Η Ρωσία χτύπησε ουκρανικό τρένο λίγο μετά την αποβίβαση του Μπόρις Τζόνσον και Ευρωπαίων αξιωματούχων

Ένα ρωσικό drone χτύπησε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας, λίγο αφότου ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον και κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν περάσει από την περιοχή.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα από το χτύπημα στο Γιαχόντιν, το οποίο έπληξε τη μηχανή του τρένου. Όλοι οι επιβάτες είχαν απομακρυνθεί, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Ο Τζόνσον και άλλοι Ευρωπαίοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων και ο Βρετανός Τζόναθαν Πάουελ, είχαν ταξιδέψει στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή με άλλο τρένο, επιστρέφοντας από μια διάσκεψη στο Κίεβο.

Η Ρωσία δήλωσε ότι έπληξε «σιδηροδρομικές υποδομές» στη δυτική Ουκρανία. Ωστόσο, η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ουκρανίας, Ukrzaliznytsia, ανέφερε ότι «είναι αρκετά πιθανό ο στόχος αυτού του drone να ήταν το διπλωματικό τρένο».

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία δήλωσε ότι το τρένο «είχε αναχωρήσει από τον σταθμό νωρίτερα από το αναμενόμενο, λόγω αλλαγής στο πρόγραμμα... εξαιτίας των συνεχών απειλών για ρωσικά πλήγματα».

Ανέφερε επίσης ότι η εντολή για την εκκένωση των επιβατών του τρένου που χτυπήθηκε είχε δοθεί «μόλις 15 λεπτά» πριν από την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε από ρωσικό drone με κινητήρα τζετ.

Σύμφωνα με το BBC, η σιδηροδρομική αρχή ανέφερε ακόμη ότι ο πρώην διευθυντής της CIA, Ντέιβιντ Πετρέους, βρισκόταν σε άλλο τρένο στον σταθμό Γιαχόντιν τη στιγμή της επίθεσης του drone.

Τόσο οι ουκρανικές όσο και οι πολωνικές αρχές δήλωσαν ότι το ρωσικό drone χτύπησε σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από τα πολωνικά σύνορα.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπιλντ, ο οποίος είχε επίσης συμμετάσχει στη διάσκεψη στο Κίεβο, δήλωσε στο BBC ότι οι επιβάτες του τρένου του είχαν ενημερωθεί να προετοιμαστούν για εκκένωση, προτού τελικά τους επιτραπεί να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

«Στο τρένο στο οποίο επέβαινα, λάβαμε εντολή να προετοιμαστούμε για εκκένωση αφού αυτό σταμάτησε. Όμως, λίγα λεπτά αργότερα, ενημερωθήκαμε ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και μπορούσαμε να συνεχίσουμε», είπε.

Το συγκεκριμένο τρένο έφτασε στη συνέχεια με ασφάλεια στον συνοριακό σταθμό της Πολωνίας, στο Ντορόχουσκ.

Ορισμένα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Μπιλντ βρισκόταν στο ίδιο τρένο με τον Τζόνσον, όμως ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός δεν έχει επιβεβαιώσει καμία σχετική λεπτομέρεια.

Ο Τζόνσον έγραψε στην πλατφόρμα X:

«Δεν γνωρίζω ποια διεστραμμένη λογική οδήγησε τον Πούτιν να ανατινάξει ένα σταματημένο ουκρανικό τρένο στα πολωνικά σύνορα σήμερα το πρωί».

Είπε ότι πρόκειται για «το είδος της τυχαίας και παράλογης επίθεσης που υφίστανται καθημερινά οι Ουκρανοί — ακόμη και σε επιβατικές σιδηροδρομικές γραμμές».

Ο Τζόνσον δήλωσε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «είναι υπεύθυνος για τον θάνατο 1.700 εργαζομένων της Ukrzaliznytsia», καλώντας τους συμμάχους του Κιέβου να παράσχουν επειγόντως στους Ουκρανούς «την αντιαεροπορική άμυνα που χρειάζονται».

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα ζητήσει από τους συμμάχους της — ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ — να της προμηθεύσουν περισσότερους αναχαιτιστές πυραύλων, ώστε να προστατευθεί από τις καθημερινές ρωσικές επιθέσεις, στις οποίες χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο ταχύτατοι βαλλιστικοί πύραυλοι και drones με κινητήρες τζετ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, δήλωσε ότι τα «βάρβαρα πλήγματα» στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας, στο Γιαχόντιν, αποτελούν «τον τρόμο του Πούτιν που “χτυπά” απευθείας τις πόρτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», επαναλαμβάνοντας την έκκληση για περισσότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας.

«Ο Πούτιν πρέπει να καταλάβει ότι η βαρβαρότητά του θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική δράση, η οποία θα αυξήσει το κόστος του πολέμου για τον ίδιο σε απαράδεκτο επίπεδο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να τον σταματήσουμε», δήλωσε.

Στην Πολωνία, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις.

«Η κλιμάκωση των ενεργειών από τη ρωσική πλευρά γίνεται πραγματικότητα και πλησιάζουν όλο και περισσότερο στα σύνορά μας», δήλωσε.

Ο Τζόνσον και άλλοι κορυφαίοι Ευρωπαίοι σύμβουλοι ασφαλείας επέστρεφαν από τη διάσκεψη Yalta European Strategy (YES) στο Κίεβο — μια ετήσια διοργάνωση που συγκεντρώνει ηγέτες και ειδικούς από τον χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της ασφάλειας και των μέσων ενημέρωσης.

Η Ρωσία φαίνεται να κλιμακώνει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας, στοχεύοντας τρένα, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις και συνοριακές διαβάσεις.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ρωσικά drones έπληξαν συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ουκρανίας και Μολδαβίας, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επίσης αυτή την εβδομάδα, μια γυναίκα ελεγκτής τρένου σκοτώθηκε σε ρωσική επίθεση με drone εναντίον επιβατικού τρένου στη νότια Ουκρανία. Έξι εργαζόμενοι της Ukrzaliznytsia σκοτώθηκαν όταν σιδηροδρομικό αμαξοστάσιο δέχθηκε επίθεση στο Κίεβο στις αρχές του μήνα.

Τον Ιανουάριο, ο Ζελένσκι καταδίκασε ως «τρομοκρατία» μια ρωσική επίθεση εναντίον γεμάτου επιβατικού τρένου στην περιοχή του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στο τεράστιο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας — το οποίο αποτελεί το βασικό μέσο μετακίνησης για εκατομμύρια Ουκρανούς, καθώς όλες οι αεροπορικές μεταφορές έχουν ανασταλεί από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής το 2022.

Ευρωπαϊκές χώρες κατηγορούν επίσης τη Ρωσία για ύποπτα περιστατικά που σημειώνονται στο έδαφός τους.

Την περασμένη εβδομάδα, η Γερμανία δήλωσε ότι η Ρωσία ευθύνεται για την επίθεση με drone που σημειώθηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας — έναν ισχυρισμό που η Μόσχα απέρριψε ως «παράλογο».

Έχουν επίσης σημειωθεί αρκετές ύποπτες πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις αμυντικού χαρακτήρα, από την Ιταλία έως την Εσθονία, με ορισμένες από τις χώρες που επηρεάστηκαν να κατηγορούν τη Ρωσία.