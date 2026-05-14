Πόλεμος ανακοινώσεων κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για το ακίνητο Ανδρουλάκη

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι αναφορές γύρω από ακίνητο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει αιχμές κατά της στάσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ενώ το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προχώρησε σε σκληρή απάντηση χαρακτηρίζοντας τον ως «συνήγορο του Γεωργιάδη». Ο πόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για ζητήματα «ηθικής τάξης» που, όπως είπε, ανακύπτουν από δημοσίευμα σχετικά με ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο μισθώνει το Δημόσιο από το 2010 και στο οποίο πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης με κρατική χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί από το Δημόσιο ξεπερνά το 1,2 εκατομμύριο ευρώ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η υπόθεση δημιουργεί πολιτικά ερωτήματα σε σχέση με τη δημόσια ρητορική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ απέναντι στους θεσμούς και ιδιαίτερα στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θέτει θέμα νομιμότητας, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε σχετική κρίση ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, σημείωσε ότι οι επιθέσεις που έχει εξαπολύσει το ΠΑΣΟΚ κατά κυβερνητικών στελεχών και πολιτικών αντιπάλων δεν συνάδουν με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Αναφερόμενος στην αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη και στις ανακοινώσεις περί ενδεχόμενων νομικών ενεργειών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε εάν το κόμμα προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφων ή και κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είχε σχολιάσει δημόσια το θέμα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να θεωρείται απειλή η πολιτική κριτική και να δημιουργείται κλίμα περί μηνύσεων σε βάρος όσων τοποθετούνται δημόσια.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα επικαλεστεί διεθνείς οργανισμούς και εκθέσεις σχετικά με την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα, ενώ έχει ασκήσει κριτική στις αγωγές κατά δημοσιογράφων. Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε το κόμμα να αποσαφηνίσει πώς συμβαδίζει αυτή η στάση με τις αντιδράσεις του απέναντι στο συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να μετατρέψει τη δημόσια συζήτηση σε «τηλεδίκη», κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι συχνά υιοθετεί τέτοιες πρακτικές στον δημόσιο διάλογο.

Κατά την ίδια ενημέρωση, ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει και τις συζητήσεις που προκλήθηκαν γύρω από το συνέδριο της Νέα Δημοκρατία και ειδικότερα για το γεγονός ότι η ομιλία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δεν εντάχθηκε στο εναρκτήριο σκέλος του προγράμματος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τα σχετικά σενάρια περί πολιτικού παρασκηνίου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται αποκλειστικά για οργανωτική επιλογή που σχετίζεται με τη θεματολογία και τη συνολική ροή του συνεδρίου. Όπως ανέφερε, επιχειρείται τεχνητά να παρουσιαστεί ως πολιτικό ζήτημα κάτι που δεν έχει καμία εσωκομματική ή πολιτική διάσταση.

Απάντηση του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Άμεση και ιδιαίτερα δεικτική ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Παύλο Μαρινάκη, στην οποία αναφέρεται: «Ο κ. Μαρινάκης που διαφημίζει συχνά τη νομική του ιδιότητα, ανέλαβε όπως φαίνεται συνήγορος του κ. Γεωργιάδη.

Σχεδόν παρακαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μην κινηθεί νομικά εναντίον του υπουργού και αφού πήγαν …κουβά η λάσπη και η συκοφαντία περί «παρανομιών», τώρα απευθύνουν τη μομφή της… «ανηθικότητας».

Είναι, δηλαδή, μη ηθικό κατά τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να εκμισθώνεται επαγγελματικό ακίνητο με νόμιμους διαφανείς διαγωνισμούς και συμμετοχή δεκάδων άλλων προσφορών;

Είναι μη ηθικό σε σειρά δηλώσεων πόθεν έσχες του κ. Ανδρουλάκη να είναι, δηλωμένα, δημοσιευμένα και ελεγμένα όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και οι καταθέσεις του;

Και τώρα ερχόμαστε στο κατεξοχήν πεδίο των αρμοδιοτήτων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου:

Κύριε Μαρινάκη, επειδή έχετε την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου και επειδή εσείς ο ίδιος υιοθετήσατε δημόσια “αποκαλύψεις” που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα Mononews με την υπογραφή ενός φερόμενου δημοσιογράφου, του «Δημήτρη Κατακουζηνού», ο οποίος σύμφωνα με όλα τα στοιχεία είναι ανύπαρκτο πρόσωπο, καλείστε να απαντήσετε καθαρά και άμεσα:

- Έχει δηλωθεί στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης από την Monocle Media Lab – Mononews ΑΕ δημοσιογράφος ή εργαζόμενος με αυτό το όνομα, όπως προβλέπει ο Ν. 5005/2022 για τα μέσα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου;

Γιατί αν δεν έχει δηλωθεί κανένα τέτοιο πρόσωπο, τότε μιλάμε για ένα μέσο που δημοσιεύει πολιτικά άρθρα με ψευδώνυμες ή ανύπαρκτες υπογραφές, τις οποίες η κυβέρνηση αναπαράγει ως πραγματικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις.

-Ο «δημοσιογράφος» «Δημήτρης Κατακουζηνός» είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ;

Άρα το ερώτημα είναι πολύ απλό: πρόκειται για παραβίαση των υποχρεώσεων του Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου ή για ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού ανώνυμης πολιτικής προπαγάνδας τύπου «Ομάδα Αλήθειας»;

Αναμένουμε τις απαντήσεις σας άμεσα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είναι πλέον σαφές ότι μόνο ο Άδωνις Γεωργιάδης γνωρίζει και επικαλείται τον συγκεκριμένο «δημοσιογράφο» και ότι από το πρωί εκτυλίσσεται μια ακόμη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα».

Νέα δήλωση Μαρινάκη: Κουβέντα για την ταμπακέρα, πετάνε την μπάλα στην εξέδρα

Στην αντεπίθεση πέρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από την υπόθεση με το ακίνητο ιδιοκτησίας της οικογένειας Ανδρουλάκη, το οποίο έχει μισθώσει το Δημόσιο μετά από διαγωνισμό ήδη από το 2009.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «λάσπη» και αποφυγή απαντήσεων επί της ουσίας, σημειώνοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποφεύγει να απαντήσει σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που έθεσε ο ίδιος και ο Άδωνις Γεωργιάδης .

«Αντί το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του να ψεύδονται και να «πετάνε την μπάλα στην εξέδρα», ας απαντήσουν στα της «ταμπακιέρας» έστω και με τόση καθυστέρηση» υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης.

Αναλυτικά η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Είναι πλέον προσφιλής τακτική του ΠΑΣΟΚ το να μην δίνει απαντήσεις επί της ουσίας, αλλά να απαντάει πετώντας λάσπη αδιακρίτως και να χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Έτσι και σήμερα, δεν απάντησε σε κανένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που θέσαμε.

Ούτε για το αν τίθεται ηθικό ζήτημα για τα 1,2 εκατομμύρια εύρω κρατικού χρήματος που έχει εισπράξει ο κ. Ανδρουλάκης από την ενοικίαση του κτιρίου, ούτε για το αν θα προβεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τυχόν νομικές ενέργειες απέναντι στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, επειδή έθεσε το ανωτέρω ηθικό και όχι νομικό ζήτημα.

Δηλαδή, δεν απάντησε, αν θα ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική, -ψευδώς, δε μάλιστα, λέει ότι εγώ «παρακαλώ» να μην κάνουν αγωγή στον Άδωνι Γεωργιάδη. Το αντίθετο. Επεσήμανα την υποκρισία τους, όπως επεσήμανα και ότι εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα να θέσουμε ζητήματα νομιμότητας, καθώς στην κυβέρνηση δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν θα γίνουμε σαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μετατρέψει τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο.

Επίσης, το ΠΑΣΟΚ δεν απάντησε για το αν θα κινηθεί νομικά και κατά του μέσου που δημοσίευσε το συγκεκριμένο άρθρο, τη στιγμή που συστηματικά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παριστάνουν τους «προστάτες» της ελευθερίας του Τύπου και του κράτους δικαίου.

Χαίρομαι, όμως, ειλικρινά που σήμερα το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει την εμβληματική μεταρρύθμιση των Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, τα οποία θέτουν κανόνες διαφάνειας στον χώρο των ΜΜΕ. Και μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση να επιλέγει την αφωνία σε όσα ρωτήσαμε, ωστόσο εγώ χωρίς να κρύβομαι έρχομαι να απαντήσω:

- Μια ιστοσελίδα για να εγγραφεί στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου οφείλει να δηλώσει έναν ελάχιστο αριθμό εργαζομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να απασχολεί περισσότερους εργαζομένους από όσους έχει δηλώσει. Το ότι ένα μέσο είναι πιστοποιημένο από το Μητρώο σημαίνει ότι πληροί κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις διαφάνειας. Τα Μητρώα, δεν ελέγχουν το περιεχόμενο που δημοσιεύει κάθε μέσο. Αυτό, όπως και πολλά άλλα, το αξιολογούν οι αναγνώστες. Ενώ, σε περίπτωση που κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ένα δημοσίευμα ενός μέσου καταφεύγει στη Δικαιοσύνη και όχι στην υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης που τηρεί τα Μητρώα.

- Πριν περίπου από έναν χρόνο, ως αρμόδιος Υφυπουργός εισηγήθηκα και ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο νόμος 5212/2025 για την Ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, στον οποίον καθιερώθηκε για πρώτη φορά μια διάταξη τομή: Η ενυπόγραφη δημοσιογραφία. Η διάταξη αυτή αφορά στην υποχρέωση των μέσων που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα της ΓΓΕΕ, να φέρουν και ενυπόγραφα άρθρα.

Σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύτηκε η χρήση ψευδωνύμων. Κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ούτε σε απολυταρχικά καθεστώτα που διάφορες ατεκμηρίωτες εκθέσεις, τις οποίες ενίοτε και το ΠΑΣΟΚ επικαλείται, μας τοποθετούν χαμηλότερα από αυτά στους "δείκτες" τους.

Παρ’ όλα αυτά, το ισχύον νομικό καθεστώς προστατεύει κάποιον που θεωρεί ότι θίγεται από ένα δημοσίευμα ακόμα κι αν αυτό είναι ανυπόγραφο ή υπογεγραμμένο με ψευδώνυμο.

- Θα έπρεπε να γνωρίζουν στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν είναι αρμοδιότητα του εκάστοτε Υφυπουργού αρμόδιου για τον Τύπο, ούτε της υπαγόμενης σε εκείνον υπηρεσίας το αν ο οποιοσδήποτε δημοσιογράφος είναι ή όχι μέλος της οποιασδήποτε δημογραφικής ένωσης και ότι αυτό είναι κάτι που μόνο η ίδια η Ένωση μπορεί να το πιστοποιήσει.

Αντί το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του να ψεύδονται και να «πετάνε την μπάλα στην εξέδρα», ας απαντήσουν στα της «ταμπακιέρας» έστω και με τόση καθυστέρηση».

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα και η λάσπη είναι πλέον η επίσημη θέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Με νέα απάντηση του το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής διαμηνύει στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο: «Το ψέμα και η λάσπη είναι πλέον η επίσημη θέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αυτό είναι το συμπέρασμα από την φλύαρη ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ο οποίος με διάφορες περικοκλάδες προσπαθεί να εμφανιστεί και ως τιμητής.

Ξαναρωτάμε: είναι μη ηθικό να εκμισθώνεται το οικογενειακό ακίνητο με νόμιμες διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες;

Για τον κ. Μαρινάκη φαίνεται πως είναι ανήθικο.

Επειδή αναρωτηθήκατε, όμως, περί ηθικού και ανήθικου, αν θέλετε να δείτε το πρόσωπο της πολιτικής ανηθικότητας, περάστε μια βόλτα από το Μέγαρο Μαξίμου. Τότε θα έχετε την πλήρη εικόνα τι σημαίνει πολιτική ανηθικότητα.

Γιατί την παρακμή, τη διάβρωση των θεσμών και την τοξικότητα ο λαός σάς έδωσε εντολή το 2019 να τα κάνετε παρελθόν. Εσείς, αντίθετα, τα κάνατε ευαγγέλιο. Γι' αυτό έρχεται σύντομα η ώρα της πολιτικής αλλαγής.

Υ.Γ. Απ' ό,τι καταλαβαίνουμε από την αφωνία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, της ιστοσελίδας και του κ. "Κατακουζηνού"... το στήσιμο των δημοσιευμάτων για να πετάξει λάσπη το Μαξίμου επιβεβαιώνεται πανηγυρικά».