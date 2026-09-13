Μητσοτάκης - Παπανδρέου: «Σφαίρες» πάνω από το Καστελλόριζο

Για κάποιο λόγο οι πολιτικοί μας δεν λένε να αφήσουν... ήσυχο το Καστελλόριζο και το χρησιμοποιούν συχνά πυκνά ως φόντο για τους διαξιφισμούς του.

Έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί το σαββατοκύριακο, δεν παρέλειψε να το «αξιοποιήσει» για να ασκήσει κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στο 2010, όταν το Καστελόριζο συνδέθηκε με την έναρξη της περιόδου των μνημονίων.

«Μας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια σύνδεση που, όπως είπε, «δεν άξιζε το νησί».

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτή η σύνδεση θα αποτελέσει πλέον μέρος του παρελθόντος, σημειώνοντας πως «θα ξεχαστεί μαζί με την περίοδο και όσα την ακολούθησαν».

Όπως ήταν φυσικό ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, απάντησε με εξίσου αιχμηρό τρόπο:

«Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στο Καστελόριζο για να “κλείσει έναν κύκλο”. Όμως ο κύκλος αυτός άνοιξε με ευθύνη της παράταξής του. Όταν η χώρα έδινε τη μεγάλη μάχη, βρέθηκε απέναντι. Μιλά σήμερα για ενότητα, αλλά στις πιο κρίσιμες στιγμές για τον ελληνισμό ήταν εκκωφαντικά απών», τόνισε ο Γιώργος Παπανδρέου.

Ο κ. Παπανδρέου πρόσθεσε ότι το 2010 ήταν η αφετηρία μιας εθνικής προσπάθειας, για να αλλάξει η χώρα και να αντιμετωπίσει τη βαθιά κρίση που έπληξε την Ελλάδα και συγκλόνισε την Ευρώπη.

«Η κρίση δεν προέκυψε από το πουθενά. Ήταν ευθέως το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμανλή. Που έφερε τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, πρόταξε το εθνικό συμφέρον και ανέλαβε το τεράστιο πολιτικό βάρος εξαιρετικά δύσκολων αποφάσεων», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Επισήμανε πως το ΠΑΣΟΚ τότε αγωνίστηκε και διασφάλισε τη μόνη διαθέσιμη λύση για να παραμείνει η χώρα όρθια, ενώ το κόμμα του κ. Μητσοτάκη συναγωνιζόταν τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα στις πλατείες του δήθεν αντιμνημονιακού μετώπου.