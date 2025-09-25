ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης: Αδιαπραγμάτευτη η προστασία των καταναλωτών - Πρόστιμα 22 εκατ. ευρώ σε ενάμιση χρόνο
Πολιτική
15:45 - 25 Σεπ 2025

Μαρινάκης: Αδιαπραγμάτευτη η προστασία των καταναλωτών - Πρόστιμα 22 εκατ. ευρώ σε ενάμιση χρόνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σαφές μήνυμα ότι «η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη» έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ενημερώνοντας τους πολιτικούς συντάκτες για τις δράσεις της κυβέρνησης και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 86ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, «σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 2,2 εκατ. ευρώ για παραβάσεις σχετικές με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και τον Κώδικα Δεοντολογίας, έπειτα από ελέγχους του Υπουργείου Ανάπτυξης».

Επιπλέον, ανέφερε ότι «ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε τη σύσταση νέας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς, με 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά μέσα. Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι «μόνο τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,5 εκατ. σε πολυεθνικές εταιρείες».

Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Διπλωματικές επαφές και ενεργειακές συζητήσεις

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «Ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με ηγέτες χωρών, όπως ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν και ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, το μεταναστευτικό, η προστασία των μειονοτήτων και η τήρηση του διεθνούς δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, που χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας και έχει την υποστήριξη της Ε.Ε».

Παράλληλα, «ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε ομιλία σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο, συνομίλησε με διεθνή ΜΜΕ, όπως η Wall Street Journal, και απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση της Ομογένειας. Τις επόμενες ημέρες θα παραχωρήσει συνέντευξη στο Bloomberg, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και θα μιλήσει στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης».

Ασφάλεια και ενίσχυση της αστυνόμευσης

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Στη Δυτική Αττική θα τοποθετηθούν 70 νέοι αστυφύλακες, ενώ σε διάστημα δέκα μηνών η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει καταγράψει 1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις. Στους τελευταίους οκτώ μήνες στη Δυτική Αττική πραγματοποιήθηκαν 71 επιχειρήσεις και εξαρθρώθηκαν 28 εγκληματικές ομάδες.

Εκπαίδευση, ενέργεια και κοινωνική αλληλεγγύη

Τόνισε ότι η κυβέρνηση επιμένει στην εφαρμογή του νέου πλαισίου για τους φοιτητικούς καταλόγους, με ειδική μέριμνα για φοιτητές με αναπηρία, γονείς ή εγκυμονούσες. Στον ενεργειακό τομέα, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» θα επιδοτήσει σχεδόν 89.000 νοικοκυριά με συνολικό ποσό άνω του 1 δισ. ευρώ, ενώ παρατείνονται 13 δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τέλος, στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση χρηματικής στήριξης σε θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων. Παράλληλα ξεκινά πρόγραμμα πρόσληψης 1.000 ατόμων με αναπηρία σε ΟΤΑ Α’ βαθμού, με επιχορήγηση έως 13.500 ευρώ ανά άτομο. Τέλος, θεσπίζεται νέο πλαίσιο ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης για προσωπικό κρίσιμων καθηκόντων ασφαλείας στους σιδηροδρόμους, το οποίο ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά σε 60 υπαλλήλους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μενδώνη: Το Κάστρο της Νερατζιάς «επιστρέφει» στους πολίτες της Κω
Ειδήσεις

Μενδώνη: Το Κάστρο της Νερατζιάς «επιστρέφει» στους πολίτες της Κω

Υπoυργείο Υγείας: Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για άτομα με οπτική αναπηρία
Υγεία

Υπoυργείο Υγείας: Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για άτομα με οπτική αναπηρία

Πηγές ΝΔ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ουρά» της Κωνσταντοπούλου το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Πηγές ΝΔ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ουρά» της Κωνσταντοπούλου το ΠΑΣΟΚ

Νέο ξενοδοχείο Wyndham Garden στο Κονελιάνο της Ιταλίας
Επιχειρήσεις

Νέο ξενοδοχείο Wyndham Garden στο Κονελιάνο της Ιταλίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρινάκης: Από το μηδέν σε F-35 και Rafale – Ο Τσίπρας αφήνει πίσω μόνο μια γραβάτα
Πολιτική

Μαρινάκης: Από το μηδέν σε F-35 και Rafale – Ο Τσίπρας αφήνει πίσω μόνο μια γραβάτα

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση
Πολιτική

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Μαρινάκης για 13η σύνταξη: Ζητά κοστολόγηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Πολιτική

Μαρινάκης για 13η σύνταξη: Ζητά κοστολόγηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε
Πολιτική

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
13/07/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Η έκφραση «έφαγα σφαίρα» δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:26

Πάπας Λέων ΙΔ: «Ουκρανία και Μέση Ανατολή φλέγονται – Να μη χαθεί η ελπίδα για ειρήνη»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/07/2026 - 16:23

Καλοκαιρινές διακοπές διαρκείας από το ΤΖΟΚΕΡ - Σε καταστήματα Allwyn μοιράστηκαν πάνω από 5,1 εκατ. ευρώ

Πολιτική
13/07/2026 - 16:20

Τσίπρας από Λέσβο: Η κτηνοτροφία δίνει μάχη επιβίωσης – Ζητά άμεσες αποζημιώσεις και ανασύσταση των κοπαδιών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 16:15

Οι κάρτες της Πειραιώς τώρα στο Samsung Wallet

Υγεία
13/07/2026 - 16:08

Εγκαίνια και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:07

ΗΑΕ: Άνοιξαν οι κάνουλες - Άλμα 80% στην παραγωγή πετρελαίου μετά την έξοδο από τον OPEC

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:00

New York Times: Δημοσίευμα κάνει λόγο για επαφές του Ισραήλ με τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:49

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «φυλάνε» τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρώνονται ακριβά γι' αυτό

Πολιτική
13/07/2026 - 15:39

Μαρινάκης: Από το μηδέν σε F-35 και Rafale – Ο Τσίπρας αφήνει πίσω μόνο μια γραβάτα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:37

Πάνω από 10000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη σε μία εβδομάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 15:20

Στο μικροσκόπιο οι τιμές των καυσίμων – Εντός της εβδομάδας το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις

Εργασιακά
13/07/2026 - 15:04

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:03

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:50

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Πυρά» κατά της ΓΣΕΕ - Μιλά για μόνιμη εργασία, αλλά εφαρμόζει εργολαβίες και προχωρά σε απολύσεις

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:42

ΕΕ: «Φρένο» στα social media για τους ανηλίκους – Υποχρεωτική γονική επίβλεψη έως τα 13 προτείνει η φον ντερ Λάιεν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 14:40

Bureau Veritas: Η ενεργειακή διαχείριση στρατηγικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στη νέα εποχή

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/07/2026 - 14:25

Fraport Greece: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων τον Ιούνιο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/07/2026 - 14:22

VW: Πάνω από 50% αυξήθηκαν οι παραγγελίες ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:10

Tο ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στα έγγραφα του Gov.gr wallet

Πολιτική
13/07/2026 - 14:07

Σημαντική κίνηση για το κυκλοφοριακό: Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά σε 36 μήνες

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:02

ΕΕ: Σχέδιο υποστήριξης προς τη Γάζα ύψους 883,6 εκατομμυρίων ευρώ

Νομίσματα
13/07/2026 - 13:52

Κάτω από τα $63.000 το Bitcoin, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 13:50

ICAP CRIF: Αύξηση 21% κατέγραψε η ξενοδοχειακή αγορά την τελευταία πενταετία

Εμπορεύματα
13/07/2026 - 13:34

Πετρέλαιο: Άνοδος περίπου 3% λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή 

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:30

Τι δείχνουν οι καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις για το στοίχημα της αυτοδυναμίας

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:11

Απασφάλισε ο Πλεύρης: Χέστες, κότες, αληταριά, καθάρματα οι αναρχικοί… Θα τους ξεσκίσουμε

Ειδήσεις
13/07/2026 - 13:00

Υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση την Αρκαδία 

Πολιτική
13/07/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους (video)

Magazino
13/07/2026 - 12:50

Kimolos Experience Festival 2026: Το πλήρες πρόγραμμα του «Cine Καλησπερίτη»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ