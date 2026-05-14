Στον δρόμο προς… τα δικαστήρια ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδης μετά τη «βεντέτα» για το ακίνητο Ανδρουλάκη

Νέα «βεντέτα» άνοιξε την Πέμπτη (14/5) μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τα σχόλια του Υπουργού Υγείας για τα περιουσιακά στοιχεία του Νίκου Ανδρουλάκη, στον οποίο καταλόγισε ότι «κατηγορεί τους πάντες και κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει».

Πιο αναλυτικά, όλα άρχισαν από μία ανάρτηση του Υπουργού, μέσω της οποίας άφησε βαριές αιχμές εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με ένα μισθωμένο ακίνητό του στο Ηράκλειο.

«Λίγες μέρες πριν το Καστελλόριζο και το πρώτο Μνημόνιο το τότε Κτηματολόγιο υπό την Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, νοίκιασε με ένα υπέρογκο ενοίκιο το ακίνητο του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο ως σήμερα 1.200.000€…και κρατά και τα χρήματά του αυτά σε Τράπεζες του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες….είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι! Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε πρόεδρε», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης στη σχετική του ανάρτηση.

Εν τω μεταξύ, τις ίδιες αιχμές άφησε και από την τηλεόραση της ΕΡΤ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για υποκρισία, με αφορμή το «πόθεν έσχες» του και την παλαιότερη μίσθωση ακινήτου της οικογένειάς του στο Κτηματολόγιο. Η απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν άργησε να έρθει…

ΠΑΣΟΚ: Η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά ποδάρια

Παίρνοντας, λοιπόν, τη σκυτάλη η Χαριλάου Τρικούπη, χαρακτήρισε τον Υπουργό Υγείας ως «επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία», υπογραμμίζοντας πως «επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά».

«Η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά ποδάρια», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας: «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κ. Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι».

Στη συνέχεια της ίδιας ανακοίνωσης, διευκρινίζεται πως ο πρόεδρος του κόμματος δεν πήρε «ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση» του ακινήτου του, αλλά αντιθέτως «εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος». Αναφέρεται, μάλιστα, πως η σύμβαση ανανέωσης έγινε το 2022 και το 2024 παράταση του μισθώματος, «επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο!», όπως υπογραμμίζεται.

Όσο για τις καταθέσεις του κ. Ανδρουλάκη σε τράπεζες του εξωτερικού, το ΠΑΣΟΚ απαντά πως δεν πρόκειται για χρήματα που βγήκαν από τη χώρα, αλλά για λογαριασμούς που ανοίχτηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ευρωβουλή.

«Είναι δηλωμένοι επί μία δεκαετία ανελλιπώς και η κίνησή τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κ. Ανδρουλάκη», αναφέρεται μεταξύ άλλων, ενώ σημειώνεται πως «τα υπόλοιπα» θα ειπωθούν «εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη».

Απάντηση Γεωργίαδη: Γελοία ανακοίνωση υπό καθεστώς απόλυτου πανικού

«Το ΠΑΣΟΚ, προφανώς υπό καθεστώς απόλυτου πανικού εξέδωσε αυτή την γελοία ανακοίνωση που δεν απαντά όμως σε τίποτε απολύτως», σημείωσε ο Υπουργός Υγείας, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, για να προσθέσει:

«Α) ποτέ δεν καταλόγισα παρανομία στην σύμβαση του με το Κτηματολόγιο. Είπα είναι νόμιμο αλλά είναι και ηθικό ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης να έχει λάβει 1.200.000€ από το Ελληνικό Δημόσιο με σύμβαση που έγινε επί ΠΑΣΟΚ;

Β) ποτέ δεν είπα ότι πήρε χρήματα για ανακαίνιση του ακίνητου του, αλλά ότι ανακαινίστηκε με χρήματα του Δημοσίου, πράγμα που μόλις παραδέχθηκε. Άρα εκτός του ενοικίου το Δημόσιο ξόδεψε και για ανακαίνιση. Δεν υπήρχε άλλο ακίνητο στο Ηράκλειο; Έπαιξε ρόλο η αναγνωρισιμότητα του κ. Ανδρουλάκη στην τοπική Κοινωνία και ο ρόλος του στο ΠΑΣΟΚ;

Γ) δεν τον κατηγόρησα για αδήλωτο 1.000.000€ αλλά για την υποκρισία του να ζητά δίωξη για κακούργημα κατά τίμιων κτηνοτρόφων των Σερρών και των Υπουργών για μία προθεσμία που έχασε ο λογιστής τους, αλλά στην δική του περίπτωση του ξεχασιάρη λογιστή είπε: «έγινε λάθος». Ούτε κακούργημα ούτε τίποτε. Άρα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για υποκρισία τον κατηγόρησα.

Δ) δεν είπα ότι τα χρήματα του είναι παράνομα αλλά στηλίτευσα ότι τα έχει σε τράπεζα του εξωτερικού πράγμα που για επίδοξο πρωθυπουργό το θεωρώ απαράδεκτο. Και τελικά τί νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα επιτίθεται σε όλους, θα υβρίζει, θα κατηγορεί, αλλά ο ίδιος θα είναι υπεράνω κριτικής;

Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς! Νωρίτερα όμως νομίζω ότι πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις και τα εκατομμύρια που πήρε από το το Δημόσιο να τα δούμε όλα αυτά με διαφάνεια. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση από το ΠΑΣΟΚ;».

ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητος ο πολιτικός τυχοδιώκτης Γεωργιάδης

Η «βεντέτα» δεν κλείνει στην ανακοίνωση του Υπουργού, αφού το ΠΑΣΟΚ έβγαλε νέα ανακοίνωση, δια της οποίας ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζει τον κ. Γεωργιάδη ως «πανικόβλητο πολιτικό τυχοδιώκτη» και επαναλαμβάνει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ακολουθήσει τη νομική οδό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Επειδή θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη, κ. Γεωργιάδη, μην εκτίθεστε περαιτέρω».

Ειδικότερα, η δεύτερη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Ο πολιτικός τυχοδιώκτης κ. Γεωργιάδης πανικόβλητος τώρα αναγνωρίζει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, που μέχρι πριν λίγη ώρα παρουσίαζε ως «ύποπτες» και «σκανδαλώδεις».

Αναφέρεται με χυδαίους υπαινιγμούς στην αναγνωρισιμότητα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ως «λόγο» για τη σύναψη των συμβάσεων, ενώ την ίδια στιγμή παραδέχεται ότι οι συμβάσεις βασίστηκαν σε νόμιμες διαγωνιστικές διαδικασίες με τη συμμετοχή άλλων 10 προσφορών στην πρώτη περίπτωση και άλλων 8 προσφορών στη δεύτερη.

Και επειδή αναρωτιέται αν υπάρχουν άλλα ακίνητα στο Ηράκλειο που θα μπορούσαν να ενοικιαστούν για τις ανάγκες του Κτηματολογίου, του προτείνουμε να διαβάσει την απόφαση του Κτηματολογίου του 2024 , με την οποία η συγκεκριμένη υπηρεσία προχωρά σε μονομερή παράταση της μίσθωσης επικαλούμενη δικαίωμα της.

Παραλείπει ο κ. Γεωργιάδης να αναφέρει οτι το εν λόγω ακίνητο έχει χώρο στάθμευσης έκτασης 2,5 στρεμμάτων, κάτι που συνυπολογίζεται για τις ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών που το ενοικίασαν.

Οι μισθώσεις επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγιναν λόγω της αναγνωρισιμότητας του, κ. Γεωργιάδη; Του κάνατε "χάρη";

Για ποιο πράγμα λοιπόν κατηγορεί τον κ. Ανδρουλάκη;

Τον εγκαλεί γιατί το ακίνητο, που σημειωτέον μόνο το 20% είναι στην κυριότητα του κ. Ανδρουλάκη, μισθώθηκε μετά από νόμιμους διαγωνισμούς στους οποίους υπήρχαν δεκάδες άλλες προσφορές;

Ως προς τη δήλωση πόθεν έσχες:

Είναι τόσο φαιδρός που στρεψοδίκως εξισώνει υπό διερεύνηση ενδεχόμενες παράνομες πράξεις για τις οποίες έστειλε δικογραφία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,-τα γνωστά «βάλτα χεράτα»-, με μια τυπική παράλειψη;

Προσβάλλει ξανά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας.

Ζήτησε μήπως ο κ. Ανδρουλάκης να παρανομήσει κάποιος για να διορθωθεί η αμέλεια του λογιστή του; Ντροπή πια. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εντόπισε ο ίδιος την παράλειψη και κίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες με επιστολή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Δεν έχει πάτο το βαρέλι της χυδαιότητας του κ. Γεωργιάδη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που υιοθετεί τα ψευδή του και τη συκοφαντία.

Γιατί το κέντρο αυτού του συστήματος δολοφονίας χαρακτήρων, λασπολογίας και συκοφαντίας βρίσκεται στο Μαξίμου.

Επειδή θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη, κ. Γεωργιάδη, μην εκτίθεστε περαιτέρω.»