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Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Η οικονομία στο επίκεντρο – Μισθοί, φόροι, στέγαση και νέο παραγωγικό μοντέλο
Πολιτική
07:59 - 14 Σεπ 2026

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Η οικονομία στο επίκεντρο – Μισθοί, φόροι, στέγαση και νέο παραγωγικό μοντέλο

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, με αιχμή την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη μείωση του κόστους ζωής και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο (12-13/9).

Κινούμενος σε απόλυτα προεκλογικούς ρυθμούς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια σειρά μέτρων που, όπως υποστηρίζει, συγκροτούν ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε η οικονομία, με το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει ότι η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών δεν έχει μεταφραστεί στον ίδιο βαθμό σε πραγματική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Στο επίκεντρο το διαθέσιμο εισόδημα

Κεντρικός στόχος της οικονομικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εργαζομένων και συνταξιούχων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε μεταξύ άλλων στο τραπέζι την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο και της 13ης σύνταξης, ενώ συνέδεσε τις παρεμβάσεις αυτές με μια ευρύτερη πολιτική για την αύξηση των μισθών και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τον χρόνο εργασίας, προτείνοντας την κατάργηση του 13ωρου και πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Η λογική της πρότασης είναι ότι η αύξηση της παραγωγικότητας θα πρέπει να συνδυάζεται με καλύτερες αμοιβές και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Φορολογία και ιδιωτικό χρέος

Σημαντικό μέρος της οικονομικής ατζέντας αφορά τη φορολογία. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να παρουσιάσει ένα διαφορετικό μοντέλο κατανομής των φορολογικών βαρών, με μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη και στα νοικοκυριά που, όπως υποστηρίζει, έχουν επωμιστεί δυσανάλογο βάρος τα τελευταία χρόνια.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι προτάσεις για τα τεκμήρια, αλλά και η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Ο Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση για ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει απάντηση στο πρόβλημα των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συσσωρευμένες υποχρεώσεις.

Η στεγαστική κρίση ως οικονομικό ζήτημα

Η στεγαστική κρίση καταλαμβάνει επίσης κεντρική θέση στο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ. Για το ΠΑΣΟΚ, η άνοδος των ενοικίων και η δυσκολία πρόσβασης στην κατοικία δεν αποτελούν μόνο κοινωνικό πρόβλημα, αλλά πλέον και βασικό παράγοντα που περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Η πρόταση του κόμματος κινείται στην κατεύθυνση αύξησης της προσφοράς κατοικιών και παρεμβάσεων στην αγορά ενοικίων, με στόχο να περιοριστεί η πίεση που δέχονται ιδιαίτερα οι νεότερες ηλικίες και τα νοικοκυριά με χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα.

Ενέργεια και κόστος παραγωγής

Στο οικονομικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ σημαντική θέση έχει και το ενεργειακό κόστος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι το υψηλό κόστος ενέργειας επιβαρύνει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις και περιορίζει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η πρόταση συνδέεται με την ανάγκη για φθηνότερη ενέργεια, αλλά και με έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Από την κατανάλωση στην παραγωγή

Ίσως το σημαντικότερο στρατηγικό στοιχείο της οικονομικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ είναι η έμφαση στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ο Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να στηρίζεται διαρκώς στην κατανάλωση και στον τουρισμό, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Στο επίκεντρο μπαίνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η καινοτομία, η μεταποίηση, ο πρωτογενής τομέας και η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της περιφέρειας. Στόχος είναι η ανάπτυξη να αποκτήσει πιο σταθερά και διατηρήσιμα χαρακτηριστικά και να οδηγήσει σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να μεταφέρει τη συζήτηση από τους ρυθμούς ανάπτυξης και τα δημοσιονομικά μεγέθη στο ερώτημα της ποιότητας της ανάπτυξης: ποιοι ωφελούνται από αυτήν, πώς κατανέμεται το παραγόμενο εισόδημα και κατά πόσο η οικονομική μεγέθυνση βελτιώνει στην πράξη την καθημερινότητα των πολιτών.

Το πολιτικό στοίχημα

Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ είχε, επομένως, διπλή στόχευση. Από τη μία πλευρά, να παρουσιάσει συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές παρεμβάσεις και, από την άλλη, να ενισχύσει το αφήγημα ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα συνεκτικό κυβερνητικό σχέδιο.

Η οικονομική πρόταση του κόμματος στηρίζεται σε μια τριπλή λογική: περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για τα νοικοκυριά, χαμηλότερο κόστος ζωής και παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Παράλληλα, η επαναφορά παρεμβάσεων όπως ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη επιχειρεί να προσδώσει σαφές κοινωνικό πρόσημο στην πρόταση.

Απολογιστικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να πείσει στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά κόμμα εξουσίας. Επανέλαβε άλλωστε πολλές φορές πως το ΠΑΣΟΚ είναι «παράταξη» με ικανό ανθρώπινο δυναμικό και χωρίς εξαρτήσεις, γεγονός που το καθιστά αξιόπιστο για να εφαρμόσει όσα υπόσχεται.

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