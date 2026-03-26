Παπασταύρου: Η τρέχουσα συγκυρία αναδεικνύει την ανάγκη ενδυνάμωσης της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ

Οι τελευταίες εξελίξεις στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής και ο αντίκτυπός τους στις διεθνείς ενεργειακές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου, η τρέχουσα συγκυρία αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω ενδυνάμωση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Σε μια περίοδο», σημείωσε, «κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, η στρατηγική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του κλάδου των υδρογονανθράκων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, ιδίως με τη συμμετοχή δύο εκ των μεγαλύτερων αμερικανικών ενεργειακών ομίλων παγκοσμίως, της ExxonMobil και της Chevron».

Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου ως κομβικού ενεργειακού άξονα για την Ευρώπη, ο οποίος ενισχύει τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό τοπίο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάθυνση της διατλαντικής ενεργειακής συνεργασίας.