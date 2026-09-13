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«Καμπανάκια» Ομπάμα για την τεχνητή νοημοσύνη - Ζητά να παρέμβουν οι Δημοκρατικοί
Ειδήσεις
18:41 - 13 Σεπ 2026

«Καμπανάκια» Ομπάμα για την τεχνητή νοημοσύνη - Ζητά να παρέμβουν οι Δημοκρατικοί

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι «επικίνδυνη» εάν δεν τεθεί υπό σωστή διαχείριση και κάλεσε τους Δημοκρατικούς να διαμορφώσουν πολιτικές και ένα πλαίσιο διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση του ζητήματος, ανέφεραν την Κυριακή οι New York Times.

Οι δηλώσεις του, που έγιναν πρόσφατα σε ιδιωτική εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων, έρχονται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των Αμερικανών νομοθετών που ζητούν αυστηρότερους κανόνες για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, μετά τις σοβαρές προειδοποιήσεις δύο ερευνητών της Anthropic ότι η ταχεία πρόοδος του κλάδου ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας.

«Αυτό είναι κάτι που εξελίσσεται πολύ γρήγορα και βρίσκεται στα χέρια ιδιωτικών εταιρειών. Και αν δεν το αντιμετωπίσουμε εγκαίρως, νομίζω ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνο», φέρεται να δήλωσε ο Ομπάμα την Πέμπτη, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Επικαλούμενοι αποσπάσματα από απομαγνητοφώνηση των δηλώσεων του Ομπάμα, οι New York Times ανέφεραν ότι ο πρώην πρόεδρος ενθάρρυνε τον επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, να συμβάλει στη διαμόρφωση του δημόσιου διαλόγου σχετικά με την πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη, σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί ανακτούσαν τον έλεγχο της Βουλής στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Μόλις γίνεις πρόεδρος της Βουλής, θα παρότρυνα έντονα τους Δημοκρατικούς να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο για έναν πολύ δημόσιο διάλογο», είπε ο Ομπάμα στον Τζέφρις, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο Ομπάμα κάλεσε επίσης τους υποψηφίους για την προεδρική κούρσα του 2028 να καταστήσουν την τεχνητή νοημοσύνη μία από τις βασικές προτεραιότητές τους, παρουσιάζοντας ένα απολύτως σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας και των οικονομικών επιπτώσεων που συνδέονται με αυτήν, ανέφερε η εφημερίδα.

Το γραφείο του Ομπάμα δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Οι ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο εξαφάνισης της ανθρωπότητας ενισχύθηκαν από περιστατικά στα οποία πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης ξέφυγαν από τον προβλεπόμενο έλεγχο και επιχείρησαν να παραβιάσουν εξωτερικά συστήματα, καθώς και από την αποχώρηση ερευνητών στον τομέα της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης από τις εταιρείες τους, λόγω ανησυχιών για τους κινδύνους της τεχνολογίας.

Το Σάββατο, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, κάλεσε τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να επιβραδύνουν την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των μοντέλων τους, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Την έκκληση αυτή φάνηκε να συμμερίζονται τόσο ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, όσο και ο Ίλον Μασκ, ο οποίος είναι επικεφαλής της xAI.

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