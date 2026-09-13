ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης - Παπανδρέου: «Σφαίρες» πάνω από το Καστελλόριζο
Ανεμοδείκτης
17:05 - 13 Σεπ 2026

Μητσοτάκης - Παπανδρέου: «Σφαίρες» πάνω από το Καστελλόριζο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για κάποιο λόγο οι πολιτικοί μας δεν λένε να αφήσουν... ήσυχο το Καστελλόριζο και το χρησιμοποιούν συχνά πυκνά ως φόντο για τους διαξιφισμούς του.

Έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί το σαββατοκύριακο, δεν παρέλειψε να το «αξιοποιήσει» για να ασκήσει κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στο 2010, όταν το Καστελόριζο συνδέθηκε με την έναρξη της περιόδου των μνημονίων.

«Μας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια σύνδεση που, όπως είπε, «δεν άξιζε το νησί».

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτή η σύνδεση θα αποτελέσει πλέον μέρος του παρελθόντος, σημειώνοντας πως «θα ξεχαστεί μαζί με την περίοδο και όσα την ακολούθησαν».

Όπως ήταν φυσικό ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, απάντησε με εξίσου αιχμηρό τρόπο:

«Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στο Καστελόριζο για να “κλείσει έναν κύκλο”. Όμως ο κύκλος αυτός άνοιξε με ευθύνη της παράταξής του. Όταν η χώρα έδινε τη μεγάλη μάχη, βρέθηκε απέναντι. Μιλά σήμερα για ενότητα, αλλά στις πιο κρίσιμες στιγμές για τον ελληνισμό ήταν εκκωφαντικά απών», τόνισε ο Γιώργος Παπανδρέου.

Ο κ. Παπανδρέου πρόσθεσε ότι το 2010 ήταν η αφετηρία μιας εθνικής προσπάθειας, για να αλλάξει η χώρα και να αντιμετωπίσει τη βαθιά κρίση που έπληξε την Ελλάδα και συγκλόνισε την Ευρώπη.

«Η κρίση δεν προέκυψε από το πουθενά. Ήταν ευθέως το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμανλή. Που έφερε τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, πρόταξε το εθνικό συμφέρον και ανέλαβε το τεράστιο πολιτικό βάρος εξαιρετικά δύσκολων αποφάσεων», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Επισήμανε πως το ΠΑΣΟΚ τότε αγωνίστηκε και διασφάλισε τη μόνη διαθέσιμη λύση για να παραμείνει η χώρα όρθια, ενώ το κόμμα του κ. Μητσοτάκη συναγωνιζόταν τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα στις πλατείες του δήθεν αντιμνημονιακού μετώπου.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/09/2026 - 17:27
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κίνητρα εγκατάστασης 5.000 ευρώ στο Καστελλόριζο ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης
Πολιτική

Κίνητρα εγκατάστασης 5.000 ευρώ στο Καστελλόριζο ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Μητσοτάκης: Βρίσκω μεμψίμοιρες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι «δώσαμε λίγα»
Πολιτική

Μητσοτάκης: Βρίσκω μεμψίμοιρες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι «δώσαμε λίγα»

Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: Κλείνουμε τα ανοιχτά μέτωπα στην επόμενη τετραετία για να προσελκύσουμε κατοίκους
Πολιτική

Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: Κλείνουμε τα ανοιχτά μέτωπα στην επόμενη τετραετία για να προσελκύσουμε κατοίκους

ΠΑΣΟΚ για επίδομα ανεργίας: Ο Μαρινάκης λέει «ναι», η Κεραμέως «όχι». Ο Μητσοτάκης;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για επίδομα ανεργίας: Ο Μαρινάκης λέει «ναι», η Κεραμέως «όχι». Ο Μητσοτάκης;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
13/09/2026 - 18:11

Σκληρή απάντηση ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη, στο φόντο της ΔΕΘ

Ανεμοδείκτης
13/09/2026 - 17:05

Μητσοτάκης - Παπανδρέου: «Σφαίρες» πάνω από το Καστελλόριζο

Πολιτική
13/09/2026 - 16:53

Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης στην εποχή του «λεφτά υπάρχουν» και του «δωσ’ τα όλα»

Ειδήσεις
13/09/2026 - 16:44

Οι πλούσιοι Ευρωπαίοι μετακινούνται προς τον Βορρά καθώς ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες

Πολιτική
13/09/2026 - 15:21

Τα πολιτικά μηνύματα Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ: Πώς το τελευταίο μίλι της ΝΔ μπορεί να γίνει... πράσινο μίλι

Πολιτική
13/09/2026 - 14:15

Πιερρακάκης: Θα κάναμε τις ίδιες επιλογές (στα μέτρα) ακόμη και αν δεν είχαμε εκλογές

Πολιτική
13/09/2026 - 14:05

83 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Βιάννου - Το μήνυμα Βατσινά

Ειδήσεις
13/09/2026 - 13:55

Ο Σι Τζινπίνγκ καλεί τις χώρες των BRICS να εργαστούν για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
13/09/2026 - 13:35

Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ: 120 δόσεις, 13η σύνταξη και προστασία δανειοληπτών προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ – €1,27 δισ. για τον 13ο μισθό

Πολιτική
13/09/2026 - 12:51

Κίνητρα εγκατάστασης 5.000 ευρώ στο Καστελλόριζο ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Πολιτική
13/09/2026 - 12:28

Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ακίνητα
13/09/2026 - 11:59

ΠΟΜΙΔΑ: Γιατί παραμένουν ακριβά τα ενοίκια και τι πρέπει να αλλάξει

Ειδήσεις
13/09/2026 - 11:32

Βρετανία: Ο Φάρατζ συγκεντρώνει δωρεές ρεκόρ $97 εκατ. από μεγιστάνες των κρυπτονομισμάτων

Ειδήσεις
13/09/2026 - 11:05

Η τολμηρή προσπάθεια του Κάρνεϊ να κάνει τον Καναδά «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
13/09/2026 - 10:47

Τραμπ αλά ΔΕΘ

Ειδήσεις
13/09/2026 - 10:33

Αινιγματική δήλωση Ερντογάν τροφοδοτεί σενάρια για πρόωρες εκλογές στην Τουρκία

Πολιτική
13/09/2026 - 10:12

Μητσοτάκης: Βρίσκω μεμψίμοιρες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι «δώσαμε λίγα»

Τεχνολογία
13/09/2026 - 09:53

H Τεχνητή Νοημοσύνη... ξεφεύγει: Οι «Big 3» Αμοντέι, Άλτμαν και Μασκ «πατούν φρένο»

Πολιτική
13/09/2026 - 09:24

Συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ, ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης και ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης

Οικονομία
12/09/2026 - 22:06

ΑΑΔΕ - Επιχείρηση «Τα Άνθη του Κακού»: Νέα ευρήματα στο ίδιο δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης (video)

Ανεμοδείκτης
12/09/2026 - 21:51

Ο Πιερρακάκης κάνει διεθνή καριέρα και στις κουμπαριές

Πολιτική
12/09/2026 - 21:34

Ανδρουλάκης: Έτσι θα κυβερνήσουμε - Οι επτά δεσμεύσεις «για τους πρώτους έξι μήνες της θητείας μας»

Ειδήσεις
12/09/2026 - 19:44

Ο επικεφαλής της Anthropic δηλώνει πως «ήρθε η ώρα να πατήσουμε φρένο στην ανάπτυξη της AI»

Ειδήσεις
12/09/2026 - 19:29

Τραμπ: Τέλος του πολέμου και απότομη πτώση των τιμών πετρελαίου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Τεχνολογία
12/09/2026 - 18:01

Ένας νεκρός πατέρας, «ζωντάνεψε» με την ΤΝ: Θα θυμόμαστε έτσι πλέον τους αγαπημένους μας;

Πολιτική
12/09/2026 - 17:35

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε την 90η ΔΕΘ - Συνομίλησε με εκθέτες και επισκέπτες (photos)

Αναλύσεις
12/09/2026 - 17:16

WELT και FAZ «ανακαλύπτουν» το ελληνικό χρηματιστήριο, που προσελκύει νέους επενδυτές

Πολιτική
12/09/2026 - 15:33

Ανδρουλάκης: Ο Σπύρος Χαλβατζής ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, τον αποχαιρετώ με εκτίμηση

Πολιτική
12/09/2026 - 14:59

Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: Κλείνουμε τα ανοιχτά μέτωπα στην επόμενη τετραετία για να προσελκύσουμε κατοίκους

Ειδήσεις
12/09/2026 - 13:59

Η Τεχεράνη δεν θα παραδοθεί στις ΗΠΑ, δηλώνει ο Πεζεσκιάν - Ο Μόντι καλεί σε διάλογο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ