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Αφήστε τους παππούδες να «κακομαθαίνουν» λίγο τα εγγόνια τους. Η επιστήμη εξηγεί γιατί
Magazino
22:05 - 13 Σεπ 2026

Αφήστε τους παππούδες να «κακομαθαίνουν» λίγο τα εγγόνια τους. Η επιστήμη εξηγεί γιατί

Reporter.gr Newsroom
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Αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι απέγιναν εκείνοι οι αυστηροί γονείς που θυμάστε από τα παιδικά σας χρόνια, δεν είστε οι μόνοι.

Η μαμά που κάποτε επέμενε να φάτε όλα τα λαχανικά σας, σήμερα μπορεί να προσφέρει στα εγγόνια της δεύτερο γλυκό. Ο μπαμπάς που δεν επέτρεπε φαγητό στον καναπέ μπορεί τώρα να βλέπει ταινίες με τα εγγόνια του αγκαλιά με ένα τεράστιο μπολ ποπ κορν.

Και κάπου εκεί έρχεται η κλασική απορία κάθε γονιού: «Γιατί μαζί τους επιτρέπονται όλα;»

Η απάντηση φαίνεται πως δεν είναι απλώς ότι οι παππούδες μεγαλώνοντας γίνονται πιο χαλαροί. Η επιστήμη δείχνει ότι ο ιδιαίτερος δεσμός ανάμεσα στους παππούδες και τα εγγόνια έχει βαθύτερες ρίζες και μπορεί να είναι πολύτιμος και για τις δύο πλευρές.

Διαβάστε τη συνέχεια στο mamamia.gr

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