταμεία.

Μόνο τον Ιούλιο, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 9,195 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον μηνιαίο στόχο κατά 895 εκατ. ευρώ. Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 9,092 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση 528 εκατ. ευρώ ή 6,2% έναντι του στόχου. Αυξημένες, ωστόσο, ήταν και οι επιστροφές εσόδων, οι οποίες ανήλθαν σε 842 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 698 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο επταμήνου, τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 45,207 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 1,975 δισ. ευρώ τον στόχο του Προϋπολογισμού 2026. Τα συνολικά έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους ανήλθαν σε 42,916 δισ. ευρώ, ενώ οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν κοντά στα 5 δισ. ευρώ, περίπου 500 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο.

Η ισχυρή πορεία των εσόδων αποτυπώνεται και στο πρωτογενές αποτέλεσμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 5,725 δισ. ευρώ στο επτάμηνο, έναντι στόχου 4,417 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση περίπου 1,3 δισ. ευρώ. Η φετινή εικόνα παρουσιάζει, επομένως, μια αξιοσημείωτη ιδιαιτερότητα: η καλύτερη επίδοση του Προϋπολογισμού σε σχέση με τον στόχο προκύπτει κυρίως από την πλευρά των εσόδων και όχι από συγκράτηση των δαπανών.

Οι δαπάνες

Στο μεταξυ, οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν σε 45,596 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,041 δισ. ευρώ έναντι του στόχου των 44,556 δισ. ευρώ και κατά 4,911 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025. Η αυξημένη εκτέλεση των δαπανών συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τις παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών και οικονομίας, αλλά και με την επιτάχυνση των δημόσιων επενδύσεων. Κάτι που έχει σημασία κι εν όψει εκλογών,

Στο πεδίο της ενεργειακής στήριξης, οι σχετικές πληρωμές ανήλθαν σε 241 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, 131 εκατ. ευρώ διατέθηκαν μέσω της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» για την πληρωμή του FUEL PASS, ενώ 110 εκατ. ευρώ αφορούν την επιδότηση του diesel κίνησης. Πρόκειται για παρεμβάσεις που εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια περιορισμού των επιβαρύνσεων για τα νοικοκυριά και την οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, σημαντικοί πόροι κατευθύνθηκαν στην υγεία, την κοινωνική προστασία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Οι επιχορηγήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ ανήλθαν σε 1,243 δισ. ευρώ, προς τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε 1,818 δισ. ευρώ, ενώ 915 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την προμήθεια φαρμάκων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, 801 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ενώ 220 εκατ. ευρώ αφορούν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επενδυτική διάσταση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν σε 7,602 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 855 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 1,471 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην επιτάχυνση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ενισχύει το αναπτυξιακό σκέλος της δημοσιονομικής πολιτικής.

Η εικόνα των εσόδων αναμένεται να παραμείνει δυναμική και στο δεύτερο εξάμηνο, αν και το φορολογικό ημερολόγιο παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό. Μετά την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος τον Ιούλιο, ακολουθούν η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος και η έκτη δόση του ΕΝΦΙΑ τον Αύγουστο, ενώ οι φορολογικές υποχρεώσεις συμπληρώνονται από τον ΦΠΑ και, προς το τέλος του έτους, τα τέλη κυκλοφορίας.

Με βάση τον προγραμματισμό του Προϋπολογισμού, οι φορολογικές εισπράξεις αναμένεται να ανέλθουν σε 6,324 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, 6,412 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, 6,679 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, 5,738 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο και 6,961 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο. Συνολικά, για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 προβλέπονται φορολογικές εισπράξεις ύψους 39,558 δισ. ευρώ.

Πάντως η μέχρι σήμερα πορεία του Προϋπολογισμού διαμορφώνει έτσι ένα σύνθετο αλλά θετικό δημοσιονομικό τοπίο, δηλαδή ισχυρότερη του αναμενομένου φορολογική απόδοση, πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από τον στόχο, αυξημένες δαπάνες για κοινωνική και ενεργειακή στήριξη και επιτάχυνση των δημόσιων επενδύσεων.

Το κρίσιμο στοίχημα για το δεύτερο εξάμηνο με τις εκλογες ante portas είναι η διατήρηση της δυναμικής των εσόδων, παράλληλα με την ομαλή εκτέλεση των προγραμματισμένων δαπανών και την υλοποίηση των επενδυτικών έργων.





