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Μαρινάκης για αναβολή συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν: Δεν θα απολογηθούμε για τη στάση της Τουρκίας – Επίκεται επαναπρογραμματισμός
Πολιτική
21:15 - 23 Σεπ 2025

Μαρινάκης για αναβολή συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν: Δεν θα απολογηθούμε για τη στάση της Τουρκίας – Επίκεται επαναπρογραμματισμός

Reporter.gr Newsroom
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«Επίκειται η οριστικοποίηση μιας συνάντησης», δήλωσε το βράδυ της Τρίτης (23/9) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην αναβολή του προγραμματισμένου τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.  

Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε - όπως είχαν προηγουμένως κάνει και οι κύκλοι του Μαξίμου - πως η εμπλοκή προέκυψε λόγω της πρόσκλησης του Τούρκου προέδρου σε έκτακτη διάσκεψη του Αμερικανού προέδρου με ηγέτες αραβικών χωρών, η οποία χρονικά συνέπεσε με τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Η διάσκεψη του Αμερικανού προέδρου με τις αραβικές χώρες, στην οποία προσεκλήθη και ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοινώθηκε χθες χωρίς συγκεκριμένη ώρα και μετά από αρκετές ώρες ανακοινώθηκε και η ώρα της συνάντησης η οποία 13:30 ώρα Νέας Υόρκης – ακριβώς δηλαδή πάνω με μισή ώρα διαφορά από την έναρξη…άρα, όπως αντιλαμβάνεστε ακριβώς επάνω στην προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών», είπε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο One.

Απαντώντας, δε, στην κριτική της αντιπολίτευσης, άφησε αιχμές για όσους – όπως είπε – σπεύδουν να υιοθετήσουν προσχηματικές ερμηνείες χωρίς πλήρη εικόνα.

«Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια κίνηση η οποία θα συνιστά μια απρεπέστατη ενέργεια κατά μιας άλλης χώρας – άλλο αναβολή, άλλο ακύρωση το ξαναλέω – και κατά της χώρας μας από την Τουρκία, πρέπει να πάρουν ουσιαστικά με έναν τρόπο ένα μέρος κατά της χώρας μας της κυβέρνησης και να επιτεθούν πριν μάθουμε καλά καλά τι συνέβη και δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα;», διερωτήθηκε.

«Δεν θα απολογηθούμε» για τη στάση της Άγκυρας

«Έστω ότι η Τουρκία αποφάσισε – υποθετικά το λέω – να ακυρώσει τη συνάντηση, αυτό τι σημαίνει; Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Ότι είναι μια διπλωματική ήττα της κυβέρνησης; Ή μήπως μπορεί να σημαίνει ότι οι θέσεις μας, η στάση μας μπορεί να ενοχλούν; Αυτό σημαίνει ότι το πολιτικό σύστημα – γιατί τα κόμματα για να είμαι δίκαιος δεν έβγαλαν ίδιες ανακοινώσεις, άλλη η ένταση των ανακοινώσεων του ΠΑΣΟΚ που και αυτές αφήνουν πολλά ερωτηματικά – τι σημαίνει τα ‘’στέλνει τα λάθος μηνύματα’’, δεν είναι τόσο σαφές – ο κ. Μάντζος το κάνει πιο σαφές, λέει ότι είναι ‘’μια κίνηση της Τουρκίας που δεν σέβεται τον διάλογο’’, το εξειδικεύει καλύτερα για να είμαι δίκαιος. Ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ το φέρνει σε μια πιο λογική διάσταση σε σχέση με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ο οποίος λέει απλά ότι ‘’στέλνατε λάθος μηνύματα’’», επισήμανε ο κ. Μαρινάκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 22:09
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