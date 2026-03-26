Παπασταύρου: Η τρέχουσα συγκυρία αναδεικνύει την ανάγκη ενδυνάμωσης της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ

Όπως υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου, η τρέχουσα συγκυρία αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω ενδυνάμωση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.
«Σε μια περίοδο», σημείωσε, «κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, η στρατηγική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του κλάδου των υδρογονανθράκων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, ιδίως με τη συμμετοχή δύο εκ των μεγαλύτερων αμερικανικών ενεργειακών ομίλων παγκοσμίως, της ExxonMobil και της Chevron».
Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου ως κομβικού ενεργειακού άξονα για την Ευρώπη, ο οποίος ενισχύει τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό τοπίο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάθυνση της διατλαντικής ενεργειακής συνεργασίας.