Μαρινάκης: Αδιαπραγμάτευτη η προστασία των καταναλωτών - Πρόστιμα 22 εκατ. ευρώ σε ενάμιση χρόνο

Σαφές μήνυμα ότι «η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη» έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ενημερώνοντας τους πολιτικούς συντάκτες για τις δράσεις της κυβέρνησης και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 86ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, «σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 2,2 εκατ. ευρώ για παραβάσεις σχετικές με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και τον Κώδικα Δεοντολογίας, έπειτα από ελέγχους του Υπουργείου Ανάπτυξης».

Επιπλέον, ανέφερε ότι «ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε τη σύσταση νέας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς, με 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά μέσα. Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι «μόνο τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,5 εκατ. σε πολυεθνικές εταιρείες».

Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Διπλωματικές επαφές και ενεργειακές συζητήσεις

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «Ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με ηγέτες χωρών, όπως ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν και ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, το μεταναστευτικό, η προστασία των μειονοτήτων και η τήρηση του διεθνούς δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, που χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας και έχει την υποστήριξη της Ε.Ε».

Παράλληλα, «ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε ομιλία σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο, συνομίλησε με διεθνή ΜΜΕ, όπως η Wall Street Journal, και απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση της Ομογένειας. Τις επόμενες ημέρες θα παραχωρήσει συνέντευξη στο Bloomberg, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και θα μιλήσει στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης».

Ασφάλεια και ενίσχυση της αστυνόμευσης

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Στη Δυτική Αττική θα τοποθετηθούν 70 νέοι αστυφύλακες, ενώ σε διάστημα δέκα μηνών η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει καταγράψει 1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις. Στους τελευταίους οκτώ μήνες στη Δυτική Αττική πραγματοποιήθηκαν 71 επιχειρήσεις και εξαρθρώθηκαν 28 εγκληματικές ομάδες.

Εκπαίδευση, ενέργεια και κοινωνική αλληλεγγύη

Τόνισε ότι η κυβέρνηση επιμένει στην εφαρμογή του νέου πλαισίου για τους φοιτητικούς καταλόγους, με ειδική μέριμνα για φοιτητές με αναπηρία, γονείς ή εγκυμονούσες. Στον ενεργειακό τομέα, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» θα επιδοτήσει σχεδόν 89.000 νοικοκυριά με συνολικό ποσό άνω του 1 δισ. ευρώ, ενώ παρατείνονται 13 δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τέλος, στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση χρηματικής στήριξης σε θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων. Παράλληλα ξεκινά πρόγραμμα πρόσληψης 1.000 ατόμων με αναπηρία σε ΟΤΑ Α’ βαθμού, με επιχορήγηση έως 13.500 ευρώ ανά άτομο. Τέλος, θεσπίζεται νέο πλαίσιο ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης για προσωπικό κρίσιμων καθηκόντων ασφαλείας στους σιδηροδρόμους, το οποίο ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά σε 60 υπαλλήλους.