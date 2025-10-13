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Δούκας: Για μια πολιτική που ενώνει – Ένας χρόνος μετά, συνεχίζουμε με πίστη στο «εμείς»
Πολιτική
11:25 - 13 Οκτ 2025

Δούκας: Για μια πολιτική που ενώνει – Ένας χρόνος μετά, συνεχίζουμε με πίστη στο «εμείς»

Reporter.gr Newsroom
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Ένας χρόνος μετά τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, το πολιτικό μήνυμα της ενότητας, της υπέρβασης και της προοδευτικής αλλαγής παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εκφράζοντας την πρόθεσή του να μιλά και να παρεμβαίνει ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πορεία του και την πορεία της χώρας.  

Σημείωσε, δε, ότι πιστεύει στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι σέβεται «την ετυμηγορία των μελών και φίλων μας και στηρίζω τον Πρόεδρο που εξελέγη».

Ολόκληρη η τοποθέτηση του κ. Δούκα

«ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. ΕΝΩΝΟΥΜΕ. ΤΟΛΜΑΜΕ.
Πριν έναν χρόνο ολοκληρώθηκαν οι εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ.
Από την πρώτη στιγμή δήλωσα πως σέβομαι την ετυμηγορία των μελών και φίλων μας
και στηρίζω τον Πρόεδρο που εξελέγη.
Δώσαμε —μαζί με φίλους και συντρόφους— έναν έντιμο αγώνα για την Αλλαγή.
Με αξίες, με ιδέες, με αξιοπρέπεια, με καινοτόμες πολιτικές προτάσεις.
Χωρίς διχασμούς, χωρίς προσωπικές σκοπιμότητες.
Μετά τον πρώτο γύρο, τόλμησα υπερβάσεις.
Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα για μια ισχυρή πλειοψηφία αλλαγής — χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς υπολογισμούς. Προτάσεις που, δυστυχώς, δεν έγιναν αποδεκτές.
Είμαστε όμως περήφανοι γι’ αυτόν τον αγώνα.
Έχω μάθει το πόσο σημαντικό είναι να συνομιλείς καθημερινά με τους πολίτες, όπως είπε ο ποιητής "ήσυχα κι απλά". Έχω μάθει τη σημασία της αυτοκριτικής.
ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Σίγουρα λοιπόν στην πορεία αυτή έγιναν λάθη. Σίγουρα κάποια από όσα είπαμε "ενόχλησαν" πολύ. Και έδωσαν ευκαιρία για ολομέτωπες επιθέσεις εναντίον όσων πάλεψαν για την αλλαγή, από την κυβέρνηση και τα κατεστημένα που τη στηρίζουν.
Κρατάω την ουσία:
ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.
Ως Δήμαρχος Αθηναίων, τιμώ κάθε μέρα την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Κάτι που δεν έπαψα ούτε στιγμή να πράττω. Δημιουργούμε με συλλογική προσπάθεια, ένα διαφορετικό πρότυπο διακυβέρνησης. Δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για μια Αθήνα πράσινη, καθαρή,δημιουργική, φιλική στους πολίτες, στήριγμα για τους ευάλωτους. Παλεύουμε για την παγκόσμια Αθήνα του πολιτισμού, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης.
Και συνεχίζω να πιστεύω πως η πολιτική αλλαγή είναι η προϋπόθεση για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη που αξίζουμε.
Ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θα μιλώ και θα παρεμβαίνω σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πορεία του και την πορεία της χώρας. Για να γίνει ξανά μεγάλο, προοδευτικό,πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην κοινωνία. Ώστε να κάνει πράξη την Πολιτική Αλλαγή.
Πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία.
Γιατί η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση. Είναι κάλεσμα συστράτευσης απέναντι στα κατεστημένα και τη συντήρηση.
Με εντιμότητα. Με διαφάνεια. Παντού, χωρίς συμβιβασμούς.
Με πίστη στο "Εμείς".
Με θέσεις τολμηρές, με αιχμές, που οδηγούν σε τομές που αλλάζουν τη χώρα και αποκαθιστούν την κοινωνική δικαιοσύνη.
Προχωράμε.
Για μια παράταξη πλειοψηφίας,
Για μια Ελλάδα δικαιοσύνης,
Για μια πολιτική που ενώνει.»

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