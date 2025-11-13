ΠΑΣΟΚ: Όταν στριμώχνεται ο Μαρινάκης, βάζει τις κυβερνητικές πηγές να εκδίδουν copy-paste ανακοινώσεις

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επιτίθεται στην κυβέρνηση και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, κατηγορώντας τον ότι ενεργεί ως «εκπρόσωπος τύπου του παρακρατικού μηχανισμού» της Νέας Δημοκρατίας.

Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κάνει λόγο για προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας, προκειμένου να καλυφθούν οι λεκτικές υπεκφυγές του υπουργού Δικαιοσύνης και η «σιωπή» του Πρωθυπουργού στο ζήτημα της ανομίας.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρει αναλυτικά:

«Όταν στριμώχνεται ο κ. Μαρινάκης, βάζει τις κυβερνητικές πηγές να εκδίδουν copy-paste ανακοινώσεις.

Γιατί πώς να δικαιολογήσει τους λεκτικούς ακροβατισμούς του κ. Φλωρίδη ή να εξηγήσει την περίεργη σιωπή του Κρητικού Πρωθυπουργού που υποσχόταν ότι θα πατάξει την ανομία;

Η συνεχής προσπάθεια του κ. Μαρινάκη να διαστρεβλώσει την αλήθεια, επιβεβαιώνει ότι λειτουργεί ως Εκπρόσωπος Τύπου του παρακρατικού μηχανισμού της αντιπολίτευσης της «Ομάδας Αλήθειας» και όχι της Ελληνικής Κυβέρνησης».