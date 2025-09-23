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ΣΥΡΙΖΑ: Άλλο ένα «επίτευγμα» πολιτικής με «αυτοπεποίθηση» η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν
Πολιτική
19:12 - 23 Σεπ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Άλλο ένα «επίτευγμα» πολιτικής με «αυτοπεποίθηση» η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν

Reporter.gr Newsroom
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«Η αναβολή, λίγες μόλις ώρες πριν από την πραγματοποίηση της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, «ύστερα από αίτημα της τουρκικής πλευράς», φέρνει στο προσκήνιο ξανά, την περιθωριοποίηση της Ελλάδας στην οποία έχει οδηγήσει η τυχοδιωκτική, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης», τονίζει σε δήλωσή της η τομεάρχης Εξωτερικών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένας Δούρου.

«Εδώ και έξι χρόνια η Ελλάδα έχει επιλέξει το ρόλο του δεδομένου, προβλέψιμου συμμάχου, που δέχεται για παράδειγμα εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα από την Τουρκία, χωρίς να τολμά να ασκήσει τη διεκδικητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτεί σήμερα η διεθνής συγκυρία.

«Στη ΓΣ του ΟΗΕ, η Ελλάδα, αν και Μη Μόνιμο Μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του διεθνούς οργανισμού, επιλέγει την περιθωριοποίηση, ευθυγραμμιζόμενη (για τη Γάζα, για το ΔΠΔ, για το κράτος της Παλαιστίνης) με ΗΠΑ και Ισραήλ, μετέχει χωρίς φωνή για την προστασία του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης, των εθνικών συμφερόντων.

«Η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν προφανώς για τον Τούρκο πρόεδρο μια ήσσονος σημασίας συνάντηση, με έναν δεδομένο συνομιλητή, που μπορεί και να αναβληθεί ενόψει σημαντικότερων συναντήσεων, με κύρια εκείνη με τον Αμερικανό πρόεδρο. Άλλο ένα "επίτευγμα" της εξωτερικής πολιτικής με... "αυτοπεποίθηση", όπως επαίρεται ο κ. Γεραπετρίτης...», καταλήγει.

Σημειώνεται ότι σχετικά με την αναβολή της συνάντησης τοποθετήκε νωρίτερα και το ΠΑΣΟΚ δια του υπεύθυνου ΚΤΕ Εξωτερικών, Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος σχολίασε ότι «η αναβολή της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο με αίτημα της τουρκικής πλευράς στέλνει λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις, αλλά και την ευρύτερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο».

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