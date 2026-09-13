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Σκληρή απάντηση ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη, στο φόντο της ΔΕΘ
Πολιτική
18:11 - 13 Σεπ 2026

Σκληρή απάντηση ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη, στο φόντο της ΔΕΘ

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«Ο κ. Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ στην κριτική που δέχεται από τη ΝΔ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε συγκεκριμένα στη δήλωση Μαρινάκη:

«Ο κ. Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα. Εφάρμοσε μέχρι κεραίας και ακόμα πιο σκληρά από τις προβλέψεις το νόμο Κατρούγκαλου και κατέστησε τον ΦΠΑ εργαλείο για κρατική κερδοσκοπία και διασφάλιση της υπερκερδοφορίας των ολιγοπωλίων σε βάρος της κοινωνίας.

Κάνει πως δε γνωρίζει πως η προστασία της πρώτης κατοικίας, η ρύθμιση των δανείων των καλόπιστων οφειλετών και η μείωση των ωρών απασχόλησης δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.

Ομολογεί, μέσα στο άγχος του, πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως κεντρικές προτεραιότητες την εξυπηρέτηση των funds και τη μονιμοποίηση ενός μοντέλου χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης. Έχουν ήδη αποδεχθεί στον απολογισμό της διακυβέρνησης τους πως επί των ημερών τους μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων.

Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, θα πληρώνουν οι ίδιοι τον λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς που εκτυλίσσεται υπό την αιγίδα του Μεγάρου Μαξίμου και για τις απευθείας αναθέσεις.

Κύριε Μαρινάκη, σας αφήνουμε να παίξετε μόνοι σας στο γήπεδο του ψεύδους, της διαστρέβλωσης και της τοξικότητας.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει».

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