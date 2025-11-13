ΠΑΣΟΚ: Όταν στριμώχνεται ο Μαρινάκης, βάζει τις κυβερνητικές πηγές να εκδίδουν copy-paste ανακοινώσεις

Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κάνει λόγο για προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας, προκειμένου να καλυφθούν οι λεκτικές υπεκφυγές του υπουργού Δικαιοσύνης και η «σιωπή» του Πρωθυπουργού στο ζήτημα της ανομίας.
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρει αναλυτικά:
«Όταν στριμώχνεται ο κ. Μαρινάκης, βάζει τις κυβερνητικές πηγές να εκδίδουν copy-paste ανακοινώσεις.
Γιατί πώς να δικαιολογήσει τους λεκτικούς ακροβατισμούς του κ. Φλωρίδη ή να εξηγήσει την περίεργη σιωπή του Κρητικού Πρωθυπουργού που υποσχόταν ότι θα πατάξει την ανομία;
Η συνεχής προσπάθεια του κ. Μαρινάκη να διαστρεβλώσει την αλήθεια, επιβεβαιώνει ότι λειτουργεί ως Εκπρόσωπος Τύπου του παρακρατικού μηχανισμού της αντιπολίτευσης της «Ομάδας Αλήθειας» και όχι της Ελληνικής Κυβέρνησης».