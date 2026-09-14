Ο Θεοδωρόπουλος ανάβει φωτιές στην κυβέρνηση: Καμία συμφωνία μείωσης τιμών μετά τον Οκτώβριο

«Η συμφωνία για τη μείωση τιμών αφορά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Δεν έχουμε δεσμευθεί για τίποτα για το διάστημα μετά τον Οκτώβριο», δήλωσε συγκεκριμένα στην «Κ» ο πρόεδρος του ΣΕΒ και πρόσθεσε πως για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2026 έχουν πει πως θα συζητήσουν ξανά οι εκπρόσωποι της αγοράς με την κυβέρνηση, προκειμένου να επανεξετάσουν την κατάσταση.
Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος γνωρίζει από πρώτο χέρι τι συμφωνήθηκε, καθώς συµµετείχε και στη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίµου υπό τον πρωθυπουργό στις 29 Ιουνίου 2026, εκεί όπου επετεύχθη η πολυσυζητηµένη «συµφωνία κυρίων».
Η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε δύσκολη θέση, καθώς δέχεται έντονη κριτική για την αδυναμία της να ελέγξει την ακρίβεια και η αποκάλυψη Θεοδωρόπουλου δυσχεραίνει τη θέση της.
Άλλωστε, αποδείχθηκε πως η συμφωνία που ισχύει σήμερα δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, καθώς πολλές επιχειρήσεις αύξησαν τις τιμές το καλοκαίρι πριν προχωρήσουν στις μειώσεις. Και τελικά η τσέπη του καταναλωτή δεν είχε ουσιαστικό όφελος.
Τώρα αποκαλύπτεται πως ακόμα κι αυτή η προβληματική «συμφωνία κυρίων» που πολυδιαφήμισε η κυβέρνηση έχει σύντομη ημερομηνία λήξης. Με τον πληθωρισμό να καλπάζει, στο οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να επεξεργαστούν νέες παρεμβάσεις. Και γρήγορα...