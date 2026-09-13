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Κόντρα στο ρεύμα ο Τραμπ: Λέει «όχι» σε επιβράδυνση της ΑΙ, επικαλούμενος τον ανταγωνισμό με την Κίνα
Ειδήσεις
19:41 - 13 Σεπ 2026

Κόντρα στο ρεύμα ο Τραμπ: Λέει «όχι» σε επιβράδυνση της ΑΙ, επικαλούμενος τον ανταγωνισμό με την Κίνα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε την Κυριακή (13/9) να απορρίπτει τις εκκλήσεις κορυφαίων ηγετών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για επιβράδυνση της ανάπτυξης των μοντέλων AI, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα έναντι της Κίνας.

«Ηγούμαστε της Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη, είμαστε η πιο προηγμένη χώρα στον κόσμο και, ειλικρινά, θέλω να παραμείνει έτσι», δήλωσε στο περιθώριο του τουρνουά γκολφ Irish Open. «Όποιος κερδίσει στην τεχνητή νοημοσύνη, κερδίζει γενικώς».

Το Σάββατο, τρεις από τους σημαντικότερους ηγέτες της βιομηχανίας AI — ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο ιδρυτής της xAI, Ίλον Μασκ — τάχθηκαν υπέρ της επιβράδυνσης του ρυθμού με τον οποίο ο κλάδος βελτιώνει τις δυνατότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η κοινή τους στάση ήρθε μετά την παραίτηση ενός ερευνητή της Anthropic, ο οποίος την Τρίτη προειδοποίησε ότι η εταιρεία και οι ανταγωνιστές της δεν αναπτύσσουν τα μοντέλα AI με υπεύθυνο τρόπο. Η δήλωση του ερευνητή πυροδότησε έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την Washington Post, ο Τραμπ απέδωσε τις προειδοποιήσεις σε απροσδιόριστες «αρνητικές δυνάμεις».

«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές αρνητικές δυνάμεις που το αναδεικνύουν, ενώ δεν θα έπρεπε να το κάνουν», είπε στους δημοσιογράφους. «Και αναφέρουν πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν.»

Οι δηλώσεις αυτές τοποθέτησαν για ακόμη μία φορά τον Τραμπ ξεκάθαρα στην πλευρά εκείνων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με πλήρη ταχύτητα, σε μια συζήτηση που διχάζει ολοένα περισσότερο τόσο τον τεχνολογικό όσο και τον πολιτικό κόσμο.

Η θέση του Τραμπ τον έχει απομονώσει όλο και περισσότερο, καθώς ακόμη και μέλη του δικού του κόμματος, αλλά και ορισμένοι σύμμαχοι στον κλάδο της τεχνολογίας, έχουν αρχίσει να ανησυχούν για την εμφανή έλλειψη προβληματισμού του σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι Δημοκρατικοί έχουν επιτεθεί στην κυβέρνησή του, κατηγορώντας την ότι κάνει πολύ λίγα για την αντιμετώπιση των κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης κατά τη δεύτερη θητεία του.

Ο βουλευτής Ted Lieu (Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια) δήλωσε ότι οι αυξανόμενες ανησυχίες των στελεχών της τεχνολογίας σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων τους αποτελούν «άμεσο αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η κυβέρνηση Τραμπ αφήνει τη βιομηχανία AI να λειτουργεί ανεξέλεγκτα».

«Αυτό το λάθος έχει βλάψει την Αμερική, έχει βλάψει τη βιομηχανία και έχει βλάψει τον αμερικανικό λαό», έγραψε το Σάββατο στην πλατφόρμα X. «Ο Νοέμβριος έρχεται.»

Την ίδια στιγμή, ο David Sacks, ο άνθρωπος που σχεδίασε την προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ για ελάχιστη κρατική παρέμβαση στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ότι οι ηγέτες της τεχνολογίας θα πρέπει «να προχωρήσουν» στην επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI.

Ωστόσο, απέρριψε τους ισχυρισμούς των εταιρειών ότι χρειάζονται την παρέμβαση της Ουάσινγκτον για να το κάνουν.

«Αλλά σταματήστε να προσποιείστε ότι χρειάζεστε την άδεια οποιουδήποτε άλλου», έγραψε ο Sacks στην πλατφόρμα X.

Είπε επίσης ότι οι εταιρείες θα πρέπει να σταματήσουν να υποστηρίζουν πως το ενδιαφέρον τους για επιβράδυνση της ανάπτυξης είναι «απολύτως ανιδιοτελές».

Οι εταιρείες, υποστήριξε, θα μπορούσαν να θεωρηθούν νομικά υπεύθυνες εάν τα προϊόντα τους προκαλούσαν μια σοβαρή κυβερνοεπίθεση.

Ο Αμοντέι και άλλα στελέχη των εταιρειών έχουν ζητήσει από την αμερικανική κυβέρνηση να εξαιρέσει τις εταιρείες από την εφαρμογή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, ώστε να μπορούν να συντονίζονται σε θέματα ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Αμοντέι έγραψε επίσης στο δοκίμιό του ότι θα ήταν χρήσιμο εάν η κυβέρνηση μπορούσε να «μεσολαβήσει ή τουλάχιστον να διευκολύνει αυτές τις συζητήσεις».

Τελευταία τροποποίηση στις 13/09/2026 - 19:43
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