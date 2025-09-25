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Θεοδωρικάκος: Όποιο σούπερ μάρκετ θεωρεί ότι αδικήθηκε, να πάει στα δικαστήρια
Πολιτική
15:47 - 25 Σεπ 2025

Θεοδωρικάκος: Όποιο σούπερ μάρκετ θεωρεί ότι αδικήθηκε, να πάει στα δικαστήρια

Reporter.gr Newsroom
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Τη δέσμευση της κυβέρνησης οι έλεγχοι για τις παραπλανητικές εκπτώσεις να συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς μετέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας την Πέμπτη (25/9) στο ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ 100,3».  

Η παρέμβαση του κ. Θεοδωρικάκου ήρθε στον απόηχο της επιβολής προστίμων άνω των 2,2 εκατ. ευρώ στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Lidl, για παραβίαση του πλαφόν και του Κώδικα Δεοντολογίας.

Απαντώντας στην ανακοίνωση της εταιρείας Σκλαβενίτης, η οποία υποστήριξε πως δεν υπήρξε παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας σχετικά με τις τιμές στα ταμπελάκια προϊόντων και ότι το υπουργείο είχε ενημερωθεί σχετικά, ο κ. Θεοδωρικάκος αντέδρασε έντονα, λέγοντας:

«Πρόκειται για ψευδείς ισχυρισμούς», είπε, προσθέτοντας πως «η επιχείρηση έχει κάθε δικαίωμα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη». Μάλιστα, κάλεσε τη Σκλαβενίτης να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία με το υπουργείο, εφόσον υφίσταται.

Ο ίδιος επισήμανε ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν επιβληθεί συνολικά πρόστιμα ύψους 22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,5 εκατ. σε πολυεθνικές εταιρείες.

«Τα πρόστιμα εισπράττονται κανονικά», δήλωσε, παραπέμποντας στην ΑΑΔΕ για την επιβεβαίωση.

Σημειώνεται ότι και η εταιρεία Lidl εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην οποία έκανε λόγο για «άδικο και αυθαίρετο» πρόστιμο και ανέφερε ότι σκοπεύει να ακολουθήσει τη νομική οδό.

Για την προειδοποίηση Θεοδωρόπουλου (ΣΕΒ)

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, για πιθανή αναστολή λειτουργίας δύο μεγάλων εργοστασίων λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους, ο υπουργός παραδέχτηκε ότι πράγματι πρόκειται για «το σοβαρότερο πρόβλημα της ελληνικής βιομηχανίας».

Υποστήριξε μάλιστα την εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου, όπως προτείνει και ο ΣΕΒ, το οποίο βασίζεται στην παραγωγή πράσινης ενέργειας από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, μέσω επενδύσεων και δανεισμού στη βάση συμφωνίας με το κράτος.

«Πρόκειται για σχέδιο άμεσης δράσης», τόνισε, διευκρινίζοντας πως οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Προανήγγειλε δε πως θα πραγματοποιηθεί σχετική συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα.

«Καμία επιχείρηση δεν πρέπει να κλείσει λόγω ενεργειακού κόστους», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Νομοσχέδιο για την επιχειρηματικότητα και σκάνδαλα Αναπτυξιακού Νόμου

Ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί νομοσχέδιο με 12 παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις με στόχο να διευκολυνθεί η επιχειρηματικότητα.

Στο μεταξύ, αναφέρθηκε και σε επιχειρήσεις που εντάχθηκαν σε αναπτυξιακά προγράμματα την περίοδο 2004–2011, λαμβάνοντας χρήματα χωρίς να υλοποιήσουν τις επενδύσεις. Όπως είπε, το συνολικό ποσό που εμπλέκεται ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ, ενώ 70 εκατ. ευρώ έχουν ήδη βεβαιωθεί στην ΑΑΔΕ, αφορώντας πραγματικά ενεργές επιχειρήσεις.

«Θα φτάσουμε μέχρι το τελευταίο ευρώ», διεμήνυσε, προαναγγέλλοντας ότι θα ξεκινήσουν έλεγχοι και για τον Αναπτυξιακό Νόμο του 2016, ο οποίος – όπως τόνισε – είχε πιο ελαστικά κριτήρια.

«Τα χρήματα αυτά θα επιστρέψουν στην πραγματική οικονομία, σε παραγωγικές επενδύσεις», σημείωσε.

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