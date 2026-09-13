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Τα πρόσωπα και τα events που φέρνουν διεθνή αέρα στην Αθήνα αυτό το φθινόπωρο
Magazino
21:33 - 13 Σεπ 2026

Τα πρόσωπα και τα events που φέρνουν διεθνή αέρα στην Αθήνα αυτό το φθινόπωρο

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Διεθνούς φήμης δημιουργοί από το θέατρο, το χορό, τη μουσική, τα εικαστικά ερεθίζουν το φθινόπωρο μας με ένα extra ενδιαφέρον, ανοίγοντας τους πολιτιστικούς ορίζοντες μας.

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ολοκληρώθηκε, η έλευση διεθνών ονομάτων, φεστιβαλικής κλάσης, συνεχίζεται. Συγκεντρώνουμε τις σημαντικότερες αφίξεις ξένων καλλιτεχνών του θεάτρου, του χορού, του λυρικού θεάτρου, της μουσικής (από deep house έως Μπετόβεν) και των εικαστικών που θα μας οδηγήσουν μέχρι το πρώτο μισό της χειμερινής περιόδου – δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο – με κάποια επιπλέον αίγλη.\

Η Στέγη Ωνάση, η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είναι οι «υπεύθυνοι» οργανισμοί για 15 μεγάλα καλλιτεχνικά γεγονότα που μπαίνουν εκτάκτως μεν, άνετα δε στο πολιτιστικό ημερολόγιο μας για τους επόμενους τρεις μήνες.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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