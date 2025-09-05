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Δικαστικές Ενώσεις προς Πιερρακάκη: Υπόμνημα με οικονομικά αιτήματα και διεκδίκηση 13ου - 14ου μισθού
Εργασιακά
11:50 - 05 Σεπ 2025

Δικαστικές Ενώσεις προς Πιερρακάκη: Υπόμνημα με οικονομικά αιτήματα και διεκδίκηση 13ου - 14ου μισθού

Reporter.gr Newsroom
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Υπόμνημα με τα οικονομικά αιτήματά τους υπέβαλαν στον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη όλες οι Δικαστικές Ενώσεις της χώρας, ενώ ζητούν και συνάντηση μαζί του. 

Οι Δικαστικές Ενώσεις, επικαλούμενες την καθήλωση των δικαστικών απολαβών τους σε επίπεδα που απέχουν τόσο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τους, όσο και από τα επίπεδα της συνταγματικής, συνεκτιμώντας τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας αλλά και τη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής, καλούν το Υπουργείο Οικονομικών να ανταποκριθεί στα αιτήματά τους.

Με βάση το υπόμνημα, οι πρόεδροι των Δικαστικών Ενώσεων διεκδικούν:

  • Επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας (13ου και 14ου μισθού) για όλο τον δημόσιο τομέα
  • Αύξηση 20% στον βασικό μισθό αναφοράς του πρωτοδίκη
  • Επαναφορά επιδομάτων ταχείας διεκπεραίωσης και βιβλιοθήκης στα προ της κρίσης επίπεδα (άρθρο 57 ν. 3691/2008)
  • Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 3986/2011)
  • Ενσωμάτωση διαφορών με τις αποδοχές του ΝΣΚ για όλους τους δικαστές και εισαγγελείς κατά την πάγια νομολογία
  • Θέσπιση ειδικού μηνιαίου επιδόματος για την κάλυψη δαπανών διαμονής
  • Αναγνώριση μισθολογικής προσαύξησης για τους πρώην ειρηνοδίκες που συμπληρώνουν 18 και 20 έτη υπηρεσίας

Επιπλέον, οι δικαστικές ενώσεις ζητούν συνάντηση και με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη προκειμένου να του εκθέσουν τα αιτήματα τους.

Το υπόμνημα υπογράφουν οι :

Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων, Εφέτης

Σοφία Βιτάλη, Πρόεδρος της Ένωσης Συμβουλίου Επικρατείας, Σύμβουλος Επικρατείας

Βανέσσα Παναγιώτα Ντέγκα, Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, Εφέτης Δ.Δ.

Ευάγγελος Μπακέλας, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου

Κων/νος Εφεντάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος

Ευαγγελία Γάκη, Πρόεδρος Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Ενόπλων Δυνάμεων

Εμμανουέλα Πανοπούλου, Πρόεδρος της Ένωσης Μελών Ν.Σ.Κ., Νομική Σύμβουλος του Κράτους

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