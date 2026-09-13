Αφήστε τους παππούδες να «κακομαθαίνουν» λίγο τα εγγόνια τους. Η επιστήμη εξηγεί γιατί

Η μαμά που κάποτε επέμενε να φάτε όλα τα λαχανικά σας, σήμερα μπορεί να προσφέρει στα εγγόνια της δεύτερο γλυκό. Ο μπαμπάς που δεν επέτρεπε φαγητό στον καναπέ μπορεί τώρα να βλέπει ταινίες με τα εγγόνια του αγκαλιά με ένα τεράστιο μπολ ποπ κορν.
Και κάπου εκεί έρχεται η κλασική απορία κάθε γονιού: «Γιατί μαζί τους επιτρέπονται όλα;»
Η απάντηση φαίνεται πως δεν είναι απλώς ότι οι παππούδες μεγαλώνοντας γίνονται πιο χαλαροί. Η επιστήμη δείχνει ότι ο ιδιαίτερος δεσμός ανάμεσα στους παππούδες και τα εγγόνια έχει βαθύτερες ρίζες και μπορεί να είναι πολύτιμος και για τις δύο πλευρές.
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