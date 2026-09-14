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Οι 20 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, εκτός των ΗΠΑ
Business Facts
07:26 - 14 Σεπ 2026

Οι 20 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, εκτός των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο καταγράφουν ετήσια έσοδα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως η ενέργεια, οι τράπεζες, οι κατασκευές, το λιανικό εμπόριο και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Το γράφημα κατατάσσει τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο εκτός ΗΠΑ, με βάση τα ετήσια έσοδά τους και τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Fortune Global 500. Τα έσοδα αφορούν οικονομικά έτη που έληξαν έως και τις 31 Μαρτίου 2026.

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Οι κρατικοί κολοσσοί της Κίνας

Στις αρχές του 21ου αιώνα, οι κινεζικές εταιρείες υπολείπονταν σημαντικά των αμερικανικών, ευρωπαϊκών και ιαπωνικών ανταγωνιστών τους. Το 2000, καμία κινεζική εταιρεία δεν βρισκόταν στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου βάσει εσόδων.

Ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, αυτό έχει αλλάξει. Η State Grid, με έσοδα 555 δισ. δολάρια, είναι πλέον η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο βάσει ετήσιων εσόδων, πίσω μόνο από την Amazon και τη Walmart. Άλλες μεγάλες εταιρείες, όπως η China National Petroleum με 402 δισ. δολάρια και η Sinopec με 364 δισ. δολάρια, συγκαταλέγονται επίσης στις εταιρείες με τα υψηλότερα έσοδα παγκοσμίως.

Οι κρατικές επιχειρήσεις (SOEs) κυριαρχούν στην παρουσία της Κίνας στην κατάταξη, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, των τραπεζών και των υποδομών.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Οι ανταγωνιστές του ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com με έσοδα 182 δισ. δολάρια και Alibaba με 144 δισ. δολάρια είναι μεταξύ των σχετικά λίγων ιδιωτικά ελεγχόμενων κινεζικών εταιρειών που κατατάσσονται δίπλα στους κρατικούς κολοσσούς της χώρας.

Οι ενεργειακοί κολοσσοί κυριαρχούν στις κορυφαίες θέσεις

Οι εταιρείες ενέργειας συγκαταλέγονται στις πιο prominent επιχειρήσεις κοντά στην κορυφή της κατάταξης, ιδιαίτερα όσες δραστηριοποιούνται στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Η Saudi Aramco, η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Σαουδικής Αραβίας, εκμεταλλεύεται ορισμένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου στον κόσμο και είναι πιο κερδοφόρα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία εκτός του τεχνολογικού κλάδου. Τα 446 δισ. δολάρια ετήσιων εσόδων της είναι τα δεύτερα υψηλότερα μεταξύ των μη αμερικανικών εταιρειών, μετά τη State Grid.

Ευρωπαϊκοί κολοσσοί, όπως η Shell με 274 δισ. δολάρια, η BP με 193 δισ. δολάρια και η TotalEnergies με 182 δισ. δολάρια, κατατάσσονται επίσης ψηλά. Αυτές οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες ήταν μεταξύ των κυρίαρχων δυνάμεων της παγκόσμιας πετρελαϊκής βιομηχανίας κατά το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, πριν από την άνοδο των σημερινών μεγάλων κρατικών ενεργειακών εταιρειών.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν έχουν ακόμη φτάσει στην κορυφαία κατηγορία

Οι κινεζικές εταιρείες συγκαταλέγονται στις επιχειρήσεις με τα υψηλότερα έσοδα παγκοσμίως στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, του λιανικού εμπορίου, των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί αξιοσημείωτη εξαίρεση.

Παρά την ταχεία ανάπτυξη κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών όπως η BYD και η Great Wall Motor, εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά των ευρωπαϊκών και ιαπωνικών ανταγωνιστών τους ως προς τα ετήσια έσοδα.

Η Volkswagen, με έσοδα 363 δισ. δολάρια, και η Toyota, με 336 δισ. δολάρια, καταλαμβάνουν αντίστοιχα την πέμπτη και την έκτη θέση στη συνολική κατάταξη, ενώ η BMW καταγράφει έσοδα 151 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, ο κλάδος αλλάζει ταχύτατα καθώς τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνουν το μερίδιό τους στην αγορά. Τα πλεονεκτήματα κόστους που διαθέτουν οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν δημιουργήσει σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις για καθιερωμένους κατασκευαστές, όπως η Volkswagen.

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