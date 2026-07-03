ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: Διορθώνουμε μια αδικία που αφορά 150.000 πολίτες
Πολιτική
14:00 - 03 Ιουλ 2026

Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: Διορθώνουμε μια αδικία που αφορά 150.000 πολίτες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην κατάργηση της περικοπής στις συντάξεις χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας αναφέρθηκε μέσω ανάρτησής του την Παρασκευή (3/7) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.  

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι με νέα νομοθετική ρύθμιση οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς αναδρομικές επιβαρύνσεις. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, ενώ διασφαλίζεται επίσης η διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις που καταβάλλονται παράλληλα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djowdogzjvlt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η ανάρτηση στο Facebook:

«Γυρίζοντας όλη την Ελλάδα και σχεδόν σε κάθε συζήτησή μου, ιδίως με γυναίκες, ένα ζήτημα επανερχόταν συνεχώς: πώς θα προστατευτούν οι συντάξεις χηρείας και αν θα μειωθούν με βάση τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα υπάρξουν αναδρομικές επιβαρύνσεις. Και τι θα συμβεί αν κάποια ή κάποιος λαμβάνει δύο συντάξεις, έχοντας ήδη οργανώσει τη ζωή του. Ένα πρόβλημα που αφορά πάνω από 150.000 πολίτες.

Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε, σήμερα. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την 3ετία, στο 35% όπως όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου. Έτσι, όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος. Δεν θα χρειαστεί, επίσης, να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ αν υπάρχουν δύο εθνικές συντάξεις αυτές διατηρούνται κανονικά.

Πρόκειται για μία ακόμη παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, ότι μόνο στο πρώτο τετράμηνο του 2026 το ασφαλιστικό σύστημα ξεπέρασε τους στόχους του μεσοπρόθεσμου, με ωφέλεια 517.000.000 για το ασφαλιστικό σύστημα, μέσω της γενναίας εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Να, λοιπόν, πώς οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία, ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν. Και να γιατί αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύεται η μόνη δύναμη η οποία με σχέδιο και ορατό έργο στέκεται δίπλα στον πολίτη. Κλείνοντας παλαιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο αύριο. Συνεχίζουμε»!

Τελευταία τροποποίηση στις 03/07/2026 - 14:44
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤτΕ: Μειώθηκε στο 4,3% η ψαλίδα μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων
Οικονομία

ΤτΕ: Μειώθηκε στο 4,3% η ψαλίδα μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων

EFA GROUP: Ολοκληρωμένες ΑΙ-enabled δικτυοκεντρικές λύσεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων και Counter-UAS στη «Δούρειος Ίππος 26»
Επιχειρήσεις

EFA GROUP: Ολοκληρωμένες ΑΙ-enabled δικτυοκεντρικές λύσεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων και Counter-UAS στη «Δούρειος Ίππος 26»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σαμαράς: Ο Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;
Πολιτική

Σαμαράς: Ο Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;

Με δωρεά €4,5 εκατ. ανακαινίστηκε το Παίδων Πεντέλης – Τα μηνύματα Μητσοτάκη για το ΕΣΥ
Πολιτική

Με δωρεά €4,5 εκατ. ανακαινίστηκε το Παίδων Πεντέλης – Τα μηνύματα Μητσοτάκη για το ΕΣΥ

Κεραμέως: Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας και διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων
Εργασιακά

Κεραμέως: Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας και διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων

Μητσοτάκης για Λεβέντη: Υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες
Πολιτική

Μητσοτάκης για Λεβέντη: Υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/07/2026 - 16:29

Πετράλωνα: Στο σκοτάδι τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας

Πολιτική
03/07/2026 - 16:27

Γερουλάνος: Η σωστή διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης προϋπέθετε άλλη κυβέρνηση

Πολιτική
03/07/2026 - 16:26

Σαμαράς: Ο Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;

Ειδήσεις
03/07/2026 - 16:18

Bloomberg: Αμυντικές δαπάνες και ουκρανικό στο επίκεντρο ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/07/2026 - 16:09

Συνεργασία Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης – ΑΔΜΗΕ: Ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών

Ειδήσεις
03/07/2026 - 15:55

Γερμανία: Για «καυτό καλοκαίρι» προειδοποιούν οι εργαζόμενοι ενάντια στις περικοπές που προωθεί η Mercedes

Πολιτική
03/07/2026 - 15:55

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη

Πολιτική
03/07/2026 - 15:37

Με δωρεά €4,5 εκατ. ανακαινίστηκε το Παίδων Πεντέλης – Τα μηνύματα Μητσοτάκη για το ΕΣΥ

Magazino
03/07/2026 - 15:21

Εθνική Γερμανίας: Φαβορί ο Γιούργκεν Κλοπ για τη διαδοχή του Γιούλιαν Νάγκελσμαν

Οικονομία
03/07/2026 - 15:16

Από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Νομίσματα
03/07/2026 - 15:00

Bitcoin: Επιστρέφει στη ζώνη των $61.000 – Οι παράγοντες που στηρίζουν την ανάκαμψη

Ειδήσεις
03/07/2026 - 14:57

Φωτιά στην Καρδίτσα - 25 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή

Ειδήσεις
03/07/2026 - 14:54

Ο Τραμπ έκανε 22.000 συναλλαγές σε μετοχές το 2025, ενώ με δηλώσεις του ταρακουνούσε τις αγορές

Ναυτιλία
03/07/2026 - 14:38

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Σύμβαση για την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ

Πολιτική
03/07/2026 - 14:38

Παπαθανάσης προς ΠΑΣΟΚ: Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ανακοινώσεις
03/07/2026 - 14:33

Μεταξύ 4,9% και 5,2% ορίστηκε το εύρος απόδοσης για το ομόλογο της Seanergy

Ειδήσεις
03/07/2026 - 14:29

Καύσωνας στην Ευρώπη: 3.700 επιπλέον θάνατοι σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία

Πολιτική
03/07/2026 - 14:24

ΝΔ: Κινείται νομικά κατά χρηστών που υποκινούν βία στα κοινωνικά δίκτυα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
03/07/2026 - 14:20

Expert Hellas: Iσχυρή αναπτυξιακή πορεία με κύκλο εργασιών 39,6 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
03/07/2026 - 14:11

Πανελλαδικές: Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες ειδικών μαθημάτων και οι επιδόσεις για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Πολιτική
03/07/2026 - 14:00

Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: Διορθώνουμε μια αδικία που αφορά 150.000 πολίτες

Υγεία
03/07/2026 - 13:57

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητά την αποκατάσταση των 22 θέσεων ειδικευόμενων στο Νοσοκομείο Νίκαιας

Οικονομία
03/07/2026 - 13:53

ΤτΕ: Μειώθηκε στο 4,3% η ψαλίδα μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων

Επιχειρήσεις
03/07/2026 - 13:43

EFA GROUP: Ολοκληρωμένες ΑΙ-enabled δικτυοκεντρικές λύσεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων και Counter-UAS στη «Δούρειος Ίππος 26»

Πολιτική
03/07/2026 - 13:37

Ανδρουλάκης: Θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
03/07/2026 - 13:36

Ο Σωτήρης Νίνης στο Allwyn Game Time: Οι μεγάλες προσδοκίες στην καριέρα του, ο Κωνσταντέλιας και η Αργεντινή

Εμπορεύματα
03/07/2026 - 13:26

Σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου - Αμετάβλητες και σε εβδομαδιαία βάση

Ειδήσεις
03/07/2026 - 13:18

Πώς η Κριμαία έγινε ξανά το επίκεντρο της σύγκρουσης Ρωσίας – Ουκρανίας

Πολιτική
03/07/2026 - 13:06

Ρώσοι φαρσέρ «παγίδευσαν» τον... λαλίστατο Θ. Ντόκο - Για υβριδική επίθεση κάνει λόγο η κυβέρνηση

Magazino
03/07/2026 - 13:00

Δήμος Αθηναίων: Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»: Η πόλη ζει το καλοκαίρι!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ