Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων

Με πλειοψηφία 157 ψήφων υπέρ έναντι 130 κατά, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα και λοιπές διατάξεις».

Το νέο θεσμικό πλαίσιο στοχεύει στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών που διαχειρίζονται αναπτυξιακά προγράμματα, με στόχο την επιτάχυνση της απορρόφησης πόρων και την καλύτερη διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτήσεων. Παράλληλα, περιλαμβάνει οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των σχετικών φορέων.

Η τροπολογία για τη ΔΕΘ Α.Ε.

Ιδιαίτερη σημασία απέκτησε η ψήφιση του άρθρου 36, που εισάγει αλλαγές στη δομή και λειτουργία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) Α.Ε. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ο επαναπροσδιορισμός του σκοπού της εταιρείας, η αναδιάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η ρύθμιση εγκρίθηκε επίσης με 157 ψήφους υπέρ.

Πολιτικές τοποθετήσεις

Το κυβερνών κόμμα υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο δίνει νέα εργαλεία για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, ενισχύοντας την ταχύτητα και τη διαφάνεια στην αξιοποίηση πόρων. Αντίθετα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική, κάνοντας λόγο για αποσπασματικές παρεμβάσεις και έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης.

Μετά την ψήφιση, αναμένεται η σταδιακή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων και η συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής στη ΔΕΘ Α.Ε., η οποία θα έχει γνωμοδοτικό ρόλο σε στρατηγικά ζητήματα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι οι αλλαγές θα συμβάλουν στην ταχύτερη προώθηση επενδύσεων και στη βελτίωση της εικόνας της χώρας ως αναπτυξιακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή.