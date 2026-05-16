16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών και διεθνών προσωπικοτήτων, έχοντας ως βασικό στόχο την περαιτέρω ανάλυση και εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων για την «Ελλάδα του 2030».

Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι εργασίες του συνεδρίου επικεντρώνονται στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων, με το βλέμμα στην «επόμενη μέρα» για τη ΝΔ, αλλά και τις επερχόμενες εκλογές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η οικονομική σταθερότητα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Ξεχωριστή θέση έχει και η Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως και η Καινοτομία, σχετικά με τα οποία θα διοργανωθεί και ειδική θεματική συζήτηση με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου.

Το πρωί του Σαββάτου (16/5) θα μιλήσουν μεταξύ άλλων οι κκ. Χατζηδάκης και Γεωργιάδης, ενώ μεταξύ των διεθνών προσκεκλημένων συγκαταλέγονται οι κκ. Νίκος Χριστοδουλίδης (πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας) και Μάνφρεντ Βέμπερ (πρόεδρος Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος).

Σε οργανωτικό επίπεδο, σύμφωνα με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ), η υποβολή υποψηφιοτήτων για τη νέα Πολιτική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί από τις 14:00 έως τις 16:00, εν όψει της αυριανής ψηφοφορίας που θα ολοκληρώσει τις εργασίες του συνεδρίου.